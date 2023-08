Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2023. augusztus 8-13.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, sport- és gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Balatoni programok az északi parton

Ábrahámhegyi Bornapok (2023. augusztus 12-ig)

A Bornapok alkalmával a helyi borászatok által készített finom borokat lehet megkóstolni, esténként pedig a jó hangulatot a borokon kívül könnyűzenei programok is garantálják.

Balatonfüredi Borhetek (egész héten)

1932 óta minden év augusztusában megrendezik a Balatonfüredi Borheteket, amelyen a borvidék legjobb nedűi kóstolhatók. A platánfákkal övezett sétányon a boros gazdák faházakból kínálják a térség jobbnál jobb borait.

Izgalmas látnivalók a Balaton-felvidéken:

Szerda esti komolyzenei koncertek // Szigliget (2023. augusztus 9.)

Az idei évben ismét megrendezésre kerülnek szerdánként az ingyenes komolyzenei koncertek Szigligeten több helyszínen is. A koncertek 7 órakor kezdődnek.

Margófeszt // Szentgyörgyvár (2023. augusztus 10-12.)

Irodalom a kertben, koncertek a dombon, slam poetry, film és sok-sok zalai különlegesség – minden, ami egy fesztiválban a legjobb! Augusztusban újra Margófeszt a zalai Szentgyörgyváron!

Korzó Estek // Gyenesdiás (2023. augusztus 10-12.)

Egy igazán pörgős nyári hétvége Gyenesdiáson, sok zenével és tánccal, minden korosztálynak. A rendezvénnyel párhuzamosan napközben Fafaragó Napok zajlanak, amely mostanra népszerű eseménnyé nőtte ki magát, sokakat lenyűgöznek a szemünk előtt formálódó alkotások. Augusztus 10-12. között tekinthetik meg az érdeklődők a készülő szobrokat.

Modern Art Orchestra – Bartók Béla: 15 magyar parasztdal // Balatongyörök (2023. augusztus 11.)

Klasszikus zene, népzene néptánc, kortárs tánc és jazz találkozása egy előadásban! A Fitos Dezső Tánctársulat és veszprémi néptáncosok közreműködésével. A program ingyenes!

LégyOtt a tóparton // Tapolca (2023. augusztus 11.)

Idén is megrendezésre kerülnek a LégyOtt a tóparton élőzenés esték a mediterrán hangulatú Tapolcán. A Malom-tó festői környezetében zenés és szórakoztató műsorokon élvezhetjük a természet és a művészet közös csodáját.

Augusztusi BorKorzó // Balatongyörök (2023. augusztus 11-13.)

Augusztus derekán is zamatos, hűs borokkal, ízletes ételekkel, esti koncertekkel, gyermekprogramokkal és kézműves vásárral várják az érdeklődőket a móló melletti sétányon lévő Borutcában.

Valahol Európában – Pannon Várszínház // Alsóörs (2023. augusztus 12.)

Musical Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján, a Pannon Várszínház előadásában.

Flamisch Péter // Tagyon Birtok (2023. augusztus 12.)

Flamisch Péter egy akusztikus instrumentális világzenei előadó. Előadásában különböző stílusok és motívumok keverednek a bluestól kezdve, a népzenén át, egészen az elektronikus zenéig.

Dörgicse éjszaka (2023. augusztus 12.)

Ismerd meg Dörgicsét egy szokatlan szemszögből, ahogy eddig még sosem láttad! Az elemlámpás családi kalandtúra naplementekor kezdődik, és Dörgicse külterületeit is érinti. A program Dörgicse értékeit mutatja be, nem szokványos időpontban, izgalmakkal fűszerezve. A jelentkezőket frissítőpontokkal, kávéval, teával, izgalmas feladatokkal és jutalmakkal várják – hogy a legkisebbek ébrenléte is biztosítva legyen. Az exkluzív természetjárás igazi “családösszekovácsoló” esemény, amely során a túrázóknak minden érzékszervükre és kreativitásukra szükségük lesz, emellett rengeteg új ismerettel gazdagodnak.

A Pál utcai fiúk – Pannon Várszínház // Alsóörs (2023. augusztus 13.)

Zenés játék Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán, a Pannon Várszínház előadásában.

Programok a Balaton déli partján

Lellei Borhét (egész héten)

A Lellei Borhét már közel három évtizede nyitja a borhetek és borfesztiválok sorát az országban és népszerűsíti a Dél-balatoni Borvidék borait. A rendezvény augusztus első és második hetében is javába tart még, a minőségi borkedvelők nagy örömére.

Danny és Béla mesekoncert // Balatonföldvár (2023. augusztus 9.)

Ez nem csupán egy gyerekkoncert, hanem egy zenés revü, melyben Danny és Béla tökéletesen egybesző különböző világzenéket, saját dalokat, mesemondást, vígjátékot és zenebohóc műsort ahhoz, hogy egy igazán egyedi előadást hozzon létre, mely szórakoztat, ámulatba ejt és elragadtat.

U2 Tribute Band (Station) // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. augusztus 10.)

Imádod a U2-t? Akkor irány Balatonakarattya, mert a legismertebb U2-slágereket hallgathatod itt élőben.

Csukás-mese – Süsü és barátai // Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonföldvár (2023. augusztus 10., 11., 12.)

Van, aki nem ismeri Süsü, Mirr-Murr vagy Gombóc Artúr nevét? Aligha! De ha mégis van olyan, aki még nem találkozott velük, hát most itt az alkalom!

RockBalaton Fesztivál // Fonyód (2023. augusztus 10-13.)

Augusztusban négy napon át megtelik rockzenével Fonyód. A RockBalaton fesztiválon fellép a magyar rockzenei szcéna krémje, hogy ütős dallamaikkal szórakoztassák az érdeklődőket.

Remek vendéglátóhelyekre bukkanhattok a Balaton déli partján:

KulTerasz // Siófok (2023. augusztus 11.)

Péntekenként izgalmas kulturális programoknak ad otthont Siófok Fő tere. Augusztusban három irodalmi-zenés eseményen is részt vehetünk: elhozza Siófokra műsorát Náray Erika és Nyári Krisztián, Gálvölgyi János beszélgetőestre invitál, míg egy nem mindennapi Ady-estet is meghallgathatunk.

Anconai szerelmesek I. – Roxínház // Balatonszárszó (2023. augusztus 11.)

Vajda Katalin darabja a vérbő reneszánsz komédiák hagyományaira épül. A történet egyszerű: szerelmi sokszögek, egymást kereső, egymást üdvözlő, egymás elől menekülő párok, összeveszések, kibékülések, félreértések, de végül mindenki párjára talál. Az Anconai szerelmesek két óra felhőtlen szórakozás, a legjobb kulturális kikapcsolódás egy fárasztó nap után.

BOR.ZENE.ZALA // Zalaszabar (2023. augusztus 11.)

Halott Pénz koncert, bemelegítés DR BRS-sel, DJ a hegyen, élő zene, borok & harapnivalók, szőlőhegyi piknikezés a zalai dombokon, remek zenékkel kilátással a Kis-Balatonra!

Ingyenes koncertek a Zenepavilonban // Balatonszemes (2023. augusztus 11., 12.,)

Egész nyáron ingyenes koncertek várják a nyaralókat Balatonszemesen, a Zenepavilonban. A meghívott előadók változatos zenei stílusokat képviselnek, lesz például népzene és néptánc, gyerekkoncert, de zenél majd a Neoton Família is.

Szabadtéri filmvetítések a Balatonnál idén nyáron:

Élőzenés naplemente party a BL teraszán // Balatonlelle (2023. augusztus 12.)

Június 17-től minden szombaton élőzenés naplemente partyt tartanak a BL YachtClub Teraszán a Four Seasons duóval. A zene után kertmozi, finom ételek és hűtött italok várnak titeket.

Hé, Magyar Joe! – Földes László Hobo // Balatonboglár (2023. augusztus 12.)

Joe Magyar József néven született a hetvenes évek végén. Apja a rendszerváltás után bankár lett, verte a fiát, az anyja színésznő volt, bármit eljátszott, csak anya nem volt. Józsi utálta az iskolát, futballista akart lenni. Megismerte a bluest, és a legjobban a Hey Joe tetszett neki. Szereplők: Földes László Hobo, Rácz József.

Zaporosec koncert // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. augusztus 12.)

Balatoni szombat este a L’amour toujours és a Rákkendról jegyében.

Kisvakond a Balatonon // Zamárdi (2023. augusztus 12., 13.)

Fergeteges gyerekelőadással várják a legkisebbeket a zamárdi Néhib Oktatási Központban augusztusban. A fővárosi Dörmögő Dömötör Színház mesejátéka után a Móra Kiadó könyvvásárán nézelődhetünk.

Beer&(e)Bike hétvége // Helka Sörfőzde, Balatonföldvár (2023. augusztus 12-13.)

A kiváló bringák és a sörök már önmagukban is hívószavak, de az se maradjon távol, akiket ez a kettő pont nem hoz lázba, hiszen helyi termelők vásárával is várnak titeket.

Zene a Zöldben // Siófok (2023. augusztus 13.)

Ingyenes nyáresti koncerteket hallgathatunk idén nyáron a siófoki Jókai parkban, amit augusztusban Erdős Fruzsina, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és Lukács Tibor tölt meg édes dallamokkal.

