Gasztrokaland hétvégére: 4 remek hely Budapesten, ami nem hiányozhat a bakancslistákról

Ha egy késő téli hétvége alkalmával végigjárnátok a főváros kedvenc gasztrohelyeit, reggeliznétek egy jót, vegán hamburgert kóstolnátok, vagy a hüttehangulatnak hódolnátok, mutatunk négy remek helyet, ami nem hiányozhat a gasztrobakancslistátokról.

Keksz

A Madách tér törzshelye, a Keksz több mint 10 éve az egész napos reggelik és klasszikus brunchok méltán szeretett fellegvára. Érdemes hozzájuk betérni, vagy otthonotok kényelmébe rendelni, ha épp egy omlettre, lazacos-tojáskrémes bagelre vágytok, akkor viszont még inkább, ha izgalmas brunchfogásokkal, tépett marhahúsos BBQ Benedict-tel, amerikai palacsintával vagy gofrival kényeztetnétek magatokat. A Kekszben sztrapacskával, Cézár-salátával, paprikás krumplival és grillezett zöldségekkel tálalt burgundi marhaszeletekkel idézik meg az örök klasszikusokat, míg a zseniális burgerek és a zsíros deszka az esti sörözések fényét adják.

1075 Budapest, Madách Imre tér 4. | Weboldal | Facebook

Las Vegan’s

A két budapesti helyszínnel rendelkező Las Vegan’s a tökéletes választás, ha vegaként, vegánként, flexitáriánusként vagy húsevőként harapnátok valami finomat. Változatos napi menüik, zöldségpogácsával készített ízletes burgereik, mexikói ételeik, rolljaik és mártogatnivaló, rizsfehérje alapú nuggetseik a húsmentesen étkezők és húsfogyasztók étkezését egyaránt izgalmassá teszik. Ha óvnád a környezetet és magadat is azzal, hogy hetente néhány nap inkább húsmentesen étkezel, fontos tudni, hogy nemcsak ételeiket, de a brownie-t, a chia pudingot és a Snickers-szeletet is saját alapanyagokból készítik és ha inkább otthon maradnál, egészen az ajtódig repítik.

2 helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Miamor Rómaim

A Római-part méltán kedvelt szórakozóudvara, a Miamor Rómaim a hidegebb hónapokban fűtött télikerttel és iglukkal várja a téli Duna-parton tett séta után megpihenni, felmelegedni és feltöltődni vágyókat. Télen is koccintásra váró klasszikus italok számtalanjával várnak, melyek közül a gőzölgő forró csokoládé bizonyul a hideg időben a legjobb választásnak. Februártól kezdődően a Miamor újra izgalmas programok helyszínévé válik, de addig is, míg számoljuk vissza a napokat, egy szaftos hamburgerre, továbbá forró csirke vagy marha pho levesre mindenképp térjetek be hozzájuk vagy rendeljétek őket házhoz!

1031 Budapest, Római part 47. | Weboldal | Facebook

Kis Tirol Étterem és Fogadó

Ha az idei síszezont itthon töltenétek inkább, jó hír, hogy az alpesi és tiroli hangulatért nem kell túlságosan messzire mennetek. Budapest kertvárosában az év minden napján nyitva tartó Kis Tirol Étterem és Fogadó külső és belső megjelenésében, sőt, még ételeiben is az osztrák hüttéket idézi. Ide tényleg bármikor betérhettek egy frissen készült bajor perecre, egy hagyományos bajor májgombóclevesre, csakúgy, mint egy ropogós csülökre. A családias hangulatot és otthonos ízeket kínáló étteremben persze vaníliaöntetben fürdőző, rumos szilvával töltött gőzgombócot is kóstolhattok.

1161 Budapest, Batthyány utca 74. | Weboldal | Facebook

