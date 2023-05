10 kihagyhatatlan program Budapesten a felejthetetlen nyári estékért

Élvezzétek ki a balzsamos nyári esték páratlan hangulatát a következő izgalmas programok segítségével! Tökéletes kiegészítői lesznek a főváros fényeivel tűzdelt hosszú esti andalgásoknak.

Csillagkapu a Svábhegyen

Különleges programsorozattal invitál az univerzum felfedezésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Az áprilistól októberig tartó, Csillagkapu nevű rendezvény keretében a kupola távcsőóriása mellett több észlelőhelyen tucatnyi hordozható csillagászati távcsövet bocsátanak az érdeklődök rendelkezésére. A látogatók emellett mikroszkóppal vizsgálhatják meg a meteoritok szivárványszínben pompázó kristályait, és lombikba zárt „űrparfümöket” szagolhatnak meg. Az időpontokat megtaláljátok az intézmény honlapján.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Zseblámpás séta

Május 13-án zseblámpás, zenés hangulatsétát indítanak a Fiumei úti sírkertben, amely a magyar irodalom jeles képviselői mellett történelmi személyiségek és hazai hírességek nyughelye. A két időpontban (22 és 23 órakor) kezdődő program ideje alatt idegenvezető nélkül, énekszó kíséretében vonulhatunk egyik állomástól a másikig. A 40-45 perces séta az Angyalok útján vezet, és egy-egy kivilágított, művészi értékű angyalszobornál áll meg. A részvétel ingyenes, a zseblámpát a szervezők biztosítják.

1086 Budapest, Fiumei út 16-18. | Weboldal

Artmozik Éjszakája

Filmrajongók, figyelem! Éjszakába nyúló mozimaratont szervez május 19-én több budapesti artmozi, név szerint a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino Café és a Tabán. A 18 órától másnap reggel 6 óráig tartó eseményen premier előtt vetítik Dominik Moll Akkor éjjel című filmjét, de régi klasszikusok (David Lynch: Dűne, Quentin Tarantino: Jackie Brown, Martin Scorsese: Az utolsó valcer, és sok más) is feltűnnek a vetítővásznon. A részvétel feltétele a minden helyszínen érvényes karszalag megvásárlása.

Több helyszínen | Weboldal

A Mozgás Éjszakája

Június 16-án a budapestieket is lendületbe hozza a Mozgás Éjszakája. A sportfesztiválon 25 sportággal ismerkedhetnek meg díjmentesen a résztvevők. A helyszín a Hősök tere és a Városliget, ahol a zumbától a SUP-on át a sárkányhajózásig sok-sok izgalmas mozgásformát lehet majd testközelből megismerni. Legyen ez a jel, amire vártatok ahhoz, hogy aktívabb életet éljetek, vagy kipróbáljatok valami újat. A részvétel ingyenes, és a regisztráció akkor ajánlott, ha szeretnétek ötpróbapontokat gyűjteni.

1146 Budapest, Hősök tere | Facebook

Múzeumok Éjszakája

Június 24-én izgalmas meglepetésekre számíthat, aki felkeresi Budapest híres múzeumait, kiállítótereit. A kulturális terek a Múzeumok Éjszakája alatt az átlagos nyitvatartási időn túl is tárt ajtókkal várnak, és garantált, hogy nem lesz hiány egyedi attrakciókban. A különféle, érdekes és interaktív tárlatokra, valamint a kulisszatitkokat leleplező programokra a megszokott módon, egy karszalag megváltásával lehet majd bejutni. A részletes program június elejétől lesz elérhető az esemény weboldalán.

Több helyszín | Facebook

SUP Budapest: Éjszaka a városon át

A gyönyörűen kivilágított Budapest látványát június 24-én megcsodálhatjátok a Duna vizéről, egy SUP-deszkáról. A hajóforgalom elcsendesedését követően, 22 órakor a Római-partnál száll vízre a csapat, akik aztán együtt eveznek el a Kopaszi-gátig. Fontos, hogy mindenki gondoskodjon megfelelő kivilágításról, az eszközök miatt azonban nem kell aggódni, mert a nagyjából 15 km-es távot jelentő túrára regisztrálók számára a jelentkezési díj fejében minden (SUP-deszka, lapát, mentőmellény) biztosított.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 81. | Facebook

NigtRide Budapest

Minden szombat este felkerekedik egy lelkes csapat, hogy a Szabadság térről indulva, két keréken fedezze fel Budapestnek azt az arcát, amit csak az éjszaka közlekedők ismernek. Az útvonal mindig más, de előre tudható, így annak fejében vállalhatjátok a biciklitúrát, hogy ismeritek az útvonalat és a domborzati körülményeket. A városi csavargásra vágyók számára első számú program nyeregbe pattanni pár órányi kellemes kikapcsolódásért. A részvétel ingyenes, a részleteket megtaláljátok a Facebookon.

1054 Budapest, Szabadság tér | Facebook

Esti séta az állatkertben

Május 4-én és 18-án, illetve június 15-én és 29-én kulisszatitok-leleplező esti sétákat szervez a Fővárosi Állat- és Növénykert. A meghirdetett alkalmakon állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet, és a gondozók segítségével egészen közelről megismerhetitek az állatokat, továbbá máskor nem látogatható épületekbe is bebocsájtást nyertek. Az állatkert ajándékokkal és állófogadással is a látogatók kedvében jár. A további tudnivalókért kövessétek a lenti weboldalt!

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. | Weboldal

Night Edition éjszakai fürdőzés

Ha aktív programok helyett inkább a zavartalan pihenés gondolata vonz, a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő havonta meghirdetett éjszakai fürdőzéseit jegyezzétek fel a naptáratokba. A különleges fények és háttérzene miatt kialakuló hangulat még emlékezetesebbé teszi a fürdőzést, és ha fokozni szeretnétek az élményt, a 10 beltéri medence valamelyikében eltöltött idő után kényeztető szaunaszeánszok segítségével lazulhattok el. Egy próbát megér!

1203 Budapest, Vízisport u. 2. | Weboldal

Szentjánosbogár-rajzás

Az ország egyik legrégibb angolpark jellegű kertje, az Alcsúti Arborétum nyáresti vezetett sétákon nyújt betekintést a szentjánosbogarak életébe. A világító lények június második felére tehető rajzása varázslatos, ám mivel több tényező befolyásolja, a nagyjából 1,5 órás séták konkrét időpontjáért érdemes rendszeresen ránézni az arborétum honlapjára és Facebook-oldalára. A szakvezetéseken a látogatók minden kérdését igyekeznek megválaszolni, például azt is, mitől világítanak a szentjánosbogarak.

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2. | Weboldal

Szemezgessetek tovább az ingyenes budapesti programok közül: