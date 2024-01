Art deco Budapesten: 5 program és helyszín, ami a ’30-as évekbe repít

Egy különleges időutazásra invitálunk benneteket, amely során belecsöppenhettek az egyedi hangulatú art deco világába.

ART DÉCO IDŐKAPSZULA – városi séta

A hosszúlépés. járunk? és a Vasas Szakszervezeti Szövetség szervezésében egy igazán izgalmas épületbejáráson vehetünk részt, hiszen egy, a publikum számára nem nyilvános art deco kincset leshetünk meg belülről. Az 1928-ban, Józsefvárosban elkészült Magdolna utcai középület falai számos titkot és történeteket rejtegetnek, emellett pedig lélegzetelállító látványban lehet részetek, így nem érdemes kihagyni ezt a sétát az építészet egy rajongójának sem!

Weboldal >>

Szecesszió, Art Deco, Népművészet – Női lélek, népi formák – kiállítás

A Hagyományok Házának új kiállítása a huszadik század elejének két nagy stílusa: a szecesszió, illetve az art deco, és a népművészet találkozását vizsgálja női alkotók sajátos perspektívájából. A kiállítás olyan híres művésznők nézőpontjából mutatja be az adott korszakot, akik igazi úttörőnek számítottak a maguk idejében, munkásságuk közös pontja pedig az, hogy tudatosan fordultak a népművészet kutatása, feldolgozása és megújítása felé. Az izgalmas művekhez a Hagyományok Háza által őrzött tárgyak társulnak, ezzel egy új szemszöget adva az állandó tárlat darabjainak is. A kiállítás gyűjteményi fókuszában szintén női alkotók vannak, azok a hímző parasztasszonyok, akik munkásságukkal fontos mérföldköveket raktak le a régi hímzőművészet kutatásában és az új motívumkincs kialakításában is.

1011 Budapest Corvin tér 8. | Weboldal

A nagy Gatsby – színház

Az 1930-as évek egyik legmeghatározóbb, világhírű regénye F. Scott Fitzgerald A nagy Gatsby című könyve, ami az art deco pompázatos világába kalauzolja el az olvasót. A többek között az amerikai álom és a múlt lezárása témakörét feszegető történetet már sokan sokféleképpen feldolgozták, a magyar nagyközönség azonban már színpadon is láthatja a népszerű regényt. A táncosokban és zenészekben nem szűkölködő, grandiózus előadást az ifj. Vidnyánszky Attila–Vecsei H. Miklós–Kovács Adrián trió jegyzi, akik olyan nagy sikerű előadásokon dolgoztak már együtt, mint a Liliomfi vagy a Kinek az ég alatt már senkije sincsen. A főbb szerepekben Wunderlich József, Waskovics Andrea, Ember Márk, Szilágyi Csenge, Ertl Zsombor és Hegedűs D. Géza láthatók.

Vígszínház, 1137 Budapest, Szent István körút 14. | Weboldal

Gatsby Night – vacsoraest

Ha megihletett Gatsby lehengerlő világa és fényűző partijai, most akár vissza is repülhetsz az időben és első kézből átélheted a mámoros estéket a Haris Parkban rendezett Gatsby Night keretében. Az elengedhetetlen „Gatsby” dresscode mellett a vacsora étel- és italfelhozatala is a kort idézi meg, csakúgy, mint az egész enteriőr. Természetesen a charleston és a jazz sem maradhat el, emellett pedig egy meglepetés show-val is készülnek a szervezők.

Haris Park, 1022 Budapest, Marczibányi tér 6-7 | Weboldal

Horizont – kávézó

A Nagykörút egyik kedvenc kávézója nemcsak változatos és isteni étel- és italfelhozatala miatt sokak kedvence, hanem a hangulatosan, art deco elemekkel is díszített belső tere is nagy sikernek örvend a brunchimádók körében. A Horizont erősségei közül nem maradhat ki a lehengerlő itallap, amiken különleges teákat, alkoholmentes koktélokat és újhullámos kávékat is találtok. A brunchétlapon egyszerre 8 fogás szerepel, a belga gofritól az avokádós bagelig terjedő skálát pedig úgy állították össze, hogy mindenki találjon benne fogára valót.

1073 Budapest, Erzsébet körút 13. | Weboldal

