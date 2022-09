5 csodálatos látnivaló a Visegrádi-hegység ámulatba ejtő erdeiben

A Visegrádi-hegység a fellegváron és Dobogókőn kívül még számos más lenyűgöző látnivalót, túraútvonalat rejt magában, amelyek csupán a felfedezésünkre várnak. Legyen szó izgalmas erdei utakról, ámulatba ejtő sziklaformációkról vagy éppen lélegzetelállító panorámáról, ezeket mind megtaláljuk a Visegrádi-hegység ékszerdobozában.

Thirring-körút

Dobogókőnél számos túraútvonalra lelhetünk, ezek közül az egyik legklasszikusabb a 2,5 km hosszú Thirring-körút, amely a kilátóponttól néhány 100 méterre indul. A sárga jelzést követve először a Magyar Siketnémák Turista Egyesületének emlékhelyére bukkanunk, majd kis idő múlva már a gigantikus méretű, lélegzetelállító sziklaformációk mellett kanyarog az útvonalunk. A Thirring-sziklát, a Palócz-Peitler-sziklát és az Eötvös-sziklát is megcsodálhatjuk, miközben a túránk több pontján élvezhetjük a magaslatokból elénk táruló panorámát. Ha Dobogókőre visszatértünk, és még mindig nem csillapodott kalandvágyunk, valamint energiatartalékaink sem fogyatkoztak meg, akkor továbbindulhatunk a Rezső-kilátóhoz, ahonnan a visegrádi fellegvárat is megcsodálhatjuk.

Zsivány-körút, Dobogókő

A Dobogókő központjából induló 4 km-es körtúra először egy hangulatos mező mellett halad, majd rövidesen egy zegzugos, ösvényekkel szelt erdőbe és a Zsivány-sziklákhoz vezet minket. A monda szerint a 25–30 méter magas kőformációk környéke IV. Béla búvóhelyeként szolgált, sőt a király kincseket is elrejtett egy szikla üregében. De nemcsak a régmúltból köthetőek érdekességek a sziklákhoz, hiszen e erdei környezeten már több külföldi rendező szeme is megakadt, így itt forgatták az Óz birodalma, a Robin Hood-sorozat és A katedrális c. film egyes jeleneteit is. Érdemes egy kicsit elidőzni itt, jobban körbejárni a sziklák környékét, hiszen a közelben lelhetünk rá a Hideg-lyuk sziklaképződményre is. Végül a kék jelzést követve, a Kovács-patakon átívelő hídon átkelve jutunk vissza Dobogókőre.

Vadálló-kövek

A Prédikálószéktől nem messze, Dömösnél található kőformák a felszínre törő vulkanikus lávából keletkeztek, így körülbelül 12 millió évesek. A nem mindennapi természeti kincseket egy 14,5 km hosszú túra során ejthetjük útba, amelynek első állomása a Szentfa-kápolna. Innen a piros jelzést követve a terep egyre meredekebbé válik, majd miután elértük a Vadálló-gerincet, megérkezünk a túránk legnehezebb részéhez. Amint kitárul a panoráma, sorra fedezhetjük fel a Nagytuskó, a Széles-torony, a Bunkó, a Függőkő, a Felkiáltójel és az Árpád trónja névre keresztelt Vadálló-köveket. Körtúránk az elképesztő dunakanyari panorámát követően a Király-patakon át, majd a Kolacskovszky-forrás mellett vezet, míg el nem érjük a jól ismert Szőke-forrás völgyét és végül a Szentfa-forrást.

Bertényi Miklós Füvészkert

Az ország egyik legszebb botanikus kertjének területén egykor valószínűleg Károly Róbert és Szent István királyunk is vadászhatott. Jelenlegi képének megalkotásába az 1960-as években vágtak bele, Eöry Gyula, az akkor még erdőmérnök-hallgató diplomamunkája alapján. Ekkor többféle fenyő mellett egzotikus, ázsiai növényfajokat is telepítettek a kertbe, miközben nagy figyelmet fordítottak az őshonos, több száz éves tanúfák megőrzésére is. Napjainkban az elkerített füvészkert két részből áll, az arborétumból, ahol kacsakaringós utunkat számos fahíd övezi, valamint az Erdőanyai-szurdokból, amely egy kis patak mentén vezet be minket az erdőbe és a sziklafalak közé. A 16 hektáros parkba az Ördögmalom nevű étteremben vehetünk jegyet, bejáratát pedig a Telgárthy-rét felől közelíthetjük meg.

Spartacus-ösvény

Sokáig csupán vadászok használhatták ezt az erdei utat, hiszen néhol csúszós sziklákon, meredek hegyoldalakon húzódó, keskeny utakon kell haladnunk. 2015-től viszont mi is láthatjuk az ösvény szakadékszerű hegyoldalait, a sűrű erdei részeket, a Dunakanyarra nyíló panorámát, valamint a vadregényes tájat. Pilisszentlászló központjából indulva, legelők és tanyák világában járva jutunk el az erdő szélére, ahol az ösvény kezdődik. A 14 km hosszú körtúránk során érintjük az Öreg-pap-hegyet, a Jenő-kunyhót, a Telgárthy-rétet, Ördögbányát, a Kaán-forrást és az Alpár-forrást is. Ám ha kevesebb időnk van, akkor egy rövidebb útvonalat is választhatunk, amelyet követve a visegrádi rév állomásánál lyukadunk ki.

