Könyvek karácsonyra: 7 izgalmas, ünnepre hangoló olvasmány

A havazás ellenére sem sikerült még ráhangolódnotok az ünnepekre? Válogatásunkban olyan karácsonyra hangoló könyveket ajánlunk, amit egyaránt jó adni és kapni is.

Bolondos és megható romantikus komédia karácsonyi varázslatba csomagolva. Úgy tűnik, Ninának bejött az élet, látszólag nem hiányzik neki semmi. Jó állás, megbízható partner, remek kollégák, zökkenőmentes hétköznapok, szerető család, közelgő előléptetés… Mi másra vágyhatna egy fiatal, ambiciózus nő? Aztán egyszer csak rájön, hogy ez nem elég. Egyik pillanatról a másikra mindent felborít maga körül, kilép a komfortzónájából, szakít a vőlegényével, és hátrahagyja, ami unalmas, ami megszokott. Karácsonyig van 24 napja, hogy teljesítse őrültebbnél őrültebb titkos kívánságait, családi csontvázakat húzzon elő a szekrényből, fájdalmas igazságokat ismerjen be, régi hibákat hozzon helyre, és megvalósítsa álmait. Mivel a karácsonyi időszak tele van csodákkal, egy vonzó idegen is keresztezi az útját, aki minden alkalommal megdobogtatja a szívét, amikor csak rápillant. Dominik kedves, sármos, vicces és őrülten szexi. Nina úgy érzi, jó társa lehet a különösebbnél különösebb kalandokban. Ő lehet a legszebb ajándék, amit valaha kapott. Ha a férfi elég bátor ahhoz, hogy megszelídítse. (Central Könyvek)

Maddy azon morfondírozik, hogy mit ajándékozzon régi iskolai barátjának, Peternek, aki egy nehéz válás után most költözött vissza Londonból a dél-angliai Lenbourne-be. Peternek fogalma sincs, mivel lephetné meg kamasz lányát, Chloét, akit alig ismer. Chloe valami különlegeset szeretne venni a nagymamájának, Irene-nak, aki egyedül él a város másik végében. Meglévő és leendő szerelmek, testvérek, barátok, szülők, gyerekek, akik meg akarják ajándékozni a másikat, hogy kifejezzék érzéseiket, ami az év többi napján nem is olyan könnyű. Az Ajándékok egy regény arról, hogy szeretni, örömet szerezni jó. A karácsonyi füzérként egymásba kapcsolódó történetek inspirálnak, meghatnak és vigasztalnak; arra emlékeztetnek, hogy milyen csodálatos és szomorú, nehéz és boldog, milyen különös lehet a karácsony. (Bookline)

Gyakorlótér a Vérmezőn, az ódon Várnegyed, a legendás Tabán, haltároló bárkák a Dunán, Pobjeda Újlipóciában, Gomba a Kalefen, a Pál utcai fiúk birodalma, a sárga csillagos gettó, a Ganz-gyár, berregő favázas villamosok, grand prix-verseny a Népligetben, az ostrom: 78 ezer bomba, eufória és pánik 1956-ban, az angyalföldi nyomor, büszke iparosok, békebeli boldogság a kiskocsmákban, a tűzfalreklámok… Történelemmé formálódó város, utcák, terek, épületek és a lakói, a mindenkori lokálpatrióta lakói, akik a „rövid 20. század” mindennapi valóságában élték ízig-vérig életüket, alakították a várost és sorsukat. Korabeli életképek. Korabeli valóság. Ahogy a Fortepan több mint százötven, fénnyel írt fotókrónikája fekete-fehéren megőrizte és elmeséli nekünk. Utazzunk vissza az időben! Mert Budapesten sohasem állt meg az idő. A képszerkesztő, Barakonyi Szabolcs, valamint a szövegíró Zsuppán András közös munkája révén a páratlan fotóválogatás mellett, az eredeti képaláírásokon túl informatív és szórakoztató szövegek segítik az olvasói elmélyedést és a majdnem száz esztendőn átívelő időutazást. (Central Könyvek)

