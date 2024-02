12+1 vintage és retro vásár Budapesten és környékén februári kincsvadászathoz

A főváros és környéke februárban sem szűkölködik majd jobbnál jobb vintage és retro vásárokban, bolhapiacokban és garázsvásárokban, ahol kincsek számtalanját menthetitek meg és lehelhettek beléjük új életet.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula (2024. február 10., 24.)

Februárban két alkalommal is otthona lesz az ELTE Lágymányosi Campus Gömb Aulája a főváros méltán népszerű közösségi vásárának. A Gardrób Közösségi Vásár február 10-én és 24-én is a lelkes gardróbfrissítők helyszínévé válik, ahol új otthonra találhatnak a megunt vagy épp sosem viselt téli holmik és gazdára találhatnak a közelgő tavasz első ruhadarabjai is.

Facebook-esemény >>

Vintage Légy-Ott // Szimpla Kert (2024. február 10.)

Természetesen 2024-ben sem marad el Budapest egyik legmenőbb és legnagyobb vintage és upcycled ruha- és kiegészítővására. A Vintage Légy-Ott az idei évben is minden hónapban a Szimpla Kertbe költözik, így február 10-én szombaton érdemes lesz a fenntartható divat, az egyedi kincsek, vintage és streetwear cuccok szerelmeseinek a Kazinczy utca felé kanyarodniuk.

Facebook-esemény >>

Ruhacsere a Lívia-villában // Lívia-villa (2024. február 10.)

Talán mindannyian ismerjük az érzést és leginkább a gardróbunknak azt a szegletét, ahol azok a ruhák halmozódnak, melyeket csupán néhányszor vagy épp egyszer sem viseltünk. Február 10-én a Lívia-villában épp ezek a jó minőségű, használatra váró ruhadarabok kerülnek a főszerepbe a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő ruhacsere során.

Facebook-esemény >>

Lemezpiac | Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2024. február 11.)

A legnagyobb hazai lemezbörze február 11-én ismét meghódítja az ELTE Gömb Aulát. Ezen a februári napon az aula mindkét szintjén ezúttal is minden a zenéről szól majd. A változatos kínálatról és a hatalmas választékról nem kevesebb, mint 90 eladó gondoskodik, a felhozatalban találtok majd LP-t, CD-t, DVD-t, MC-t, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és emléktárgyakat is szép számmal.

Facebook-esemény >>

Bolhapiac // Tündérkert, Molnár-sziget, Soroksár (2024. február 11.)

A hagyományok idén sem maradnak el, ahogy a soroksári Molnár-szigeten, a Tündérkertben megrendezésre kerülő bolhapiacok sem. Február 11-én, vasárnap tehát, ha keresgélésre vágytok, beltéren és kültéren is vadászhatjátok majd a megunt vagy épp kihasználatlan kincseket.

Facebook-esemény >>

Régiségvásár // Esztergom (2024. február 11.)

Február 11-én érdemes lesz Esztergom felé kanyarodni, hiszen a piac ezen a napon régiségvásárnak ad otthont. A nézelődés és keresgélés közepette megelevenedik a régmúlt, hiszen olyan régiségek és tárgyak sorakoznak majd az asztalokon, melyeknek egytől egyig különleges története van. Ha szerencsétek van, árusaik talán még el is mesélik majd nektek a kincsvadászat alkalmával.

Facebook-esemény >>

Piac és kipakoló // Esztergom (2024. február 17.)

Február 17-én a kincskeresésé és egyben a környezettudatosságé lesz a főszerep Esztergom piacán. Ezen a szombati napon a klasszikus piaci portékák, friss zöldségek, húsok, mézek, pékáruk, tejtermékek és friss rétesek mellett emléktárgyak, műszaki cikkek, textíliák, dekorációk, könyvek és gyerekjátékok is sorakoznak majd szép számmal az asztalokon.

Facebook-esemény >>

Vintage vásár // Garázsvásár a Nyolckerben (2024. február 18.)

Február 18-án, vasárnap 10 és 17 óra között ismét garázsvásárt szerveznek a Nyolcésfél 7. emeletén. A téli időjárásra tekintettel a belvárosban, fűtött térben kényelmesen válogathattok a kincsek között. Számíthattok majd dekorációs elemekre, bútorokra, régi könyvekre, lámpákra, háztartási holmikra éppúgy, mint különleges porcelánokra, kerámiákra és rajzokra. A jó zene alap, a kincsvadászatban megéhezőket pedig büfé is várja majd.

Facebook-esemény >>

Antik- és bolhapiac // Szentendre (2024. február 18.)

Ha a szombati bevásárlást már magatok mögött tudhatjátok, érdemes a február 18-i vasárnap délelőttöt is szabaddá tenni. Szentendrén ezen a vasárnapon a termelői piac árusai átadják helyüket régi holmiknak, megunt kincseknek, gyerekkori emlékeknek és olyan tárgyaknak, melyek új otthont keresnek.

További információk >>

Tavaszváró ruhacsere // Habitat Kreatív Központ (2024. február 22.)

Február 22-én is alkalmatok nyílik majd egy jó hangulatú gardróbfrissítésre a Habitat for Humanity Magyarország szervezésében. Ha már most tavaszi darabokkal frissítenétek fel a gardróbotokat, tevékenyen bekapcsolódnátok a ruhák körforgásába, itt a nagy lehetőség! A szervezet a ruhacsere után megmaradt ruhákat rászorulóknak juttatja el.

Facebook-esemény >>

Nagy Budapesti Kultúrzsibi // Szimpla Kert (2024. február 24.)

Minden hónap negyedik szombatján kultúrzsibire invitál a Szimpla Kert. Február 24-én sem lesz ez másképp, hiszen ezen a napon is árusoktól és kincskeresőktől hemzseg majd a Kazinczy utca. A játékszabályok ezúttal is változatlanok: a belépés ingyenes, ezen felül pedig keress, kutass, alkudozz vagy épp add el azt amire nincs már szükséged!

Facebook-esemény >>

Ládafia Garázsvásár // Budakalász (2024. február 24.)

Ha épp Budakalászra terveztek ellátogatni és kincskereső kedvetekben vagytok, jó, ha tudjátok, hogy a Kós Károly Művelődési Házban február 24-én ismét megrendezésre kerül a Ládafia Garázsvásár. A művelődési ház báltermében 8 és 12 óra között vadászhatjátok ezen a napon a kincseket és adhattok új életet mások által megunt, kiváló minőségű holmiknak.

Facebook-esemény >>

+1 Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

Lelkes kincsvadászoknak talán nem kell bemutatnunk a télen-nyáron, minden szombaton és vasárnap megrendezésre kerülő Budai Zsibvásárt. Azoknak azonban, akik valamilyen oknál fogva még nem hallottak volna róla, érdemes a hétvégék alkalmával felkeresniük a Budaörsi úton található zsibvásárt, ahol ruhától, lakásdekoráción át a legkülönfélébb kiegészítőkig minden megtalálható.

Tovább a Facebook-oldalra >>>

Ha a sikeres kincsvadászat után ingyenesen lazítanátok egy jót: