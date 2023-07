Lélegzetelállító látványt nyújt a vízen virágzó lótusz hazánk füvészkertjeiben

Július közepén megkezdődött hazánkban a minden évben lélegzetelállító látványt nyújtó lótuszvirágzás.

A keleti vallások szerint a lótusz a legszentebb virág, a tisztaság és az újjászületés jelképe. A gyönyörű vízinövény minden évben az iszapos mocsár mélyéről a fényre tör, hogy a vízfelszínen kibontsa élénken vibráló, rózsaszín virágait.

Az országban több helyszínen is tanúi lehetünk ennek a varázslatos természeti jelenségnek. Többek között Budapest közelében és Szegeden is megfigyelhetjük a lótuszok virágzását, mutatjuk is, hogy pontosan hol!

Lótuszvirágzás a Nemzeti Botanikus Kertben

A fővárostól egy karnyújtásnyira, a minden évszakban lehengerlő vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben már július első felében nyílni kezdtek a lótuszok, méghozzá a romantikus hangulatú Nagy-tavon. A Nemzeti Botanikus Kert lótuszai a hét minden napján szabadon megtekinthetők nyitvatartási időben, vagyis 8-18 óra között, illetve pénteken egészen este 20 óráig.

Július 30-án, vasárnap pedig élménysétát is tartanak a lótuszvirágzás kapcsán, amire sajnos hamar elfogytak a jegyek. A szervezők további időpontok meghirdetését ígérték, érdemes tehát figyelni a kert weboldalának frissítéseit.

Lótusz Napok Szegeden 2023-ban

Idén július 29-30. között tartják a közkedvelt Lótusz Napok programsorozatot a Szegedi Füvészkertben. Az indiai lótusz virágzása köré szerveződő, távol-keleti hangulatú eseményt immár 16. alkalommal rendezik meg, amely során zenével, tánccal, ízekkel és illatokkal hozzák el a kelet varázsát.

A hétvégén körbesétálhatjuk a japán kert legszebb részét, a virágzó lótuszos tavat, egy hangulatos séta keretein belül megismerkedhetünk Ázsia flórájával, valamint kézműves vásáron nézelődhetünk. A részletes programbontásért kattints IDE!

