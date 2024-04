15 szenzációs tavaszi fesztivál Budapesten 2024 áprilisára

Felébredt téli álmából a főváros, és színesebbnél színesebb tavaszi programokkal lep meg bennünket áprilisban. Terasznyitókra, zenei fesztiválokra, gasztroprogramokra és virágos eseményekre is számíthatunk a következő hetekben!

Bartók Tavasz // több helyszínen (2024. április 5-14.)

Április 5. és 14. között ismét felpezsdül a kulturális élet Budapesten, hiszen kezdődik a negyedik Bartók Tavasz, amelynek tucatnyi helyszínén idén is díjnyertes produkciók, világhírű előadók, magyarországi és ősbemutatók, nem mindennapi együttműködések, valamint a kortárs komolyzenétől a világzenén, a jazzen, a táncművészeten és a képzőművészeten át a könnyűzenéig saját műfajukban kiemelkedő alkotók várják a látogatókat.

Budapest Ritmo // több helyszínen (2024. április 11-13.)

Kapcsolódjatok rá a világ zenéire idén is a Budapest Ritmóval! Engedjétek, hogy kézen fogjon az afro-francia chanson, olasz kalózok táncoltassanak vagy balkáni rezesek mutassák meg, amit még nem láttál április 11. és 13. között.

Zsiráf Pest – The opening (2024. április 12-13.)

Végre kezdődnek a szabadtéri éjszakák és felejthetetlen kalandok a Zsiráfban – ezennel elindul az open-air szezon! House zene minden mennyiségben, nyári vájbok és hajnalig tartó bulik a város kedvenc oázisában!

Cseresznyevirágzás a Budai Arborétumban (2024- április 12-13.)

Áprilisban a japán cseresznyefa virágzása kerül főszerepbe, amelynek lenyűgöző látványában elmerülve megfeledkezhetünk a mindennapi gondjainkról. A Budai Arborétumban április 12-én és 13-án vezetett séták során ismerhetjük meg közelebbről az élénk rózsaszínű virágba borult fákat, a tarka tulipánokat, a kertet és annak történetét. Fontos tudnivaló, hogy a Budai Arborétumba a belépés ingyenes, a helyszíni vezetésre viszont jegyet kell váltanunk.

Tereza terasz szezON nyitó (2024. április 12-14.)

Kinyílnak a napernyők, a helyére kerülnek a margaritás poharak és végre a szabad ég alatt terítenek meg kedvenc mexikói ételeiteknek-italaitoknak. Képzeld el magad köré Kuba, Kolumbia vagy Venezuela nyüzsgő utcáit, idézd fel a part menti éttermek hangulatát, a helyi ételeket és mindenekelőtt: a zenét. Április 12-én a Son Tres zenekar hozza el nektek ezt az életérzést a zöld oázis ölelésében. Szombaton pedig Dj Brook-kal bulizhattok a legjobb RnB, latin és hiphop slágerekre.

Nagy Budapesti Halfesztivál // Magyar tudósok körútja (2024. április 12-14.)

Április 12-14. között a valaha volt legnagyobb budapesti halfesztivált rendezik meg a Magyar tudósok körútján. Habár a látogatókat zenés programok, vidámpark és kézműves vásár is várja, a főszerep természetesen az ételeké lesz. A gasztroudvarban jobbnál jobb fogásokat kóstolhatnak meg a halkedvelők.

Sakura-ünnep a Füvészkertben (2024. április 13-14.)

Sok éve hagyomány az ELTE Füvészkertben az évente megrendezett Sakura ünnep, amely a japán cseresznyefa áprilisi virágzásához és Japán tradicionális ünnepéhez, az Ohanamihoz kapcsolódik. Idén április 13-án és 14-én ismét takarókra telepedve piknikezhetünk a Füvészkertben, a sakura fák virágzásában gyönyörködve. Ezen a hétvégén további izgalmas, autentikus japán programokkal is készülnek a látogatóknak: lesz japán nyelvóra, zene, harcművészeti és fegyverbemutató, Go oktatás, koncertek, ikebana kiállítás és workshop is.

