Ajánld kedvenc helyed a Balatonnál, amivel most Strand Fesztivál VIP-jegyet nyerhetsz

Idén is elindul a Best of Balaton! A MOL Nagyon Balaton kiemelt programja egy deklaráltan személyes válogatás, melynek kurátorai nemcsak ismertek és olyan személyek, akiket érdemes követni, de köztudott róluk, hogy mind-mind a Balaton rajongói. Július 1. és 31. között ezúttal a közönség ajánlatait várják: arra kíváncsiak, a Balatonra járók, miért szeretik annyira az adott helyet?

Néhány szó a zsűri tagjairól

Ördög Nóri a Balatonon kimondott „igenek” miatt is szereti a Balatont, hiszen párja, Nánási Pál az ő kezét is itt kérte meg. Pali kedvence a balatoni naplementék, melyek minden estéjét bearanyozzák. Azt mondja, ő maga egy igazi gyűjtő lett, szinte mindegyiket lefotózta már. Marsalkó Dávid a Magaspartot szereti legjobban, Akarattya és Balatonvilágos területén.

Vecsei H. Miklós szeret akár egy egész napot is eltölteni a Tihanyi Piac Placcon barátaival, ahol egy késői reggeli után jöhet a piacozás. Tilla szerint már csak Gyula, a Patkó Büfé jó kedvű tulajdonosa miatt érdemes mindenkinek ellátogatnia az egész évben nyitva tartó Patkó Büfébe, Zamárdiba. Gyurta Danit két dolog fogta meg igazán a Villa Kabala éttermében: az elképesztő panoráma és az ételek minősége.

Trokán Nóri szerint a paloznaki domboldalon található Homola Borterasz gyönyörű helyen fekszik és egy csomó jó programot szerveznek itt, amikor csak a Balatonnál van, minden nap elsétál előtte a kutyájával.

Gianni egy csipetnyi spanyol élményre invitál Balatonfüreden a Mór24 étterembe, Lábas Viki pedig Budavári Dórát ajánlja, aki az elmúlt években kulcsfigurájává vált a Balatonnak és a tó körüli gasztro- és kulturális életnek, mert tényleg szeretné négy évszakossá tenni azt.

További információk az idei Best of Balatonról

A Best of Balaton szakmai csapata is aktívan szemlézi a tó környékét. Pantl Péter, a Best of Balaton főszponzora, a MOL csoport kommunikációs vezetője szerint a Majtényi Présház házias konyhájával, jó boraival és panorámájával az egyik legjobb hely a déli parton, ahova még a kutyáját is beviheti magával. Starcz Ákost, az Index vezérigazgatóját még felnőtt fejjel is teljesen elvarázsolja a természet alkotta Tapolcai-tavasbarlang.

A Best of Balaton és a MOL Nagyon Balaton két alapítója természetesen sok-sok ajánlattal érkezik minden évben. Lobenwein Norbert egyik ajánlata a Kőröshegyi fagyizós bácsi, akire egész véletlenül talált rá egy biciklitúra során. Amióta a Best of Balaton is hírt adott róla, igazi zarándokhely lett az útszéli garázsablak.

Fülöp Zoltán szintén Kőröshegyen, a Völgyhíd Kávézó pazar panorámáját ajánlja a vasbeton indusztriál és a zöld természet harmóniájában, igény szerint komoly gasztroélménnyel vagy csak egyszerű heverészéssel párosítva a hegyek-völgyek árnyékát.

Ajánld balatoni kedvenced és nyerj!

Ha ti is versenybe szállnátok az értékes nyereményekért, többek között egy balatoni étteremben elköltött exkluzív vacsoráért vagy a Strand Fesztiválra szóló VIP-belépők egyikéért, nincs más dolgotok, mint felidézni, miért is szeretitek pontosan a Balatont.

Ez lehet a kedvenc vendéglátóhelyetek, természeti látványosságotok, netalán egy balatoni ügy vagy személy, akit szívesen ajánlotok, hogy ezáltal még többen megismerhessék őket. A jelölést ide kattintva, az űrlapot kitöltve tehetitek meg egészen július 31-ig. Ezt követően a kurátorok döntenek arról, hogy kik és mik legyenek a Best of Balaton 2023-as új ajánlatai.

Ha ihletet merítenétek, mutatjuk a mi kedvenceinket: