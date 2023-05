Közel 100-féle programmal startol el a Dunakanyar mesés fesztiválja

A színházi és zenei élet sztárjait, valamint feltörekvő csillagait felvonultató, gazdag összművészeti programkavalkáddal vár benneteket az idén 10 éves VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó. A palettát családi és természetjáró programok, workshopok, illetve filmvetítések is színesítik, de képzőművészeti installációk és táncház is várja az érdeklődőket június 22. és 25. között, Nagymaroson.

Cirkusz és színjátszás a VéNégy Fesztiválon

A fesztivál megnyitójára a Fővárosi Nagycirkusz egy látványos kötéltánc-performansszal készül, melynek keretein belül egy artistaművész átsétál majd a fesztivál felett kifeszített drótkötélen, jelképezve a különböző művészeti ágak, valamint a múlt és a jövő közötti hidat.

A jubileum alkalmából, valamint a 10. Színházi Olimpia részeként minden eddiginél színvonalasabb produkciókat láthat a közönség. A nyitónapon a Feledi János-Oláh Dezső Vibratone Quartet Esszencia című előadása mutatkozik be és élőben csendül fel a 15 magyar parasztdal ütőhangszerre, bőgőre és zongorára készített adaptációjában.

Nemzetközi társulatok Nagymaroson

Másnap az Olomouci Morva Színház Vérnász című táncelőadása lesz látható. Lorca prózában és versben írt szavai ezúttal a mozdulatok, a zene, a színek és az árnyékok által kelnek életre. A világhírű lengyel társulat, a Song of the Goat Theatre visszatér a VéNégyre, ezúttal egy különleges rock-opera performanszt hoznak, Szophoklész Antigonéját a zene, a szavak, a kortárs tánc és a mozgás eszközeivel értelmezik újra.

A krakkói KTO Színház képzeletbeli utazásra visz a gyerekkor varázslatos világába. A gólyalábasok, az óriás-fantáziaképek és látványos pirotechnikai elemek mellett igazi kuriózumként egy eredeti, 1926-os Benz oldtimer autó is begördül Nagymarosra.

A cseh V.O.S.A Színház egy gigantikus, 5 méter magas, 8 méter hosszú és 350 kg súlyú fém oroszlánnal érkezik. Az álmok titkos kertjébe kalauzolnak, ahol élő zene kíséretében fedezhetjük fel az óriásbábok, a világító virágok, medúzák és az élő tűz birodalmát.

Szlovákia első kortárs cirkuszi formációja, a Younák Cirkusz a színház, a cirkusz és a folklór egyedülálló ötvözeteként a legismertebb szlovák hős, Juraj Jánošík betyár legendáját hozza el.

A V4-es produkciókon túl Ukrajnából érkezik a Lembergi Voszkreszennij Akadémiai Színház. Az ország történelméről mesél Tarasz Sevcsenko író, költő, amit mozgó gépszerkezetek, égő díszletelemek és pirotechnikai effektek alkalmazása tesz még látványosabbá.

A zárónapon a Kassai Állami Színház unikális táncszínházi előadása, a Milada Horáková lesz látható Ondrej Šoth rendezésében. A több műfajt ötvöző előadás a kommunizmus alatt igazságtalanul elítélt jogásznőnek állít emléket, aki mára a totalitárius rendszerrel szembeni ellenállás szimbóluma.

A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők idén is fenntartják a színházjegyakciót, amelynek keretén belül aki színházjegyet vált és megnézi az előadást, azok utána ingyen vehetnek részt a többi programon, koncerten.

További programlehetőségek a fesztiválon

Napközben VéNégy Ovi, játszóház és gyermekelőadások is várják a családokat, valamint idén is lesz lehetőség vezetett kenutúrákon részt venni és megcsodálni a méltán híres Dunakanyart. Mindezek mellett több mint félszáz zenei programmal várnak benneteket idén is Nagymarosra, ahol nem csak a hazai élvonal képviselteti magát!

További információ: venegyfesztival.hu

