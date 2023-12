5 varázslatos adventi program Miskolcon, hogy az egész család ünnepi hangulatba kerüljön

Egy csokornyi ünnepi programmal színesíti a hétköznapokat Miskolc az adventi időszakban. Az elmaradhatatlan vásári forgatagon kívül lesz például fényvillamos, gyönyörködhettek karácsonyi installációkban, megnézhetitek a különleges fényfestő showt, és jégkorcsolyázással is felejthetetlenné tehetitek az ünnepvárást. Mutatjuk a részleteket!

Avasi-kilátó

Mint minden évben, idén is ünnepi díszkivilágítást kap a karácsonyt megelőző hetekben a Miskolc jelképének számító, 60 méter magas tévétorony. Az Avasi-kilátóként is emlegetett, 60 éves épületet nemrég felújították, és bár a jól ismert sziluett ugyanaz maradt, a torony kívül-belül jól látható változásokon esett át. Amellett, hogy 12 méterrel alacsonyabb lett, új, hatalmas panoráma ablakokat építettek be, így most még szebb kilátás nyílik innen a téli tájra. Az előző években fenyőfát idéző, zöld fénybe borult és színes égők is díszítették, ám december közepétől új fénydekoráció koronázza meg a kilátó tetejét. Ha kíváncsiak vagytok, milyen lett, keressétek fel!

3530 Miskolc, Mendikás dűlő 1. | Weboldal

Adventi villamos

Miskolc híres fényvillamosa ebben az évben is útjára indult, hogy egy kis varázslatot csempésszen az utasok, továbbá mindazok életébe, akik találkoznak vele. A külsejét díszítő rengeteg fényfüzérnek és egyéb dekorációnak hála valósággal beragyogja az utakat, de ez még nem minden.

A Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között közlekedő, Tátra típusú szerelvény belső tere is lenyűgöző átalakuláson ment keresztül: mesebeli erdővé változtatták át. Az adventi villamost december 3. és január 6. között csíphetitek el, és ha ránk hallgattok, nem bízzátok a szerencsére, lemaradtok-e erről a felejthetetlen élményt nyújtó programról. A menetrend elérhető az alábbi weboldalon.

Menetrend szerinti miskolci helyszíneken | Weboldal

Fényfestés és adventi gyerekbirodalom

A kisgyermekkel kirándulók első számú célpontja lehet a miskolci Városház téren működő minividámpark, amely december 4. és 22. között nyújt kikapcsolódási lehetőséget a kicsiknek. A gyerekeket hétvégente a Fabatka Porta szabadtéri játszóház is várja, valamint nyitva áll előttük a Mikulás kunyhója, azaz a Manóház, ahol kreatív kézműves foglalkozásokkal tölthetik az időt.

A kunyhóban kívánság postaláda található, és a Diótörő bábautomatát is ki lehet próbálni. Sötétedés után pedig megéri ellátogatni a Polgármesteri Hivatalhoz, mert december 23-ig különleges fényfestést kap a homlokzat, valamint a Szent István tér LED-fala mögötti falfelület.

3525 Miskolc, Városház tér | Weboldal

Fényinstallációk és karácsonyi vásár

Az ünnepre hangolódás részeként csodálatos, világító installációk kerültek a Szent István térre, ezekben gyönyörködhet a járókelő egy-egy koncert előtt vagy után, vagy az adventi kézműves vásár meglátogatása közben. A szebbnél szebb, ajándéknak is tökéletes portékák és ajándéktárgyak hétfőtől péntekig 14 órától, hétvégén 10 órától cserélhetnek gazdát. Lepjétek meg magatokat vagy szeretteiteket kézműves csecsebecsékkel, kóstoljatok forró italokat, és ne felejtsetek el fotókat készíteni a tér fényinstallációival. A vásár napi zárási időpontjáról az adventi programoknál informálódhattok.

3525 Miskolc, Szent István tér | Weboldal

Jégpálya az Erzsébet téren

Mint azt mi is jól tudjuk, sokan vannak, akiket a téli mínuszok sem tarthatnak távol a korcsolyapályáktól. Ha ti is közéjük tartoztok, jó hírünk van: örömmel jelentjük, hogy december 1. és január 7. között Miskolcon is jégre léphettek! Az Erzsébet téren 11×35 méter nagyságú jégpálya épült, ami talpig ünnepi díszben, különleges fényekkel és varázslatos hangulattal várja a látogatókat. Az sem gond, ha spontán, felszerelés nélkül jártok arra, mert a helyszínen van lehetőség korcsolyát kölcsönözni. A felnőtt belépő 1500, a gyermek és diákjegy 1000 forintba kerül.

3525 Miskolc, Erzsébet tér | Weboldal

