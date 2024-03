10 mesebeli falu a zempléni hegyek ölelésében, mely természetközeli hangulattal vár

Friss levegő, vadregényes erdők és zempléni hegyek ölelésében számtalan apró település bújik meg, ahol vidéki és régi idők hangulatát egyaránt magunkba szívhatjuk.

Háromhuta

A Zempléni-hegység mélyén találjuk az aprócska, kicsivel több, mint 100 lelket számláló Háromhuta községét. Az üveggyártáshoz szükséges, 1698-ban alapított üveghuták és Háromhuta története mélyen összeforrt, melyről beszédes neve is tanúskodik. Az aprócska település – ahol mintha megállt volna az idő -, három településrész, Óhuta, Középhuta és Újhuta összeolvadásából született, ebből fakad a Háromhuta elnevezés is. A takaros utcák természetesen látnivalókat is tartogatnak: érdemes felkeresni a római katolikus templomot, a Bretzeinheim-Waldbott vadászkastélyt, akárcsak a Pálos-forrást.

Mogyoróska

Az Országos Kéktúra által is érintett Mogyoróska települését vétek lenne kihagyni a regéci vár meglátogatásakor. A Regéccel szomszédos apró falucskát százan sem lakják, természeti környezete egészen rendkívüli, mely szorosan összefonódik az itt élők mindennapjaival. A község története hosszú múltra tekint vissza, első említése a 14. századból való, nevét pedig vélhetően a környéken is megtalálható közönséges mogyoróról kapta.

Komlóska

Gyöngyszemként bújik meg a zempléni hegyek óvó ölelésében Komlóska, mely a magyarországi ruszinok egyik központjaként is ismert. A Háromhutával szomszédos település ugyan önmagában is látogatásért kiált, számos, felfedezésre váró látnivalója is ide csábítja a környéken kirándulókat. Komlóskára érkezve érdemes felkeresni a görögkatolikus templomot, a túraösvényen át megközelíthető pusztavár romját, akárcsak a ruszin kultúra emlékét ápoló tájházat és ruszin parkot is.

Vizsoly

Az eddig felsorakoztatott települések közül Vizsoly számít a legnépesebbnek, melyet majdnem ezren laknak. A Hernád völgyében fekvő község a történelem különböző időszakaiban is kiemelt szerepet töltött be: elég csak a vizsolyi Bibliára gondolnunk, melyet 1590-ben itt, a vizsolyi nyomdában nyomtattak. A község felfedezésekor feltétlenül érdemes útba ejteni az ország első Mézmúzeumát, a református templomot, melyben a 13. századból maradtak fenn eredeti freskók, valamint a geológiai bemutatóhelyként szolgáló vizsolyi kőfejtőt is.

Hejce

Hazánk egyik legkorábbi települése a szlovák határtól néhány kilométerre fekvő Hejce, melyről már a 11. században is tettek említést. A községre különösen illik a bájos kifejezés, a zsáktelepülés utcáit ugyanis régies típusú parasztházak szegélyezik. A mindössze 300 lelket számláló településen a ránk maradt épített örökség után érdemes felfedezni a püspöki kastélyt is, akárcsak a látványosságnak számító Szerencs-patak felett átívelő barokk kőhidakat.

Bózsva

Az Országos Kéktúra útvonala által ugyancsak érintett Bózsva is az elbűvölő falvak sorát gazdagítja. Ez a mai napig különleges zempléni község már a Árpád-korban is létezett, mára pedig két települést, Kisbózsvát és Nagybózsvát egyesíti. Bár önmagában a település is felfedezésre érdemes, tartogat a kirándulók számára meglepetéseket. Érdemes körbesétálni csónakázótavát, Kisbózsván felkutatni a Lónyay-Bombelles kastély egykor szebb napokat is látott épületét, valamint felkeresni a közelben található Bózsvai- vagy másik nevén Béla-szikla, illetve a Kőember szikla képződményeket is.

Boldogkőújfalu

Boldogkőújfalu története a történelem során szorosan összefonódott a Boldogkői vár sorsával. Az egykor a várhoz tartozó falu – mely a 19. század derekán élte fénykorát -, évszázadok hosszú-hosszú sora alatt megannyi tulajdonost megélt. Ha sikerült feltöltődni a természetközeli hangulattal, teleszívni a tüdőt a friss, zempléni levegővel, úgy a római katolikus és a református templom után szánjatok egy kis időt a jégkorból származó kőtenger felkeresésére is!

Fony

A Hejcével, Vizsollyal és Mogyoróskával határolt Fony erdőrengeteg által ölelt település, melyet nem véletlenül emlegetnek a források és csurgókutak ékszerdobozaként. Ez a látnivalókban igen gazdag kis község maga a megtestesült vidéki nyugalom, ahol a természetközeliség új értelmet nyer. A fonyi sáncvár, az örömvölgyi pincék, a település tájháza és templomai csak a kezdet, az Amadé várrom, az egykori kőbánya, valamint a település közelében található barlangok felfedezése remek program az ide érkezőknek.

Telkibánya

Kirándulók és turisták méltán kedvelt mesebeli ékszerdoboza Telkibánya, ahol nevéhez méltóan már az Árpád-korban is aranyat és ezüstöt bányásztak. A parányi, hegyi település több szempontból is elragadó, hiszen festői szépségű környezetben kínál számos kikapcsolódási lehetőséget. Ha a környéken kirándulás mellett döntötök, Telkibánya remek kiindulópont, ahonnan könnyedén elérhetők a vidék mesés látnivalói és ahol emlékek és épületek sokasága mesél a régmúltról.

Nagyhuta

A hutatelepülések egyike Nagyhuta is, mely a már említett üveghuták létesítése és működése nyomán jött létre. A minden túlzás nélkül aprócskának mondható település – ahol alig laknak nyolcvanan -, népszerű a kirándulók és az itt áthaladó kéktúrázók körében egyaránt. Nagyhuta erdőkkel és hegyekkel ölelt települése pihenésre, töltekezésre és aktív kikapcsolódásra éppoly alkalmas. A friss, hegyi levegővel feltöltekezve erdei kisvasút és az egykori Károlyi vadászkastély felkeresése remek programnak bizonyul.

