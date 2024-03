Színes, ingyenes programokkal vár a 130. évfordulóját ünneplő Mai Manó Ház

Több évfordulót is ünnepel idén a budapesti Mai Manó Ház, aminek alkalmából március 18-án ingyenes, izgalmas programokkal és nem mindennapi tárlatvezetésekkel várják a látogatókat.

A Mai Manó Ház 2024-ben ünnepli a Ház felépítésének 130., a Mai Manó Ház – Magyar Fotográfusok Háza megnyitásának 30., és a Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtár megnyitásának 25. évfordulóját. A különleges évfordulók alkalmából március 18-án, hétfőn ingyenesen látogatható programokkal kedveskednek az érdeklődőknek.

A Mai Manó Ház dolgozói a reggeli órákban tiszteletüket teszik a névadó Mai Manó sírjánál a Kozma utcai izraelita temetőben, majd meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat a legendás, Nagymező utcai épület tereibe!

A nap során ingyenesen léphettek be a múzeumba, emellett pedig részt vehettek a császári és királyi fényképész élet- és a ház történetét ismertető vezetéseken és vetítéseken, archaikus technikát bemutató workshopon, valamint Zalka Imre vándorfotográfus rendhagyó záró tárlatvezetésén is.

Természetesen a Mai Manó Ház aktuális kiállításait (Mások bőrében – Elsa és Johanna számos élete, A múlt megjövendölése – A Zohar Studios fotói Stephen Berkman interpretációjában, valamint Mai Manó fotográfiái) is ingyenesen tekinthetitek meg egész nap nyitvatartási időben, 12 és 19 óra között.

Izgalmas programok a Mai Manó Házban 2024-ben

Egész napos Mai Manó-felvételek, -fotók, -vizitkártyák gyűjtése (12.00-19.00)

Ti is hozzájárulhattok az évfordulók méltó megünnepléséhez és egy izgalmas projekt sikeréhez! Amennyiben van nálatok otthon Mai Manó által készített fénykép, vizitkártya, esetleg dokumentum, újság, könyv vagy egyéb, vele kapcsolatos dokumentum vagy műtárgy, hozzátok be, hogy mások is megcsodálhassák egyedi kincseteket!

Egész napos archív TV-felvételek vetítése a Mai Manó Házról (13.00–19.00)

A Napfényműteremben több, az 1990-es években készült televíziós interjút láthattok a nap során, melyek egytől egyig a Mai Manó Ház izgalmas történetét mesélik el.

Mesélő cégtáblák / A „pesti Broadway” mulatói – 1994

Mai Manó – Napközi TV’ – Székely Gábor főpolgármester-helyettes interjúja – 1994. november 22.

Stúdió ’94 – Mai Manó 1994. november 22.

Ráday Mihály – Mai Manó műterméről – Unokáink sem fogják látni… 1997. november 7.

Cianotípia-workshop Vékás Magdolnával (11.00–13.00)

A workshopon egy régi fototechnikai eljárással, a cianotípia készítésével ismerkedhetnek meg a résztvevők Vékás Magdolna Balogh Rudolf-díjas fotóművész segítségével, a Mai Manó Ház századfordulós fényképészműtermében, a Napfényműteremben. A résztvevők száma maximum 12 fő.

A részvétel a jelentkezési sorrend alapján áll össze, és a részvételi díj kifizetése után válik teljessé. A már regisztráltak 2024. március 11-ig tudják visszamondani a jelentkezésüket, ebben az esetben a befizetett teljes összeget visszakapják. A határidőn túli lemondásoknál nincs lehetőség kompenzálásra! Részvételi díj: 4.000 Ft/fő

Jelentkezni 2024. március 12-ig a maimano@maimano.hu e-mail címen lehet. Tárgy rovat: Workshop – március 18.

Házvezetés a Mai Manó fotográfiái című kiállítás alkalmából Romoda Klárával (16.00–17.00)

Itt a lehetőség, hogy kívül-belül megismerjétek Budapest leghíresebb fényképész műteremházát és a művész történetét! Az izgalmas és részletes vezetés során bepillantást nyerhettek a Napfényműterembe és a Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtárba is, csakúgy, mint az épület múltjába és jelenébe. Ebben Romoda Klára, a Mai Manó Ház egykori munkatársa lesz segítségetekre.

Jelentkezni 2024. március 17-ig a maimano@maimano.hu e-mail címen lehet. Tárgy rovat: Romoda Klára házvezetése – március 18.

Zalka Imre vándorfotográfus rendhagyó záró tárlatvezetése A múlt megjövendölése – A Zohar Studios fotói Stephen Berkman című kiállításon (18.00–19.00)

Egy egyedülálló tárlatvezetésen is részt vehettek A múlt megjövendölése – A Zohar Studios fotói Stephen Berkman című kiállításon, ahol betekintést nyerhettek a 19. századi fotóműtermek hangulatába! Emellett természetesen a szerzővel és képeivel is megismerkedhettek és a kor legérdekesebb technikai eljárásairól is szó esik majd.

A korlátozott férőhely miatt az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni 2024. március 17-ig a maimano@maimano.hu e-mail címen lehet. Tárgy rovat: Zalka Imre tárlatvezetése – március 18.

Még több információ: maimano.hu

