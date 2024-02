13 varázslatos meseelőadás és családi program Budapesten februárra

Kézműves foglalkozások, zenés-táncos előadások, interaktív családi programok és állati kalandok várják a családokat Budapesten februárban. Mutatjuk a kedvenceinket!

Kreatív alkotótér // Magyar Nemzeti Galéria (2024. február 7., 14., 21., 28.)

Önfeledt alkotás, kikapcsolódás és feltöltődés vár rátok a Magyar Nemzeti Galéria heti rendszerességű kreatív szakkörén. A havonta változó témájú projektek a mesék, a drámajáték, az animáció és a természet világába vezetnek el titeket. A februári szakkörökön beleshettek a könyvkötés és a meseírás rejtelmeibe. Van kedvenc mesekönyvetek? Kíváncsiak vagytok, hogyan készült? Kipróbálhatjátok a hajtogatott és fűzött könyvek technikáját, majd kitalálhatjátok a saját meséteket.

Vadak ura // Fővárosi Állat- és Növénykert (2024. február 10., 11.)

Családi kikapcsolódást ígér a Vadak ura zenés musical, méghozzá nem is akármilyen helyszínen, hanem most először a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjában. A két nap során összesen négyszer tűzi műsorára az állartkert ezt a fergeteges táncos-zenés showt, amely telis-tele fülbemászó dalokkal, bámulatos látványelemekkel és szívmelengető történettel kápráztatja el a közönséget. A nyolc klán által vezetett nagyerdő veszélyektől nem mentes élete bontakozik ki a szemünk előtt ezen az emlékezetes estén. Az előadást 6 éves kortól ajánljuk.

MOM JUICE – amikor a gyerekeké a KIOSK (2024. február 10., 17., 24.)

A KIOSK gyerekfókuszú eseménysorozatára minden szombaton, reggel 9-től délig várnak benneteket. Edukatív, játékos, élménygazdag gyerekprogramok mellett csodás fogásokat kóstolhat meg az egész család. Február 10-én farsangi fánkdekorálás és bohóckészítés is várja a gyerekeket.

Czifra Palota – interaktív családi programok a Müpában (2024. február 11., 18., 25.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

Varázsnagymama // Átrium (2024. február 11., 24.)

Egy kislány egyik este arra ébred, hogy a rengeteg gondolattól képtelen aludni. Sajnos nem hisz a csodákban, így nincs igazából mivel elütnie az időt. Ekkor egyszer csak felbukkan a nagymamája, életre kelnek a plüssjátékai, és kiderül, hogy mennyi varázslat veszi körbe az életét. És még csak álmodni sem kell hozzá. Az Átrium gyerekelőadása az egész családnak szól, Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar rengeteg ismert zenéjével.

Szerelmes állatok napja // Budakeszi Vadaspark (2024. február 17.)

Nem csak mi lehetünk szerelmesek, hanem az állatvilágban is ugyanúgy megjelenik a szeretet, szerelem, ragaszkodás, párválasztás. Sok állatfaj akár élete végéig ugyanazzal a partnerrel marad, monogám életet él. Ha kíváncsiak vagytok, mik a párkeresési trendek az állatvilág Z-generációjánál, akkor gyertek el február 17-én a Budakeszi Vadasparkba, ahol egy izgalmas program keretében mindent megtudhattok.

Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat: Kerekutca – mesejáték // Hagyományok Háza (2024. február 18.)

A Kerekutca minden lakója egytől egyig hétköznapian furcsa, de szerethető figura, a közösség fontos részei, részesei. Mindenkitől lehet tanulni valamit, ami eligazít, végigkísér a Kerekutca ezer zegzugán. Hiszen a zene és a tánc színes forgatagában megelevenedő falunak, a házak közt szövődő kalandoknak egy szempillantás alatt részese lesz minden néző, hallgató, éneklő, táncoló. A Kerekutca nem csupán Varga Julcsáról és Basa Pistáról szól, sokkal inkább mindannyiunkról, gyerekekről és felnőttekről, emberi kapcsolatokról egyaránt.

Bíró Eszter – Farsangi koncert Wunderlich Józseffel // Marczi (2024. február 18.)

Farsangi mulatságra hívja a családokat Bíró Eszter és zenekara. Kedvenc dalaikból válogatnak erre az alkalomra, felcsendülnek a Napsoroló, az Állati Zenés ABC, A fánkevő pocok és Az Időmanó kalandjai c. TV-sorozat legnépszerűbb dalai mellett korábban még nem játszott számok is. A családok nagy örömére vendégelőadó is érkezik, Wunderlich József, a Vígszínház népszerű színművésze, akivel Eszter most először énekel duettet, illetve a kétgyermekes családapának ez lesz a debütálása gyerekeknek szóló koncert szereplőjeként.

Marék Veronika: Boribon és a 7 lufi – Hab a tortán! mesesorozat // Jurányi Ház (2024. február 18.)

Marék Veronika szeleburdi kis mackóját hatvan éve imádják a picik szerte a világon. A kicsattanó öröm, a kontrollálhatatlan düh és egy tál meleg pogácsa épp olyan velejárója a Boribon meséknek, mint a pici gyerekek életének. A 7 lufi a veszteség első megtapasztalásáról és a végtelen boldogságról szól, amit most Rezes Judit és Szabó Győző, nagyobbik fiuk közreműködésével dolgoz színpadra a Hab a tortán!-sorozat keretében.

Családi jóga // Marczi (2024. február 24.)

A szülő-gyermek, vagy családi jóga olyan óra, melyen a gyerekek és szüleik, esetleg testvérek közösen vesznek részt. Ez egy kivételes lehetőség arra, hogy a családok tagjai mélyebben, vagy akár újra kapcsolódjanak egymással. Az órákon az ideális életkor 5+ év, de szuperügyes kistesók, vagy tipegő jógások is csatlakozhatnak.

Kalandra Fül Fesztivál // Budapest Music Center (2024. február 24.)

Február 24-én, a Budapest Music Centerben rendezik meg Magyarország egyetlen olyan klasszikus zenei fesztiválját, amely kifejezetten gyermekeknek szól. Az egész napos programsorozat során Mozart, Beethoven, a brácsák, népdalok, mesezenék és gyermekdalok világában merülhetnek el a látogatók, miközben ők is kipróbálhatják magukat zenészként, de akár komponálóként is. Ezenfelül kézműves alkotóműhely is várja őket, sőt még egy Csoda és Kósza előadást is megnézhetnek. A fesztiválon túl az évben több gyermekkoncertet is ad a Danubia Zenekar a Kalandra Fül! sorozat jegyében.

Hangadó Junior – Milyen hangszerek vannak? – szórakoztató show gyerekeknek // Magyar Zene Háza (2024. február 24.)

Sőnfeld Mátyás zenész, zenepedagógus, a Zenebatyu program megálmodójával hamar bebizonyosodik: értő kezekben bármi lehet hangszer! A Hangadó Junior szórakoztató családi műsorának negyedik alkalmán tehát ennek a nagy feladatnak vágnak neki, sok-sok röhögés közepette! A műsor vezetője ezúttal is Tarr Feri, a Zene Háza koncertpedagógusa lesz. A program 6 éves kortól ajánlott.

Legkisebbek mozija: Mi újság, kuflik? // Puskin Kuckó (2024. február 25.)

A Mi újság, kuflik? újra elkalauzol bennünket az Elhagyatott Rét bokrokkal pettyezett végtelenjére. Zödön még mindig a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titusz a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Bélabá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert… hát, mert annak is lennie kell valakinek! A Mi újság, kuflik? igazi családi mozi, ami a kisebbeknek, a kicsit nagyobbaknak, sőt a legnagyobbaknak is kiváló szórakozást ígér!