Budapest Oldtimer Show // Magyar Vasúttörténeti Park (2024. április 13-14.)

Világháború előtti időből származó járművek, külföldi luxus- és sportautók, valamint interaktív programok csábítanak a Magyar Vasúttörténeti Parkba április 13-án és 14-én. A XIX. Budapest Oldtimer Show alatt sok más mellett fakerekű autók, veterán kerékpárok és pedálos kisautók kerülnek kiállításra.

Asian Street Food Festival // Botellón Terasz (2024. április 18-21.)

Április 18-tól 21-ig távol-keleti ízutazásra hív a Kazinczy utcai Botellón Terasz. A vendégek Ázsia egzotikus világával ismerkedhetnek meg, hála több kiváló, autentikus ízeiről ismert étteremnek. A gasztronómiai kalandot élő zene, továbbá különleges dekoráció koronázza meg. A belépés ingyenes.

Tavaszkert Dísznövény-kiállítás és -vásár // Budai Arborétum (2024. április 19-21.)

Tavaszköszöntő dísznövény-szakkiállításnak ad otthont április 19-től 21-ig a Budai Arborétum. A Villányi úti botanikus kertben vásárolhattok palántákat, virágokat és kertészeti eszközöket, emellett megnézhetitek a bonsai- és suisekikiállítást, és részt vehettek előadásokon vagy akár az arborétumi sétán.

Társasjáték-fesztivál // Virág Benedek Ház (2024. április 20.)

Ha szereted a társasjátékokat, és kíváncsi vagy a magyar kiadók és tervezők kreatív világára, akkor látogass el a Társasjáték-fesztiválra, ahol több, mint 10 kis hazai kiadó mutatja be legjobb játékait! Ismerd meg a magyar szcéna tervezőit, a remek ízléssel rendelkező kis kiadókat, próbáld ki a játékokat, szerezd be a kedvenceidet, és ne hagyd ki az olyan izgalmas programokat sem, mint a tombola vagy a nyereményjáték!

I bike Budapest // Népliget (2024. április 20.)

Ha fontos ügynek tartjátok a biztonságos bringázás körülményeinek megteremtését a fővárosban, tekerjetek április 20-án az I bike Budapest csapatával. A biciklis felvonulás a Népligetből indul, majd a Ferenc körúton át a Döbrentei tér felé vezet, át a Lánchídon, egészen a Városligetig.

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2024. április 20-21.)

A tavasz nem telhet el az immár hagyományosnak számító Wekerlei Garázsvásár Fesztivál nélkül, melyet idén április 20. és 21. között rendeznek meg. Wekerletelep előtt nem ismeretlen a bolhapiac fogalma, hiszen rendszeresen nyílik arra alkalom, hogy a megunt, régi, de még használható holmik gazdát cserélhessenek. A Garázsvásár Fesztivál ennek a törekvésnek egy nagyobb ívű, két napon át tartó változata, ahol a kincskeresők udvarról udvarra járva kutathatják, majd térhetnek végül haza a legvagányabb kincsekkel.

Budapest Park Nyitóhétvége (2024. április 25-27.)

A legnagyobb szeretettel várnak benneteket a Budapest Park 2024-es nyitóhétvégéjén április 25-én, 26-án és 27-én! A program egyelőre meglepetés, de az biztos, hogy a Parktól megszokott színes programokkal, zenei stílusok kavalkádjával, a legforróbb éjszakai bulikkal és rengeteg újdonsággal készülnek a szervezők.

Budapesti Tavaszi Fesztivál // több helyszínen (2024. április 29. – május 12.)

Április 29. és május 12. között, immáron 44. alkalommal ad otthont a főváros a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, melynek keretében több mint 40 izgalmas program várja az érdeklődőket a város különböző helyszínein.

