„Mint a mókus fenn a fán” – A felejthetetlen úttörőtáborok története

Ugyan a háttérben a kommunista ideológiára való nevelés folyt, a legtöbben mégis a közös játékokra és szórakozásra emlékeznek: a nyár beköszöntével felidézzük az úttörőtáborok utánozhatatlan hangulatát.

A várva várt nyári tábor

Míg az első úttörőcsapat a Tanácsköztársaság idején alakult, ismét 1945-ben indult be, azzal a céllal, hogy a fiatalokat a párt iránti szeretetre és a közösség fontosságára nevelje.

Az egyes korosztályok között komoly hierarchia volt: az általános iskolai alsó tagozatosok voltak a kisdobosok, a felsősök az úttörőőrs vagy raj tagjai, a középiskolásokból lettek az ifivezetők, a raj- vagy úttörővezetők pedig a párt iránt elkötelezett felnőttekből kerültek ki.

Természetesen év közben is számos közös kirándulás, program és találkozó biztosította azt, hogy összekovácsolódjanak a fiatalok, a legemlékezetesebb események azonban kétségkívül az egész évben várt nyári úttörőtáborok voltak.

Az 1950-es évek elején a táborok helyszínéül katonai sátrak szolgáltak, későbbre már a nagy állami cégeknek és a budapesti kerületeknek is volt saját úttörőtábora a Balaton mellett.

Népszerű volt a szárszói, a lellei és az alsóőrsi tábor is, ám semmi sem überelte az 1969 és 1975 között megépült zánkai tábort, aminek egyes épületei a mai napig szolgálnak különböző rendezvények helyszínéül.

A híres Zánkai Úttörőtábor

A magyarországi úttörőtáborok történetének kihagyhatatlan fejezete a Zánkai Úttörőtábor megalakulása, ami valósági ifjúsági centrum lett, a balatoni településre pedig sokan csak úttörővárosként hivatkoztak.

Az évente több, mint 30.000 gyereket fogadó létesítményben rendszeresen megfordultak orosz, keletnémet, csehszlovák és jugoszláv úttörők is, akikkel oroszul kommunikálva a magyar fiatalok is megismerkedhettek.

A 30 holdnyi üdülővárosban különböző szálláslehetőségek voltak, épültek faházak szobákkal, apró konyhával és fürdőszobával, de a legtöbb gyereket a kívülről szállodának tűnő, belülről kevésbé komfortos épületekben szállásolták el.

A tábor területén állt a rengeteg közösségi programnak is helyszínt adó, 1500 férőhelyes étterem, egy színházterem, egy szabadtéri színpad és számos közösségi tér is, illetve a zánkai létesítmény saját vasútállomással és buszpályaudvarral is büszkélkedhetett.

Reggeli harsonaszótól az esti tábortűzig

Az úttörőtáborok reggelei hangos harsonaszóval indultak, ami után nem maradhatott ki a reggeli torna, majd a nagy étteremben a lekváros kenyér és reggeli kakaó elfogyasztása sem.

A vörös nyakkendőben díszelgő gyerekekre napközben számos különböző program várt, hol a vízben lubickolhattak, hol különböző csapatversenyeken mérhették össze magukat, és kötelező elem volt a számháború és a színdarabok előadása is.

Esténként a tábortűz mellett, szalonnasütögetés közben zengett a Mint a mókus fenn a fán című dal, éjszakánként pedig nem volt ritka az éjjeli riadó sem, a legbátrabbakra pedig minden tábor végén egy éjjeli túra várt.

Egy korszak vége

Ahogy elkezdődött a Szovjetunió szétesése, az úttörőtáborok egyre kevésbé szóltak a párt ideológiának hirdetéséről, az 1980-as évek végére pedig már csak pár tábor maradt. A szervezetnek a mai napig néhány ezer tagja van, ám a szocializmus alatti nagy volumenű nyári táborok már csak az azóta felnőtt kisgyerekek emlékeiben élnek.

Ha még többet nosztalgiáznál a balatoni nyarakról: