Különleges újításokkal és nagyobb zöldterülettel adták át a belvárosi játékbirodalmat

A környezettudatos fejlesztések során a még működőképes elemeket megőrizték, vagy más formában újrahasznosították. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a meglévő növények védelmére, 4 új fát és 9020 évelő növényt is telepítettek a megnövekedett, közel 900 négyzetméternyi zöldterületen. A játszótéren helyet kapott egy ivókút, 10 pad, valamint 4 új hulladékgyűjtő is.

Több olyan játszóelemet is elhelyeztek, amelyeket fogyatékkal élő, vagy mozgásukban korlátozott gyermekek is könnyedén használhatnak. A játszótér magja ütéscsillapító és egyben vízáteresztő gumiburkolatot kapott, amelynek részeként egy egybefüggő kismotorpálya is megvalósulhatott.

A munkálatok során megújultak a közkedvelt játszóeszközök, valamint új, akadálymentes játékokat is telepítettek . A téren 4 új fát is ültettek, és közel 900 négyzetméterre bővítették a zöldfelületet.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool