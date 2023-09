Gasztroforradalom a Csarnoknegyed szívében: 7 újhullámos étterem a Rákóczi téren és környékén

A Rákóczi tér és annak vásárcsarnoka a VIII. kerület egyik legmeghatározóbb pontja, amelyet annyi remek gasztrohely vesz körül, hogy két kezünk sem lenne elég összeszámolni őket. Ezek között pedig igen színes a felhozatal: a mediterrán ízektől kezdve, a kubai fogásokon át, a francia péksüteményekig mindent megtalálhatunk itt. Fedezzétek hát fel a Rákóczi tér mára már ikonikussá vált öreg motorosait, valamint a nemrég nyílt, szintén mennyei ízekkel csábító legújabb kincseit.

Pizza Manufaktúra

Immáron 13 éve, hogy a Pizza Manufaktúra a fővárosba is elhozta az igazi dolce vita életérzést a vékony, légies tészta, a paradicsomszósz és a mozzarella mennyei triójával. A nápolyi pizzázóban 21-féle isteni remekmű közül választhatunk, a legegyszerűbb verzióktól kezdve, az egészen különleges párosításokig. A hamisíthatatlan olasz ízeket az Erkel Ferenc utcai étterem, valamint a Múzeum körúti Manu+ egységén túl pedig most már a Víg utcában is kiélvezhetjük, a hely laza, barátságos hangulatával együtt.

1084 Budapest, Víg utca 28. | Facebook

Szabad Új Hely

Az otthonos hangulatú, vegán gasztrokocsmában nemcsak saláta van, hanem finom sörök is, és még sok minden más. A Szabad Új Hely a Király utcai Szabad Bisztró nagy testvéreként nyílt meg szeptemberben, hogy a Rákóczi tér környékét is bearanyozza a kiadós vegán finomságaival, cseh söreivel, hazai boraival, illetve a naponta változó ebédmenüjével. A bisztró az alapanyagok 70 százalékát hazai termelőktől szerzi be, s olyan gasztrokölteményeket készít belőlük, mint például a nem fish&chips, nemgarnéla, vagy a Szent Jakab-nemkagyló és a különböző burgerek. Legyen szó elő- vagy főételről, levesekről, desszertekről, akár egy esti koccintásról, a raggae, etnó és hiphop zenétől hangos Szabad Új Helyen remek úti cél.

1084 Budapest, Víg utca 30. | Weboldal | Facebook

Ké Bolá?

A budapesti éttermek közül egyedülálló gyöngyszemként tűnik ki a Ké Bolá, amely Kubából hozta el a fővárosiak számára a karibi ízeket és életérzést. A kicsiny kis helyen a szigetország specialitásaival kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat, hisz az étlapon Cubano szendvics, chilis bab, sós sült banán, tépett húsos ropa vieja és a kubai krokettek foglalnak helyet. Tehát, ha valami újdonságra vágytok, ne habozzatok kipróbálni e izgalmas színfolt pikáns fogásait!

1084 Budapest, Rákóczi tér 9. | Facebook

Moto Rákóczi

A Bartók Béla úti és a Madách téri egység után a Rákóczi teret is bevette a Moto-birodalom, amely több éve megkérdőjelezhetetlen minőségben szolgálja ki a pizzarajongók minden igényét. Alapanyagaikat, még a lisztet és a sót is, Olaszországból szerzik be, hogy aztán a hosszan kelesztett, vékony tésztás nápolyi pizzáik verhetetlen gyorsasággal repüljenek a 400 fokos kemencéből a tányérunkra. Pizzáik többsége egyszerű, de nagyszerű, ám választhatunk az étlapukról különlegesebbeket is, akár az újonnan bevezetett verziók közül is. Mindezek mellé pedig a jó hír, hogy a Rákóczi téri Moto az eddigiek közül a legnagyobb, így bármikor érkezzünk, nagy eséllyel találunk szabad asztalt.

1085 Budapest, József körút 34. | Facebook

Csiga Café

A Rákóczi tér egyik sarokháza rejti a romkocsma hangulatú belvárosi oázist, ahová mindig jó visszatérni egy-egy mennyei falatra. A Csiga Café hű társunk lehet, ha a hosszúra nyúlt reggeleket isteni koffeinbombával kísért, különleges brunch-csal szeretnénk megkoronázni. De akkor is számíthatunk rá, ha a rohanós hétköznapokban csak bekapnánk valamit, hisz nem mindennapi és hagyományosabb fogásokat felsorakoztató, pénztárcabarát heti menükkel várnak minket. Sőt, a nap végén sem hagynak magunkra: a nagy baráti beszélgetéseket széles italválasztékuk támogatja, míg a degusztációs estek ízkavalkádjai a randiesteket teszik különlegessé.

1084 Budapest, Vásár utca 2. | Facebook

VAJ

Szemet gyönyörködtető, ízlelőbimbókat kényeztető péksütemények, szendvicsek és desszertek tárháza tárul elénk a Rákóci tér ikonikus reggelizőhelyén és kávézójában, ahová akár este nyolckor is betérhetünk egy gin tonicra. A hangulatos nyugalomsziget francia és magyar péksüteményei, kovászos kenyerei, termelői tejtermékei mellett folyamatosan bővülő delikátkínálattal vár minket. A neve pedig nem véletlen, hisz itt tényleg minden termék vajból készül, amelyek közül vétek lenne kihagyni a saját fejlesztésű pisztáciás croissant-t, az almás-vaníliás danish-t vagy a perecszendvicset.

1085 Budapest, József körút 30-32. | Facebook

Oinos

Olasz és mediterrán ételek széles választékával kápráztat el az Oinios Bisztró, amely reggeltől estig nyitva áll a vendégek előtt. Akár délután kettőig is kihúzhatjuk itt a brunch-időt, s oly nagyszerű fogásokat rendelhetünk, mint az édes bundáskenyér, az amerikai palacsinta vagy különböző szendvicsek és tojásos étkek. Ha pedig ebédre vagy vacsorára érkeznénk, akkor saját készítésű tészták, pizzák és bisztróételek varázsolnak el. Az étterem az ételek mellett a borválasztékára is gondosan figyel, így a különböző fogások mellé a könnyedebb boroktól kezdve az egészen összetettebb, vörös italokig bármit megtalálunk.

1084 Budapest, Rákóczi tér 7. | Weboldal | Facebook



