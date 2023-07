6 hangulatos kutyabarát szálláshely, ahol az egész család megpihenhet a nyáron

A szünidő berobbanásával itt az ideje egy belföldi kiruccanás megszervezésének, emiatt összegyűjtöttük nektek azokat a szálláshelyeket, ahol az egész család, beleértve a négylábú családtagokat is, kipihenhetik az egész éves hajtást.

Fekete Kutya

A 2020-ban megnyílt vendégház a Keszthelyi-hegységben, az aprócska Vindornyalakon található. Nevét az itt lakó keverékkutya ihlette, akikkel együtt élvezhetitek a varázslatos természetet, az állatokat és a falusi emberek társaságát. Az energiát a zen kisugárzású sztúpa adja, a környéket pedig a művészet lengi be.

8353 Vindornyalak, Rákóczi utca 13. | Weboldal

La-la Land

A La-la Land szó szerint a nyugalom szigete, hiszen a tó közepén egy kis szigetre bukkanhattok, amit akár csónakkal is megközelíthettek. A pihenésen kívül van lehetőség szalonnasütésre, bográcsozásra, strandröplabdázásra, illetve akár vadkempingezésre is. Kutyusoknak is élmény, a lekerített és körbejárható nagy kert.

9522 Kemenesmagasi, Tulok Antal utca 1. | Weboldal

Dióhéj Vendégház

Néhány kilométerre az Európa-szerte híres harkányi strand- és gyógyfürdőtől, a festői Villány mellett található állatbarát vendégház óriási, zárt kerttel, kiváló villányi borokkal, infraszaunával és egy 8 személyes dézsafürdővel várja a kikapcsolódni vágyókat. Ezek mellett rengeteg programlehetőségből választhattok a gyönyörű vidéken.

7817 Diósviszló, Petőfi Sándor u. 84. | Weboldal

Faluszéli Vendégház

Az Őrség szívében, Őriszentpéter csendes utcájának legvégén, Galambosszeren vár titeket a házikó, ami ötvözi a hagyományos őrségi népi építészet jelképeit és a mai, modern igényeket. A békés, madárdalos környezetben található épület önállóan áll a hatalmas telken, ápolt ősgyepes réttel, tókával és a kert alján fenyveserdővel.

9941 Őriszentpéter, Galambosszer 15/c | Weboldal

Chillout Afrika

Ha szeretnél madárcsicsergésre ébredni az erdőben és esténként a kültéri dézsafürdőben egy pohár egri borral lazítani, akkor jó helyen jársz! Az új építésű, modern apartman Afrika hangulatát idéző dizájnelemei különleges csavart hoznak a vidéki pihenésbe, a környék pedig számos kirándulóhelyet rejt.

3325 Noszvaj, Lejtős utca | Weboldal

Áfonya

Az Áfonya vendégház ízlésesen kialakított belső terekkel és idilli pihenővel, játszótérrel, kerti horgásztóval rendelkező zárt udvarral tökéletes kikapcsolódást nyújt a falusi turizmus iránt vágyakozók számára. A Nagykanizsától nem messze található házikó egyedi hangulata garantáltan biztosítja a feltöltő pihenést.

8882 Eszteregnye, Fő utca 14. | Weboldal

Ha még több szállás közül szemezgetnétek: