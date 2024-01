Tojásfehérjéből lehet túrót készíteni?

A válasz nem egyszerű: igen is és nem is. Egyfelől túrónak a Magyar Élelmiszerkönyv szerint kizárólag tehéntejből készített élelmiszert lehet nevezni, ugyanakkor tehéntúró alternatívát, ami a helyettesítendő termékre megszólalásig, sőt még azután is hasonlít, készíthető tojásfehérjéből. Ez az úgynevezett ToTu Rögös készítmény, ami egyébként egy 100%-ban magyar fejlesztés eredménye, amit azzal a céllal hoztak létre a kutatók, hogy a tejfehérje-allergiások, laktózérzékenyek is átélhessék a „túrógombóc” vagy „túró rúdi” elfogyasztásának vitathatatlanul csodálatos élményét.

„A tojásfehérjéből készített tejtermék-alternatívak egyre népszerűbbek a tejmentesen táplálkozók körében, akik így a túrót, tejfölt, tejes, sőt, egyre több ízesített tejterméket is helyettesíteni tudnak a konyhájukban, ezáltal gasztronómiailag is teljes életet élhetnek.” – mondta Dr. Németh Csaba, élelmiszer-mérnök, c. egyetemi tanár.

A tojásfehérjéből készült „túró” összetétele azért természetesen eltér a tehéntúróétól. Azonban ez esetben a növényi tejtermék-helyettesítőktől (pl.: rizsital, zabital stb., melyek igazi szénhidrát bombák) eltérően, itt inkább pozitív másmilyenségről beszélhetünk. Ugyanis a tojásfehérjéből készült tejtermék-helyettesítőkben, akárcsak magában a tojásfehérjében, gyakorlatilag se cukor, se zsír nem található.

„A zsír- és szénhidrátmentes tejtermék-helyettesítők hamar nagy népszerűségnek örvendenek a sportolók, diétázók körében is. Magas, jól hasznosuló fehérjetartalmuk, viszonylag alacsony kalóriatartalmuk révén az izomzat fejlesztésére, sőt, akár időskori megtartására is tökéletessé teszi őket.” – folytatta Dr. Németh Csaba.

A tejtermék helyettesítőket előállító cég honlapján többet is megtudhatunk innovatív munkafolyamataikról, míg a Facebook oldalukon tejmentes receptekkel is találkozhatunk.