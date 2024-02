5 hangulatos kávézó Külső-Erzsébetvárosban, ahová érdemes betérni

Ugyan a Nagykörúton túl húzódik, mégis érdemes útba ejteni Külső-Erzsébetváros utcáit, hiszen számtalan elbűvölő kávézó vár benneteket a környéken.

Ivy Coffee

Egy fiatal házaspár álma vált valóra azzal, hogy megnyitották saját kávézójukat Külső-Erzsébetváros szívében, ahol kizárólag világos pörkölésű specialty kávék közül választhatnak a betérők. Az őrlőben mindig két különböző kávé található: egy klasszikusabb ízvilágot képviselő brazil és egy gyümölcsösebb jegyű, ami jelenleg a Colombia. Idén júliusban, a kávézó 2. születésnapja alkalmából saját pörkölésű kávé is lesz majd a repertoárban. Február óta már a koffeinmentes Perut is választhatjátok, italaitokat pedig sproud, oatly, rizs-, laktózmentes és pusztaszabolcsi termelői tejekkel is kérhetitek. Természetesen finomságokból sincs hiány: frissen sütött pékárukat és bagelszendvicseket is megkóstolhattok, de a menün szerepelnek gluténmentes és vegán opciók is, mint például a granola vagy a chiapuding. A kutya- és laptopbarát kávézó isteni süteményei egy budai cukrászműhelyből érkeznek, február 27-én pedig egy izgalmas, analóg fotókiállítás nyílik az imádnivaló hely galériáján.

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 42. | Instagram

The Goat Herder

Sokak kedvence a stílusosan és egyben otthonosan berendezett The Goat Herder, aminek célja az ausztrál kávékultúrát meghonosítani Budapesten. A nyugodt, de mégis urbanista hangulatú eszpresszóbárban mennyei őrlésű kávékkal, finom ételekkel és frissítő üdítőkkel találkozhattok. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy amennyire lehetséges, hazai alapanyagokból készüljenek az asztalra kerülő finomságok, így mindig szezonális ételek közül válogathattok.

1078 Budapest, István utca 5. | Weboldal

Koncept

A Garay téri kávémennyországot semmiképpen sem szabad kihagyni, hogyha igazán különleges kávéspecialitásokra vágytok, vagy ha csak egy szálas teát szürcsölnétek el. Az egyedi kialakítású bisztróban különböző ízű szendvicsekből és desszertekből sincs hiány, kezdve az amerikai palacsintától, a muffinokon át egészen a péksüteményekig. Külön említést érdemel a nem mindennapi melegétel-kínálat, aminek keretében a perzsa konyha kedvenceit kóstolhatjátok meg, vegán opciókkal kiegészülve.

1076 Budapest, Garay tér 5. | Facebook

La Lune Café

Ha megpihennétek az egész napos rohanásban, vagy csak beülnétek egy igazán mutatós kis kávézóba, válasszátok a La Lune Cafét, ahol az enni- és innivalókban sem fogtok csalódni. A varázslatos hangulatú helyen ellenállhatatlanul ínycsiklandó péksütemények, ötletes ízkombinációjú szendvicsek és gyönyörű tortaszeletek garmadája vár titeket, amiket leöblíthettek a specialty kávék egyikével, vagy akár egy matcha lattéval.

1071 Budapest, Damjanich utca 45. | Facebook

Brácsa Bistro&Brunch

A nemrégen nyitott Brácsa Bistro&Brunch gyerekkori barátok álmának beteljesülése, ami a fenntartható vendéglátást szem előtt tartva, hamar felveszi a versenyt a város népszerű reggelizőivel. Az étlapon gyakorlatilag mindent megtalálhattok, amit csak kívánnátok, a szendvicsektől kezdve, meleg ételeken és tésztákon át egészen az édes és sós snackekig, és természetesen az itallap sem okoz csalódást: a méltán dicsért specialty kávék mellett kézműves sörökből és üdítőkből is választhattok.

1074 Budapest, Dohány utca 84. | Weboldal