1985, a karácsony előtti hetek egy ír kisvárosban. Bill Furlong szén- és fatelepén ilyenkor a legnagyobb a forgalom. Furlong lassan negyvenéves. Nap mint nap lelkiismeretesen teszi a dolgát. Egy szállítmányt a zárdához kell kivinnie, és ráébred valamire, aminek hatására át kell értékelnie a múlját. Eltöpreng, vajon minden úgy van-e jól, ahogy van. A város polgárai, akiket az egyház tart a markában, mindenesetre hallgatnak. A történetet ihlető Magdaléna-mosodákat, melyekbe a becslések szerint 30 000 ír nőt zártak be a 18. és 20. század között, a katolikus egyház működtette és finanszírozta az ír állammal egyeztetve. A kötet nem konkrét esetet dolgoz fel, mégis a legkonkrétabban mutatja be, mit tehet egy kisember a legnagyobb önkény esetén. Egészen kis dolgokat. Ilyen vagy olyan apróságokat. Az Ilyen apróságok a Booker fennállása óta talán a legrövidebb hosszúlistás jelöltje. De a tömör szöveg egyéb díjakat és jelöléseket is bezsebelt már: Keegan, mondhatni, az irodalmi élet új felfedezettje. (21. Század Kiadó)

Fergeteges romantikus komédia négy New York-i barátról, akik annak ellenére is ragaszkodnak különös karácsonyi hagyományukhoz, hogy útjaik szétválni látszanak… Hannah és Finn egyetemista koruk óta minden karácsonyt együtt töltenek. Egyiküknek sincs hova mennie, Hannah szülei meghaltak, Finnt pedig kitagadták a felmenői, amikor bevallotta, hogy a saját neméhez vonzódik. Nem mindennapi ünnepi kalandjaik idővel egyre merészebbé válnak. Miután megkezdik felnőtt életüket New Yorkban, a mindig kiegyensúlyozott, vidám és bölcs Priya és a gyönyörű, dúsgazdag, mindig kicsit titokzatos Theo is csatlakozik hozzájuk, így választott kis családjuk négytagúvá bővül, egy olyan szeretetteli közösséggé, amilyenre mindig is vágytak. Amikor azonban Finn bejelenti, hogy Los Angelesbe költözik, és valószínűleg ez lesz az utolsó közös karácsonyuk, Hannah megrémül, hogy elveszíti a végre-valahára szívbéli családját… Ez a karácsony talán pont azt a régóta esedékes változást hozza el a barátok életébe, amitől a legjobban félnek. Vajon mit jelent a búcsú? Hány új ajtó nyílik ki, ha becsukódik az az egy, amelynek olyan sokat köszönhetnek? (Bookline)

Natasha és Rob újra megtalálja a boldogságot házasságukban az ünnepek alatt, a „ha most se megy, akkor elválunk” vakáció alatt, de az idill rövid életű – lányuk kedvenc plüssének nyoma vész a hazaúton. A kicsi vigasztalhatatlan, Natasha próbálja vigasztalni, és közben a közösségi médiában kér segítséget. A plüssállat csodával határos módon megkerül, de addigra már egy Duffy nevű fickó kabalája, aki több ezer kilométerrel odébb, Nepálban túrázik. Duffy megígéri Natashának, hogy rendszeresen küld képeket, és kettejük levelezése hamarosan komolyra fordul. Natasha néha úgy érzi, a világ túlsó végén levő idegen férfi jobban megérti őt, mint a férje, aki ott fekszik mellette az ágyban. Telnek a hetek, Duffy egyre mélyebben behatol a hegyek közé, és Natasha úgy érzi, a férfi kissé megváltozott. Aztán egy nap nem jön több üzenet. Natasha csak ekkor töpreng el rajta – noha már túl késő – vajon miért is volt szüksége kabalaállatra a férfinak. (21. Század Kiadó)

Lockwoodba beköszöntött a karácsony. A Fairway Színtársulat buzgón próbálja Az égig érő paszuly című ünnepi pantomimot, amellyel a templom tetőfelújítására akarnak pénzt gyűjteni. De az amatőr színjátszók körében az ünnepi időszak ellenére nem teng túl a nyájas szellem. Sarah-Jane kapaszkodik a székébe, fenyegetve érzi elnöki pozícióját, a díszletet alkotó üvegszál paszulyról elterjed, hogy tele lehet azbeszttel, és valaki a fejébe vette, hogy tönkreteszi az előadást, még mielőtt felmegy a függöny. És persze ott van még az is, hogy mi legyen a holttesttel. Ugyan kinek lehetett a bögyében az áldozat? Femi és Charlotte, a két ügyvéd végigmennek az e-maileken, betekintenek a rendőrségi aktákba. Holtbiztos, hogy a show megy tovább? (21. Század Kiadó)

Romantikus könyvek és családregények az ünnepekre: