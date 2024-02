A Smashytől a baoburgerig: 6 új gasztrohely Budapesten, ahol isteni hamburgert ehetünk

Ígéretes éttermekkel bővült a főváros gasztronómiai térképe. Kövessétek a mennyei illatokat, és fedezzétek fel Budapest legjobb új hamburgerlelőhelyeit!

Smashy

Csak úgy vonzza a hamburgerimádókat a vékonyra préselt húspogácsák legújabb Mekkája, a Smashy. Hiába áll csupán pár tételből az étlap, a minőségi alapanyagokból észbontó ízeket kreáló csapat bebizonyítja, hogy a kevesebb néha több. Mindenki, aki kóstolta már a Baross utcai étterem klasszikus, illetve házi szósszal felturbózott sajtburgerét, ódákat zeng róla. Az amerikai gyorséttermek verhetetlen ízeit megidézve dupla húspogácsa, hagyma, savanyú uborka, sajt, mustár és ketchup kerül a puha bucikba.

1085 Budapest, Baross utca 4. | Weboldal

Quentin’s Burger Budapest

Ha kedvelitek Quentin Tarantino munkásságát, a róla elnevezett Ferenc téri hamburgerezőt muszáj kipróbálnotok. A mutatós enteriőr minden apró részlete az Oscar-díjas olasz-amerikai filmrendező előtt tiszteleg, ráadásul a számos lehetőséget kínáló étlap is Tarantino különleges világát idézi. A különleges miliő persze mit sem érne felejthetetlen ízélmények nélkül, ezért miután alaposan körülnéztetek, próbáljátok ki a tematikus étterem ellenállhatatlan kézműves hamburgereit, és válasszatok a mennyei tejturmixok közül.

1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. | Facebook

Simon’s Burger

Új éttermet nyitott az Arany János utcánál a város egyik kedvenc hamburgerezője, a Simon’s. Az ötletgazda Simon nem kis célt tűzött ki maga elé: elkészíti a budapestieknek a világ legjobb hamburgerét. Ami a választékot illeti, nem estek túlzásba, ellenben minden minőségi és jól átgondolt. Ráadásul a smash húspogácsával készülő hamburgereket igény szerint változtatni is lehet. A burgonya Hollandiából érkezik, a bucikat pedig a péksüteményben verhetetlen dánoktól rendelik. Az eredmény fenomenális, teszteljétek le! (Ha jót akartok, a szívderítően édes házi turmixot se hagyjátok ki.)

1051 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 3. | Weboldal

Meat Boutique

A húsimádók régi-új kedvenc helye a Lánchíd utcában üzemelő Meat Boutique, ahol emberes adagok és országokon átívelő kulináris kalandok várják az éhes betérőket. Nehéz a választás, mert a neves konyhai csapat alkotta, jellemzően füstös, a Közel-Kelet ízvilágát idéző húsok, továbbá a melléjük kínált, észbontóan zöldséges köretek (köztük török uborka, marinált káposzta és sült karfiol) mindegyike csábító. A termetes, szaftos húspogácsával megtömött hamburger a többi ételhez hasonlóan verhetetlen, bátran tegyétek próbára.

1013 Budapest, Lánchíd utca 7. | Weboldal

ZEN Eatery

Progresszív ázsiai ízeket varázsol a tányérokra a nyugalom és béke Hunyadi téri szigete, a ZEN Eatery. A szinte művészi prezentálás és a jól megkomponált, izgalmas ízpárosítások egy lelkes, háromtagú vietnámi-magyar csapat munkáját dicsérik; látható és érezhető, hogy szerelemprojektről van szó. A meglepetésfaktort olyan váratlan különlegességekkel fokozzák, mint a kakaóbabos vietnámi kávé, vagy a rántott csirkecombfilés bao burger. Választhatjátok a szintén ízletes marhahúsos alternatívát is.

1067 Budapest, Hunyadi tér 10. | Facebook

Kata Restaurant Buda

Finom hamburgerre vágytok, de csak a mindenmentes jöhet szóba? Semmi gond, mert Pest után most már Budán is vár a 100%-ban glutén- és laktózmentes ételeket kínáló Kata. A változatos étlapon a levesek és főételek mellett három isteni hamburger kapott helyet, coleslaw salátával és steak burgonyával, amelyeknek összeállításakor igyekeztek mindenkire gondolni. A klasszikus marhahúsos verzión kívül paradicsomos chutney-val megspékelt kacsaburger és vegetáriánus burger is kérhető, utóbbi camembert sajttal és áfonyás majonézzel készül.

1025 Budapest, Törökvész út 87-91. | Weboldal

