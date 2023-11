Eger őszi arca: 7 kihagyhatatlan látnivaló a nagy múltú városban

Ha a hűvösebb időben a természetjárás helyett inkább a városnézést preferálnátok, érdemes célba venni a történelemkönyvekből jól ismert Eger városát, ahol az ősz során is számos lenyűgöző és izgalmas látnivaló vár.

Dobó István Vármúzeum

Senkinek sem lesz meglepő, hogy a lista élén az Egri csillagokból is jól ismert egri vár szerepel, ami 1958-tól viseli a Dobó István Vármúzeum nevet. A jól restaurált vár falain belül megrendezett kiállításokon mindent megtudhattok a várost és a magyar történelmet jelentősen formáló egri vár ostromáról, emellett pedig még a börtönmúzeumot is megtekinthetitek, sőt, egy fegyvermustrára is benevezhettek. A kicsik és nagyok számára egyaránt élvezetes úti cél számos izgalmas programnak ad otthont, így látogatás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a Vármúzeum weboldalán.

3300 Eger, Vár köz 1. | Weboldal

Egri Bazilika

A lehengerlő és monumentális egri székesegyház története egészen 1004-ig nyúlik vissza, amikor Szent István király jóváhagyásával megépült a mai bazilika helyén egy román és gót stílusú templom. Az építményt nem kímélték a történelem viharai, az egri vár 1552-es ostroma során pedig úgy megrongálódott, hogy a kanonok testülete egy másik plébániatemplomba költözött. Végül, az egyházmegye lakosságának növekedésével szükségessé vált egy nagyobb templom megépítése: a mai bazilikát 1837-ben szentelték fel. Az épületet Hild József tervezte, az épület főszobrait pedig a kor elismert művésze, Marco Casagrande olasz szobrász készítette el. A kívül-belül pompás bazilika orgonáját 1864-ben építették, és az évek során többször korszerűsítették, ahogyan a templom többi részeit is.

3300 Eger, Telekessy út 6. | Weboldal

Depresso Kitchen Étterem

Ha egy kis szünetet tartanátok a városnézésben és megpihennétek, térjetek be a helyiek kedvenc helyére, a város szívében található Depresso Kitchen Étterembe. A főtérre nyíló kilátással megfűszerezett helyen finomabbnál finomabb, szezonálisan változó hideg – meleg ételek, válogatott borok és sörök várják az ide érkezőket. A megnyerően tálalt, ízletes fogások mellett hétköznaponként a heti menü felhozatalából is válogathattok.

3300 Eger, Dobó tér, Érsek utca 14. | Weboldal

Gárdonyi Géza Emlékház

Az idén 160. születésnapját ünneplő író neve szorosan kapcsolódik a város történetéhez, hiszen a város felett, szinte az egri vár mellett élt és alkotott 1897 és 1922 között Gárdonyi Géza. Egykori házában emlékmúzeum működik, amely körül gyönyörű kert és egy, az íróról készült szobor található. A lakásban az író dolgozó- és hálószobája, faragott íróasztalai, könyvesszekrényei, majd tízezer darabos könyvgyűjteménye és titkosírásos jegyzetei mind-mind Gárdonyi hétköznapjait idézik meg. Több művén túl e falak között, a dolgozószobájának üvegteteje alatt született meg a magyar irodalom egyik leghíresebb regénye, az Egri csillagok című regény is.

3300 Eger, Gárdonyi Géza utca 28. | Weboldal

Egerszalóki sódomb

Az Eger határától mindössze 5 kilométerre fekvő egerszalóki sódombot hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájaként tartják számon, mely Európa-szerte teljesen egyedülálló. Ugyan a sódomb első ránézésre idősebbnek tűnik, a forró hévízforrás csupán körülbelül 60 éve színesíti a tájat és annak ellenére, hogy a környék egyre jobban épül be, a helyi védelem alatt áll látványosság egy jól kiépített sétaútvonalon megközelíthető mindenki számára. A térségben található gyógyvíz egyes kutatások szerint akár 18-20 ezer éves is lehet, és a kénes gyógyvizek kategóriájában kiemelkedő gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik, így többek között alkalmas lehet reumatológiai problémák kezelésére.

3394 Egerszalók, Forrás út 4.

Egri Termálfürdő

Ha egy kicsit átfagytok a városnézés közben és szívesen felmelegednétek egy kellemes termálvízben, látogassatok el a központtól csupán pár perces sétára található Egri Termálfürdőbe. Az őszi nyitvatartás során ugyan a külső medencék téli álmukat alusszák, a benti térben így is rengeteg közül választhattok, az élménymedencétől kezdve a 34-37 fokos termálfürdőig. Mindezek mellett a strand közvetlen átjárási lehetőséggel is rendelkezik az autentikus török hangulatot idéző Török Fürdőbe, amely wellness- és gyógyászati szolgáltatásokat is nyújt a látogatóknak.

3300 Eger, Petőfi tér 7. | Weboldal

Szépasszony-völgy

A városközponttól körülbelül 30 percnyi sétára található Szépasszony-völgy kihagyhatatlan egri látnivaló, nem hiába inspirált meg annyi fotóst a borospincékkel tarkított vidék. A hely 150 borospincéjében a világszerte híres egri bikavér mellett a leggyakoribbak a kékfrankos, a cabernet sauvignon, a chardonnay, a muskotály, a leányka és az olaszrizling borok, amikből bőven válogathattok. A legtöbb pincében előzetes egyeztetés után izgalmas borkóstolókon is részt vehettek, ahol a legfinomabb borok mellé paraszttálat vagy gulyást is felszolgálnak. A régi kövekkel, téglákkal kirakott borospincék falainak köszönhetően egy különlegesen bájos, történelmi hangulatú völgyben barangolhattok, amelynek borait még Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály és Márai Sándor is éltette.

