9 álomszép krókuszmező, ahol megcsodálhatjuk a lila virágtengert

Tagadhatatlanul beköszöntött a tavasz, és előbújtak a kikelet virágai. Ezúttal a lila pompában tündöklő krókuszmezőket tűztük fel bakancslistánkra, így nyakunkba vesszük a színpompás virágvilágot. Tartsatok velünk!

ELTE Füvészkert, Budapest

Budapest első és egyben legnépszerűbb füvészkertje egyértelműen a VIII. kerületben található ELTE Füvészkert. Az itt megfigyelhető, körülbelül 12 ezer növényfajt számláló gyűjtemény az évek alatt nemzetközi hírnévre tett szert. A Budapest szívében kialakított zöldterületen tavasszal seregnyi krókusz és hóvirág bontogatja szirmait.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Soroksári Botanikus Kert, Budapest

Budapesttől néhány kilométerre várja látogatóit a 60 éves Soroksári Botanikus Kert. A kert legértékesebb és egyben legsérülékenyebb része a láprétrezervátum területe, ahol 12 hektáron őrzik ritka és védett növényfajok nagy egyedszámú populációit. A láprét az év különböző szakaszaiban mindig más arcát mutatja, kora tavasszal csillagvirág, krókusz, tőzike és kökörcsin egyaránt található itt. A kínálat a tavasz előrehaladtával egyre bővül.

1238 Budapest, Túri István út 2. | Weboldal

Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert

Budapest belvárosától mindössze 40 perces autóútra fekszik Vácrátót aprócska községének titkos kis ékszerdoboza, az egykori kastélykertben kialakított Nemzeti Botanikus Kert. Az ámulatba ejtő arborétum története egészen a XIX. századig nyúlik vissza, amikor egy angol tájképi kertet alakítottak itt ki. A 27 hektárnyi területen ma is felfedezhetjük az angol kertek sajátosságait, bebarangolhatjuk a növényrendszertani, évelő és sziklakerti gyűjteményeket, illetve tavasszal a lila krókusztengert is megtekinthetjük.

2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4. | Weboldal

Kámoni Arborétum, Szombathely

A 20 hektáros Kámoni Arborétum növényállománya 21 ezer egyedet számlál. Tavaszi színpompás külleme a két hektárt kitöltő tőzike-, krókusz- és hóvirágszőnyegeknek köszönhető, melyekben a felújított padokon ücsörögve gyönyörködhetünk. Ha Szombathely szomszédságában kutatnátok a fehér gyöngyszemeket, akkor látogassatok el a Hollósi-erdőben csobogó Csörnöc-patak partjára, ahol hóvirágok és tőzikék bontogatják szirmaikat.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B | Weboldal

Szelestei Arborétum

Szombathelytől mindössze 20 km-re várja látogatóit az egész évben ingyenesen, naponta 7 és 17 óra között látogatható Szelestei Arborétum. A szabad, ligetes területtel és sűrűbb, vadregényes erdei részlettel is megáldott park mókusok és madarak számtalanjának szolgál otthonául. Az arborétumban szabadon látogatható kápolna, tiszafasor szegélyezte utak, szemet gyönyörködtető erdőrészletek, tavasszal pedig viruló sáfrányok fogadják az ideérkezőket.

9622 Szeleste, Fenyő utca 3. | Weboldal

Gödöllői Arbo-Park

A Gödöllő és Isaszeg határában fekvő Gödöllői Arbo-Park nem véletlenül érdemelte ki az ezerarcú erdő megnevezést. A 137 hektáron elterülő arborétumban változatos erdőképletek és tucatnyi tisztásán lila és sárga sáfránymezők invitálnak elmélyült sétára.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164. | Weboldal

Sellyei Arborétum

Már februárban virágzásnak indulnak a Dél-Dunántúl egyik legszebb parkjaként emlegetett Sellyei Arborétum védett növényfajai. Az ingyenesen látogatható kert várhatóan élénk színekben pompázik majd a következő napokban, hetekben. Jó néhány virágfajtát is megfigyelhetünk az arborétumban, a kora tavasszal virágzó illír sáfrány halványlila színűre festi az avart.

7960 Sellye, Köztársaság tér 1. (Draskovich-kastély) | Weboldal

Zalavölgyi Parkerdő

A Zala folyó jobb oldali árterében található a Zalavölgyi Parkerdő, melynek területén egy 12 állomásos tanösvényt alakítottak ki, amelyet utólag 11 stációval hosszabbítottak meg, így részletes bepillantást nyerhetünk az árterület növény- és állatvilágába. A park tavaszi különlegessége a lila krókusztenger, melyben minden korosztály örömét leli.

Csokonyavisonta

Dél-Somogy területén található a csokonyavisontai fás legelő, melyet gazdag és változatos növényvilágának köszönhetően 1977-ben védetté nyilvánítottak. A területen 10 védett faj is fellelhető, ezek közül is kiemelésre méltó a kora tavasszal virágzó kárpáti sáfrány, melynek több ezer példánya borítja be a legelőt.

