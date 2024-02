9 különleges gasztromúzeum országszerte, mely rendhagyó tárlatokkal vár

Ajánlónkban ezúttal olyan múzeumokat gyűjtöttünk nektek egy csokorba, melyekben a közös pont a gasztronómia. Elmélyülhettek általuk kedvenc ételeitek, italaitok történetében, izgalmas kulisszatitkokat tudhattok meg és természetesen nem egy esetben nem marad majd el a kóstoló sem!

Gasztromúzeumok Budapesten

Zwack Múzeum és Látogatóközpont

A Zwack Múzeum és Látogatóközpont falai mögött a több mint 230 éves, titkos recepten alapuló gyógynövénylikőr történetébe kóstolhattok bele. A kiállítótér legizgalmasabb darabjai között a múzeum tulajdonában lévő legrégebbi Unicumos palackot tekinthetitek meg, filmvetítés keretében ismerhetitek meg az Unicum történetét, de bejárhatjátok a régi, korabeli fényképek alapján felújított és mai napig Unicum készítésére használt lepárló patinás épületét is. A múzeumi látogatás persze nem lenne teljes kóstoló nélkül, melyre a pincelátogatás után kerül sor.

Dreher Söripari Emléktár

Az idén 170 éves Dreher Sörgyár kulisszatitkaira egy, a sörgyárban és a söripari emléktárba tett másfél órás látogatás alkalmával deríthettek fényt. Az emléktárban interaktív sörtörténeti kiállítás által ismerkedhettek meg minden olyan tárggyal és emlékkel, melyek a Dreher Sörgyárak történetét őrzik. A látogatás alkalmával természetesen megtudhatjátok azt is milyen alapanyagokból és hogyan készül a sör, milyen sörivási szokások alakultak ki, de még azt is, hogyan született meg a Dreher csokoládé.

Szamos Csokoládé Múzeum

A Kossuth téri Szamos Café felső szintjén találjuk a Szamos Csokoládé Múzeumot, ahol nem kevesebb, mint 6 terem mutatja be a kakaó és a csokoládé történetiségét, az édességek tárolásának csodálatos formavilágát. A csokoládé- és édességrajongók édenkertjében minden nap 10 és 18 óra között egyénileg is megtekinthetitek a tárlatot, ha azonban ennél többre vágytok, élménytúra keretében kóstolóval, édes élményekkel és csokoládédíszítéssel is kényeztethetitek magatokat.

Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont

A likőrök és sörök, valamint az édes élmények után érdemes Budafok felé kanyarodni és a mélyére ásni a Törley Pezsgőmanufaktúra sikertörténetének. A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontban egy helyen összpontosul minden, ami a pezsgőhöz és a pezsgőzéshez köthető. A látogatóközpontban nemcsak a Törley története elevenedik meg, hanem magát a pezsgőkészítés metódusát is karnyújtásnyi közelségből ismerhetitek meg.

Március első hétvégéjén több budafoki pince is megnyílik a látogatók előtt:

Gasztromúzeumok országosan

Mézeskalács Múzeum, Szekszárd

Egy igazán kedves, mesébe illő mézeskalácsházban lelt otthonra Szekszárd első számú látványosságainak egyike, a Mézeskalács Múzeum. A család apraja-nagyjának élmények számtalanjával szolgáló múzeumban kivételesen nem kell ellenállni az édes kísértésnek. A kiállítási tárgyakon túl a mézeskalácsok, kézműves gyertyák és cukorkák világában merülhettek el és egy csaknem hat generáció óta élő családi hagyományba kóstolhattok bele interaktív módon.

Festetics Helikon Taverna borászati és gasztronómiai kiállítótér, Vonyarcvashegy

A Helikon Taverna néven ismert műemléki épület egykor a Festetics család borászati tevékenységének központja volt. Az egykor pinceként és présházként működő épület ma borászati és gasztronómiai kiállításnak szolgál otthonául, ahol interaktív módon elevenedik meg a térség szőlő- és borkultúrája kisgyermekes családoknak, lelkes érdeklődőknek és akár bort kóstolni vágyóknak egyaránt. A kiállításon többek között a Taverna LEGO-ból készített mását és megtekinthetitek.

Világörökségi Bormúzeum, Tokaj

A szerte a világon híres Tokaj kincseit és gasztronómiáját hozza egy tető alá a Tokaji Múzeum tagintézménye, a Világörökségi Bormúzeum. A múzeum falai között a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidéket ismerhetjük meg részletesebben a valamikori Serház épületében. Az állandó kiállításon és a borvidék megismerésén túl interaktív módon kalandozhatunk a gasztronómiai tartalmakban, továbbá mind az öt érzék mentén fedezhetjük fel ezt a különleges vidéket.

Kopcsik Marcipánia, Eger

Magyarország minden kétséget kizáróan legédesebb kiállításáért egészen Eger történelmi belvárosáig kell utaznunk. Itt található a Kopcsik Marcipánia, mely különleges tárlaton keresztül mutatja meg az alapító, Kopcsik Lajos mesés, marcipánból és cukormasszából készült alkotásait. A tárlaton 120 alkotást tekinthettek meg a közel 2 méteres borospalacktól, a Minaret kicsinyített másán át a mesefigurákig. A tárlat csúcspontja a barokk szoba, ahol a legapróbb részlettől kezdve minden csupa-csupa édesség.

Diási Vízimalom és Pékmúzeum, Gyenesdiás

Színes és nem kevésbé különleges programjainak köszönhetően megnyitása óta töretlen népszerűségnek örvend Diási Vízimalom és Pékmúzeum. A 2021-ben megújult malom épületben és környezetében pékmúzeum, fűszerkert és herbárium is helyet kapott, ahol kicsik és nagyok az elejétől követhetik végig, hogyan lesz a búzaszemekből mindennapi kenyér és hogy milyen gyógyhatású kincsek rejtőznek a konyhakertekben is.

