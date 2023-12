10 szívmelengető gyerekkönyv karácsonyra és bekuckózós decemberi estékre

Különösen remek gyerekkönyveket ajánlunk, melyek nemcsak karácsonyi ajándéknak, de a bekuckózós decemberi esték alkalmával is tökéletes olvasmánynak bizonyulnak.

24 klasszikus karácsonyi történet a csodavárásról és a beteljesülésről. Karácsony közeledtével bármi megtörténhet. Manó nagyapó az öreg tölgyfa tövében üldögélve az unokáinak mesél. Mesél arról, hogy Holle anyó havas tájat varázsol a földre, Hópelyhecskét a szülői vágyakozás igazi, hús-vér kislánnyá változtatja, s a jótettek elnyerik jutalmukat. És mesél a távoli Betlehem szegényes istállójáról, melyet az erdők-mezők állatai tesznek a Gyermek fogadására méltó hellyé. (Móra Kiadó)

Figyelem, figyelem! Különleges riasztás! A 458-as ajándékosztó karácsonyi felhőt veszély fenyegeti! Ha Franciska és kezdő angyalcsapata nem végez elsőként, a 458-as hamarosan esőfelhővé lesz minősítve. A felhőn alighanem egy krampuszcsapat is tartózkodik, akik megpróbálnak borsot törni az angyalok orra alá. Mindenki védje az ajándékokat – és a csokiját! Marék Veronika karácsonyi meséje tele van szeretettel, humorral, izgalommal, huncutsággal, valamint Szabó-Nyulász Melinda szívderítő rajzaival. (Móra Kiadó)

A Kaláka zenekart rengeteg szál kötötte össze Kányádi Sándorral – és köt össze ma is. Első erdélyi turnéjukon született meg Az elveszett követ című Kányádi-vers megzenésítése, majd az évtizedek alatt több tucat követte. Jelen kötet ezekből nyújt válogatást. (Móra Kiadó)

Ismerd meg a Biblia legszebb történeteit! A könyv kedves illusztrációkkal és a legkisebbek számára is élvezetes stílusban meséli el Noé, József és testvérei, Dávid és Góliát, Jónás és a cethal történetét, valamint Jézus születését. Történetek a Bibliából a legfiatalabbaknak is érthető egyszerűséggel. (Móra Kiadó)

Seprűn lovagolni nem is olyan könnyű! Szerényi Mildred a legrosszabb diák Kotkot kisasszony boszorkányakadémiáján. A varázslatai rendre félresikerülnek, de valahogy mindig megússza, hogy kicsapják. Egy nap azonban Ethel, a tanárok kedvence úgy felmérgesíti, hogy meggondolatlanul őt is elvarázsolja, s ezzel halálos ellenséget szerez magának… A szerző rajzaival megjelent Botcsinálta boszi sorozat 1974-es megjelenése óta töretlen sikernek örvend. (Móra Kiadó)

Tógi egész életében arra vágyott, hogy karácsonyi manó lehessen. De azt nem sejtette, milyen bonyolult dolog a játékkészítés – főleg, ha közben rengeteg kalamajkába is keveredik. De hogy kerülnek a képbe plüss makik és beszélő rénszarvasok? És ki lehet a titokzatos játéktolvaj, akinek Tógi többször is keresztezi az útját? Ben Miller kalandos karácsonyváró könyvéből minden kiderül! (Móra Kiadó)

Fedezz fel távoli tájakat, ahol minden csupa rejtély és mágia, merülj el a fantasztikus kalandokat átélő hősökkel és hősnőkkel, csodalényekkel, megvalósuló kívánságokkal és nagy hatalmú varázslókkal teli történetekben! A gyönyörűen illusztrált gyűjtemény a világ minden tájáról származó meséket tartalmaz – Észak- és Dél-Amerikától kezdve Európán, Nyugat-Afrikán és Ázsián keresztül egészen Óceániáig. Az Elvarázsolt mesék méltó arra, hogy generációkon át kincsként őrizzék. (Móra Kiadó)

A karácsony varázslatos ünnep: színes fények, illatos mézeskalács, örömteli várakozás, szép ajándékok és vidám hancúrozás a hóban. A 16 színes, képes mágnessel saját történeteket találhattok ki az adventi és karácsonyi csodákról, a rövid, iránymutató szövegek segítségével pedig megkereshetitek a mágnesek helyét. (Lampion Könyvek)

Amikor az erdőben leesik az első hó, az állatok alig várják már a Télapó és a karácsony érkezését. Pacsninak, a kis mókusnak eltörött a lába és az emberek gyógyították meg. Lelkesen meséli el a többieknek, hogy vendéglátói versekkel, dalokkal és sütivel készülnek az ünnepekre, a Mikulást pedig kedves dalokkal várják. Micsoda remek ötlet! Most már az állatok is szeretnék meglepni valamivel a Télapót! De vajon minek örülne a legjobban? Kedves adventi történet az ajándékozásról és a közös alkotás öröméről. (Lampion Könyvek)

Ha valakit elveszítünk, azzal saját múlandóságunkkal is szembesülünk. A szülő halállal kapcsolatos gondolatai és félelmei alapvetően meghatározzák a gyermek érzéseit is. A legnagyobb segítséget a veszteség feldolgozásban az a felnőtt nyújthatja, aki maga is gyászol, és a gyermeknek módot ad arra, hogy gyászában részt vegyen. Hogyan segíthetünk ebben a folyamatban gyermekünknek? Erről szól ez a könyv, amelyben Singer Magdolna vezet bennünket végig hitet és reményt adva, hogy a gyász, a veszteség túlélhető, feldolgozható. (Móra Kiadó)

Ha további kiváló könyvekkel hangolódnátok az ünnepekre:

Kiemelt kép: Shutterstock