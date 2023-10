Színház őszre: 7 remek előadás Budapesten októberben

Kivételesen jó színházi előadásokra számíthatunk az októberi-novemberi időszakban. Mutatjuk is 7 kedvencünket, melyeket nem érdemes kihagyni a következő hetekben!

Az üvegcipő

Egy különös szerelmi négyszög törékeny emberi viszonyokkal és sorsokkal, középpontban egy álomvilágban élő kis cseléddel, akinek a mesebeli ideái mégis valósággá válnak. Molnár Ferenc Az üvegcipő című vígjátékának ősbemutatója 1924-ben volt a Vígszínházban, a darab szeptember 23-án a Mohácsi-testvérek átiratában tért vissza igazi otthonába. Az élő zenével kísért előadás főbb szerepeiben Waskovics Andrea, Stohl András, Kovács Patrícia és Medveczky Balázs lép színpadra.

Vígszínház | 2023. október 4., 7., 19., 31. | Weboldal

Holt költők társasága

Októberben mutatja be az Oscar-díjas amerikai filmdráma színpadi adaptációját, a Holt költők társaságát az Átrium. Az 1989-es világsikerű filmklasszikus írója, Tom Schulman maga készítette el forgatókönyvének színpadi változatát, az előadást a számtalan szakmai és kritikai díjjal elismert Vidovszky György, az ifjúsági drámák avatott szakembere rendezi. A közismert filmben Robin Williams alakította tanár, John Keating szerepét a Margit körúton Bányai Kelemen Barna játssza.

Átrium | 2023. október 14., 15., 16., 22. | Weboldal

Yishun lángokban

Multikulturális vogue, transzcendencia, queer szóló, dokumentumfilm, élő közvetítés. Choy Ka Fai Berlinben élő szingapúri művész előadásának címével a kultikus Paris is Burning című dokumentumfilmre utal, de most Yishun lángol, Szingapúr disztópikus városnegyede és az ottani hibrid-spirituális sámáni rituálék. Az előadásban szerepel a norvég-thai táncos Sun Phitthaya Phaefuang, aka Aurora Sun is, a délkelet-ázsiai voguing szcéna feltörekvő csillaga, akit a szingapúri-malajziai NADA együttes és a kínai dobos Cheryl Ong élőben kísér.

Trafó | 2023. október 20., 21., 20:00 | Weboldal

3tél

A 2023/2024-es évad a Radnóti Színházban egy Magyarországon először látható előadással indul, Tena Štivičić kortárs horvát drámaírónő 3tél című díjnyertes darabjával Alföldi Róbert rendezésében. Štivičić műve igazi kelet-közép-európai történet, amely egy zágrábi arisztokrata ház falainak emlékeit tárja fel, hogy az ott lakó horvát család négy generációja miképpen tölti meg élettel, szeretettel és fájdalommal ezeket a privát tereket 1945-ben, 1990-ben és 2011-ben.

Radnóti Miklós Színház | Bemutató: 2023. október 21. | Weboldal

A Szél kapuja

„Számos kultúrában a Szél a világot és az embert mozgató erő metaforája, mely önmaga sosem látható, csak a hatását érzékeljük. Általa rezdül, mozdul meg az anyagi világ, felébred, él, pusztul és megújul. A ’Szél kapuja’ maga az ember, egy átjáró az anyagi világ és a szellemi tér között. A Szél átjárja, összeköti ezeket a világokat, egyben megsemmisíti a határokat, és így mindenütt jelen van. Hol keressük gondolatainkat, érzéseinket? Az agyban? A szívben? A sejtjeinkben? Egymásban? Kapcsolataink terében? Cselekedeteinkben? Az előadás mozgásvilágát a tai chi chuan, a shen dao kung fu és az ezekből építkező természetes gesztusok ötvözete adja.” (Goda Gábor)

Az Artus – Goda Gábor társulata előadása.

Nemzeti Táncszínház | 2023. október 22., 19:00 | Weboldal

BEAT ‘I just wish to feel you’

A színpadon Jenna és Jonas: egy kortárs táncos és egy b-boy (breaktáncos). Két ember, két műfaj, és két mesteri szintre emelt technikai tudás találkozása, amely során együtt fejtik meg és bontják szét a képzett és fegyelmezett testet, és együtt fedeznek fel új társas formákat. Csatlakozik hozzájuk Adrian Newgent, aki élőben komponálja a zenei aláfestést folyamatos párbeszédben a táncosokkal. Az eredmény egy hihetetlenül fizikális, nyers, mégis intim és megható duett az emberi kapcsolatokról.

Trafó | 2023. november 3., 20:00 | Weboldal

Cseppkánon

„Az ember csepp, az emberiség tenger. Két csepp együtt is csak egy csepp. Egy cseppnyi érintés. Egy csepp csak elkülönülten, csak önmagában lehet csepp. Egy csepp a tengerben megszűnik cseppnek lenni, akkor már csak a tenger létezik. Az elkülönültség megszűnik.”

Az Artus – Goda Gábor társulata és a Nemzeti Táncszínház közös előadása, amelyet 2016-ban Lábán Rudolf-díjjal tüntettek ki.

Müpa | 2023. november 22-23., 19:00 | Weboldal

Szemezgessetek még több őszi program közül a fővárosban: