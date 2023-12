9 lenyűgöző korcsolyapálya az országban, ahol a legszebb karácsonyi fények között csúszhatunk

Ideje leporolni a szekrény mélyén lapuló korcsolyákat, ugyanis hazánk számos pontján várnak ránk szebbnél szebb korcsolyapályák, pompás ünnepi fényekbe burkolózva.

Karácsonyi korcsolyapálya // Esztergom



Esztergomban a karácsonyi vásár részeként, a Széchenyi téren közel félezer négyzetméteres műjégpályán keringve élvezhetjük a történelmi belváros szépségeit és a karácsonyi forgatag hangulatát. Január 7-ig a hét bármely napján jégre léphetünk, de érdemes pénteken érkezni, hisz aznap zenés jégbuli várja a legnagyobb partiarcokat. Ha pedig kellőképp elfáradtunk a csúszkálásban, akkor belevethetjük magunkat a karácsonyi vásár kézműves portékáinak és gasztronómiai különlegességeinek sokszínű felhozatalába.

2500 Esztergom, Széchenyi tér | Facebook

Adventi korcsolyapálya // Debrecen



Ünnepi fényekben pompázó karácsonyi vásárban, vagyis a Kossuth téri Nagytemplom előtt lelhetünk rá a 750 négyzetméter nagyságú korcsolyapályára, amely január 7-ig várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A 120 méteres hosszú jégfolyosóval is büszkélkedő pályánál korcsolyabérlésre és -élezésre is lesz lehetőségünk, illetve december 22-én Karácsonyi Jégdisco vár ránk. Hétköznap csupán délután 2 órától vehetjük igénybe a korcsolyapályát, majd a hosszú csúszásokat követően az alpesi hangulatú hüttében melegedhetünk fel, de akár felfedezőtúrára is indulhatunk, hogy a számtalan kereskedő között levadásszuk a vásárfiát.

4026 Debrecen, Kossuth tér | Weboldal | Facebook

Jégpálya a belvárosban // Miskolc

Idén Miskolc belvárosának egésze ünnepi fénybe és karácsonyi pompába öltözött, hogy felejthetetlenné varázsolja az ünnepvárást a városlakók és az ide érkezők számára egyaránt. Ennek részeként várja a téli sportok szerelmeseit az Erzsébet téren egy lenyűgöző, az égősorok sokaságától tündöklő jégpálya, egészen január 7-ig. A hangulatos, 11×35 méter nagyságú korcsolyapályához felszerelés nélkül is érkezhetünk, hisz a helyszín korcsolyabérlési lehetőséget is kínál. A gyermekek és a diákok 1000 forintért, míg a felnőttek 1500 forintért karcolhatják tele a jeget.

3525 Miskolc, Erzsébet tér | Weboldal

Miskolc további nagyszerű adventi programjairól ebben a cikkünkben olvashattok:

Jégpálya a pajtában // Békéscsaba



Ha inkább egy fedett pálya jegén suhannánk, akkor a Csabai Rendezvénypajtában találhatjuk meg a számításainkat, ahol a fagerendákkal átszelt térben igazán különleges hangulat vár ránk. A 600 négyzetméteres pálya 2024 februárjáig üzemel majd, a helyszínen korcsolyaélezés és -bérlés lehetőségével élhetünk, illetve pingvin vagy jegesmaci tanulóeszközt is bérelhetünk. Minden nap délelőtt fél 11-től vehetjük birtokba a pályát, viszont az érkezésünk előtt érdemes a napközbeni idősávokra rápillantani, hisz kedden és szombaton egy kis időre a korisuli, míg hétfőtől csütörtökig a jégkorongosok foglalják el a pályát néhány órára. A hatalmas korcsolyapálya mellett a hüttében pihenhetünk meg, vagy a Pajta Street Foodban melegedhetünk fel egy-egy pohár forró itallal, valamint kézműves hamburgerekkel tölthetjük vissza az energiaraktárainkat.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1. | Weboldal | Facebook

Műjégpálya a Dunakapu téren // Győr



A folyók városában január 31-ig, a hét minden napján késő estig várja a korcsolyázni vágyókat a Dunakapu téri pálya, ahol 2500 forintért csúszhatunk, és ugyanennyiért bérelhetünk korcsolyát is. Hétvégente reggel 9 és 10 óra között korcsolyaoktatást is igénybe vehetünk, míg pénteken és szombaton, este 6-tól gyermek jégkorong- és műkorcsolya-bemutatóval, vasárnap pedig jégrevüvel kápráztatják el az ide látogatókat. A jégpályán túl december 31-ig a dodzsem adta izgalmakat, illetve január 7-ig az óriáskerék nyújtotta festői panorámát is élvezhetjük.

9022 Győr, Dunakapu tér 6. | Weboldal



Kori Liget // Székesfehérvár

Mint minden évben, most is Székesfehérvár legkedveltebb pihenőhelyénél, a Zichy-ligetben állították fel a mintegy 800 négyzetméter nagyságú korcsolyapályát, amely egy 1896-ban épült Zenepavilon mellett helyezkedik el. A 100 méter hosszú jégfolyosóval rendelkező pályához korcsolya nélkül is érkezhetünk, hisz bérlési lehetőséget biztosítanak. Ám ha saját korcsolyánkkal táncolnánk körbe a korcsolyapályát, akkor élezést is vállalnak a helyszínen. Ha pedig megpihennénk, akkor büfé is vár ránk, amelynek a tetején kialakított teraszról gyönyörködhetünk a város ünnepi fényeiben.

8000 Székesfehérvár, Zichy-liget | Facebook

Jégpálya a kastélynál // Pápa

Impozáns környezetben, az Esterházy-kastély udvarán nyitott meg december elején a 20×40 méteres felületű korcsolyapálya, amelyet szinte minden irányból a kastély falai ölelnek körül. Korcsolyabérlés és -élezés, valamint a gyerekek számára az egyensúlyt segítő jégpandabérlés is igénybe vehető Pápán. A Fő tér ezen ékessége melletti faházakban pedig a különböző büfék forralt borral, kakaóval, ropogtatnivalókkal várják a megfáradt korcsolyázókat.

8500 Pápa, Fő tér | Facebook

Korcsolyapálya a Balaton mellett // Balatonboglár

A Balaton legszebb fekvésű és egyben az egyik legnagyobb korcsolyapályáját találhatjuk meg a balatonboglári kikötőnél, ahol a Jégre mindenki! mottóval csábítanak gyermekeket és felnőtteket egyaránt a jégre. A 35 méter hosszú és 17 méter széles korcsolyapálya köré erős plexi palánkrendszert vontak, aminek köszönhetően a korcsolyázókat kevésbé éri a hideg szél. Ezenfelül mini fakutya- és korcsolyabérlési lehetőség, büfé és melegedő helyiség várja a ide érkezőket.

8630 Balatonboglár, Széchenyi István u. 26. | Facebook

Jégpálya a vár alatt // Szigliget



Nem mehetünk el szó nélkül a Balaton egyik legszebb panorámájával bíró korcsolyapályája mellett sem, amelynek a Szigligeti Várudvar ad otthont. A vár tövében honoló, 500 négyzetméter nagyságú pályánál élő zenével, forró italokkal kedveskednek a korcsolyázóknak. Ha pedig egy egész napra érkeznénk ide, akkor a téli sportot egy várlátogatással is összeköthetjük.

8264 Szigliget, Kisfaludy u. 30. | Weboldal | Facebook

Megannyi káprázatos korcsolyapálya vár rátok a fővárosban is: