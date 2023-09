Tűzhányók földjén: 6 remek túraútvonal vulkánok nyomában

Talán nem is gondolnátok, hogy volt olyan időszak, amikor a Kárpát-medence a világ egyik legaktívabb vulkáni területének számított. Pedig a Föld ezen korszakáról megannyi ámulatba ejtő vulkanikus képződmény árulkodik, amelyeket lenyűgöző túrák során ejthetünk útba.

Gránit földtani tanösvény

Hazánk egyetlen gránit alapkőzetű hegysége, s ezáltal országunk legősibb tájegysége a Velencei-hegység, ahol 300 millió évvel ezelőtt fortyogó láva hömpölygött, nem mindennapi sziklaalakzatokat hagyva maga után. Ezek legismertebbike a pákozdi ingókövek, melyek létrejöttét egyes szóbeszédek az angliai Stonhenge-hez hasonlítják, míg a geológusok szerint természetes képződmények. Ha ezen rejtélyes ingóköveket és más különleges sziklaformációkat is szeretnénk látni, akkor Pákozdról indulva, a Gránit földtani tanösvényen bukkanhatunk rá a gránittömbökre.

Börzsönyi kalderatúra

A középső miocén vulkanizmus legsértetlenebbül fennmaradt kincse a kitörések eredményeképp létrejött, egykoron több, mint 2000 méter magas Börzsöny, amely e kor legfestőibb vulkánja volt. A 8 km-es körtúránk ezen ősi tűzhányó kalderájának peremén vezet minket végig, a Nagy-Hideg-hegyi Sí- és Túraközponttól indulva, egészen a Csóványos ámulatba ejtő panorámájáig, majd vissza. Mindeközben, a Börzsöny legmagasabb gerincén járva káprázatos kilátópontok, nem mindennapi kőalakzatok és vén fákkal teli, sejtelmes erdők kísérik végig utunkat.

Boszorkánykő tanösvény

Salgóvár romjaitól közelíthetjük meg az izgalmas geológiai tanösvényt, amely a pliocén-pleisztocén korú bazaltvulkanizmus jelenségeit tárja fel előttünk. A romoktól egy piros L jelzésű turistaút vezet fel a Boszorkány-kő 571 méter csúcsára, amely nemcsak egy káprázatos kilátópont, hanem a tűzhányótúránk indulópontja is. A bazaltkúpot körbejárva megannyi elképesztő vulkanikus képződményt láthatunk, az oszlopos elválású bazalttól kezdve a hajtott lávalemezeken, vulkáni bombákon át egészen a kukoricacsövesedő bazaltoszlopokig.

Riolittufa a Mátrában

Holdbéli tájként emelkedik ki a lankák mélyzöld tengeréből a 20 millió éves riolittufa-erózió, amely a Mátra vulkanikus kitörésekor felszínre kerülő porból jött létre. A kővé vált vízesésére emlékeztető vulkanikus képződmény a Medves-fennsík és a Mátra közti lankák gyöngyszeme, amelyhez hasonlót a világban csupán hat helyen lehet látni. Ezek közül a nógrádi a legidősebb, ahová Kazár keleti részéből, a piros kereszttel jelzett földúton érkezhetünk meg. Innen a település feletti bányatóig is elsétálhatunk, majd az Aranyos-patakforrástól jutunk vissza Kazárra.

Thirring-körút

Dobogókőről indul a Visegrádi-hegység egyik legszebb körtúrája, amely az egykor 1500 méter magasra törő tűzhányó különleges lenyomatai körül kacsakaringózik. Egyes mendemondák arról mesélnek, hogy nagy királyaink ezt az útvonalat – amelynek alaprajza kitárt szárnyú turulmadarat ábrázol – járták végig a koronázásuk előtt. Bár ennek bizonyítékait nem láthatjuk, a Thirring-, a Palócz-Peitler- és az Eötvös-szikla a mai napig tanúi a hajdani vulkáni mozgásoknak. A gigantikus sziklaformációkon túl a túránk több pontján is élvezhetjük a Dunára nyíló csodaszép panorámát.

Szent György-hegyi Bazaltorgonák tanösvény

A Tapolcai-medence vulkanizmusának köszönhető, 30 méter magas, akár másfél méter széles bazaltorgonákat a Raposkai bányaudvartól induló, 4 km hosszú tanösvényen ejthetjük útba. Az útvonalon a Balatonra és a tavat körülölelő tanúhegyekre nyíló, mesébe illő panorámák, vadregényes erdei ösvények, néhol meredek kaptatók kísérik végig utunkat a Szent György-hegy lélegzetelállító kincséhez, majd vissza a kiindulópontig. E festői tájakon barangolva pedig vétek lenne kihagyni a közeli Lengyel-kápolnát, valamint a hangulatos Szászi Birtok mennyei fogásait.

