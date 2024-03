5 kihagyhatatlan program és helyszín Budapesten, amit híres művészek ihlettek

A művészetek megannyi szálon átszövik Budapestet, elég csak egy kellemes sétát tennünk a belvárosban, ahol számtalan híres művész munkájával találkozhatunk. Ha pedig szeretnénk elmélyíteni ismereteinket, az alábbi helyszínek és programok sietnek segítségünkre.

Petőfi Irodalmi Múzeum

Az irodalom szerelmeseinek szinte kötelező program a Petőfi Irodalmi Múzeum felkeresése. A múzeum nem titkolt célja a magyar irodalmi örökség minél teljesebb körű gyűjtése és feltárása mellett, hogy a klasszikus és kortárs magyar irodalmat sokoldalúan mutassa be az érdeklődőknek. Az általuk szervezett, változatos programok között az irodalom mellett a társművészetek is jelentős szerepet kapnak.

Március 15-én az állandó kiállítások mellett egész napos ünnepi programokkal készülnek a látogatóknak a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A programok előzetes online regisztrációval ingyenesen látogathatók, további információk IDE kattintva!

1053 Budapest, Károlyi utca 16. | Weboldal

Magyar Zene Háza Hangdóm – Csontváry: Levante

A Magyar Zene Háza új audiovizuális programsorozata egyszerre több érzékszervre is hat. A Hangdóm névre keresztelt helyszín egyedülálló adottságokkal rendelkezik, hiszen a kupola egyben vetítővászon is, melyet profi hangrendszer vesz körül. A háromdimenziós térben megtekinthető többféle témájú vetítéseket változatos zenei aláfestés kíséri, így a babzsákokon ülve igazán különleges élményben lehet része az érdeklődőknek. A 25 perces előadás során Csontváry monumentális képei, mesteri ecsetkezelése, egy megjelölhetetlen, lokalizálhatatlan fényforrástól, a lélek erejétől izzó színei varázsolják el a látogatókat, négy jelenet és tizenkét festmény felhasználásával készült útvonalon végigvezetve őket.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3. | Weboldal

A Hangdómban szerzett élményeinkről itt olvashattok bővebben:

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény különféle kiállításai bepillantást nyújtanak a híres iparművész munkásságának páratlan gazdagságba. A földszinti kiállítóteremben a múzeum állandó kiállítása vár benneteket 2005 óta, amelynek során az alkotó számos kiemelkedő szépségű üvegművészeti munkáját tudjátok megtekinteni.

Az emlékház első emeletén található lakásmúzeum igazi időutazásra hívja a látogatókat. Az itt található 20. század eleji középosztálybeli lakásbelső a Róth család történetén túl az életmódjukba és a mindennapjaikba is betekintést enged. Az emeleti kamarakiállítás Róth Miksa mozaik-, illetve üvegművészetéből, valamint a mester üvegművészeti gyűjteményéből mutat be válogatást.

1078 Budapest, Nefelejcs utca 26. | Weboldal

Van Gogh – Az immerzív élmény

Február óta már Budapesten is látható a világszerte minden várakozást felülmúló Van Gogh – Az immerzív élmény című kiállítás, amely 2 ezer négyzetméteren, hang- és fényjáték segítségével mutatja be a holland festőművész legismertebb alkotásait. Hazánkban a BOK Sportcsarnok ad otthont ennek a varázslatos tárlatnak, ahol az innovatív technológiának köszönhetően beléphetünk Van Gogh festményeibe, a fények segítségével bepillantást nyerhetünk életének mindennapjaiba, sőt, még kreativitásunkat is kiélhetjük, és elkészíthetjük a világhírű festményeket, VR-szemüvegek segítségével. Ne maradjatok le erről a felejthetetlen tárlatról, amely új perspektívába helyezi Van Gogh művészetét!

1146 Budapest, Dózsa György út 1. | Weboldal

Bajor Gizi Színészmúzeum

A Bajor Gizi Színészmúzeum 1952-ben, Gobbi Hilda kezdeményezésére nyitotta meg kapuit, napjainkban pedig az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítóhelye. A neobarokk stílusban épült impozáns házban Bajor Gizi 1933-tól élte mindennapjait, nem sokkal később pedig a budapesti művészvilág kedvelt találkozóhelyévé vált az épület, ahol számos híresség megfordult.

A színésznő halálának első évfordulóján itt nyílt meg az első budapesti színészmúzeum, amely az évek során folyamatosan bővült. A Szép ház, nagy park közepén… című állandó kiállítás a ház egykori tulajdonosának, Bajor Gizinek és a múzeumot alapító Gobbi Hildának állít emléket, míg a Kulisszák között című tárlat a színházi alkotófolyamatot mutatja be. Március 16-ig pedig még elcsíphetitek az Ádám Ottó és Színháza elnevezésű időszaki kiállítást is!

1124 Budapest, Stromfeld Aurél utca 16. | Weboldal

