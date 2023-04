Újdonságok Budapesten: 7 hely, ahová érdemes ellátogatni áprilisban

A belváros legújabb hotpotozójától kezdve a nosztalgikus MÁV-büféig, íme a kedvenc, újonnan nyitott helyeink Budapesten! Kellemes szemezgetést!

Che Che Burger – Kolosy

A Che Che Burger 2015-ben indult hódító útjára, idén tavasztól pedig immár Óbudán is áldozhatunk a legcsecsébb burgerek oltárán. A hangulatos Kolosy Gardenben megbúvó food truck kínálatában a húsimádóktól kezdve a vegetáriánus ízek rajongóiig mindenki megtalálja számítását: a Che Che Burger élvezeti értékét a marinált lilahagyma és a forró cheddarszósz garantálja, míg a New York-i bagelek ihlette lazacburgerbe a kapribogyós krémsajttal csempésznek extra csavart. A rozslisztből készült zsemle helyett kérhetitek bármelyiket gluténmentes buciban is!

1036 Budapest, Kolosy tér 3. | Facebook

What’s Running Hotpot

Az étkezés közösségi oldalát kidomborító, ősi kínai gyökerekkel rendelkező hotpotozás legújabb szentélyében, a belvárosi What’s Runningban bárki megtapasztalhatja az ázsiai konyha kimeríthetetlen sokszínűségét. Az all you can eat alapokon nyugvó étteremben többféle, kollagénben és tápanyagokban gazdag, alacsony hőfokon főzött alaplé közül választhatunk, amit különböző, futószalagon szállított húsokkal, tésztákkal és zöldségekkel dobhatunk fel, garantálva az autentikus ízélményt.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. | Instagram

L’Or du Jour

A párizsi hangulatú Pozsonyi út most egy fokkal még franciásabb lett, köszönhetően Újlipócia legújabb vendéglátóhelyének, a L’Or du Journak. A február közepén megnyitott étterem kifinomult miliővel, figyelmes személyzettel és szenzációs fogásokkal, köztük szemet gyönyörködtető á la carte tételekkel, heti menüvel, hétvégente pedig hamisítatlan Eggs Benedicttel és klasszikus tojásos ételekkel várja az egyedülálló gasztronómiai élményre szomjazókat, a buja Szent István parktól csupán egy kőhajításnyira.

1137 Budapest, Pozsonyi út 37. | Weboldal

Eatalia Budapest

Újpesten nyitott apró, de annál autentikusabb pizzázót a TikTokról ismert, tekintélyes vendéglátós tapasztalattal is rendelkező Fajt Alex. A gasztronómiai értelemben véve tetszhalott állapotban lévő környéket római és szicíliai stílusú tepsis pizzaszeletek és nápolyi canotto korongok ellenállhatatlan illatával beterítő Eatalia tényleg hiánypótló hely, amely tárt ajtókkal, feltétek széles választékával és meglepő ízpárosításokkal segít átérezni a hamisítatlan olasz életérzést.

1043 Budapest, Lebstück Mária utca 40. | Facebook

Café Muse

Ha már unjátok a megszokott fekete kávét, és szívesen kilépnétek a koffeines komfortzónátokból, akkor hadd ajánljuk figyelmetekbe az újhullámos kávézók sorát nem mindennapi italválasztékkal színesítő Café Muset! A Ferenciek és a Szervita tér között félúton található helyiség parányi méretét meghazudtolóan széles merítését adja a lélekmelengető finomságoknak: engedj a jázminlatte, a jeges matcha vagy a drip brew csábításának, és tedd fel az i-re a pontot a helyben készült sütemények egyikével!

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 8. | Facebook

Utasellátó Falatozó

Február végén igazi nosztalgiabombaként robbant a hír, hogy büfé-falatozót nyit a MÁV a Batthyány téri HÉV-aluljáróban, méghozzá nem is akármilyet, hanem az 1948-ban alapított, virágkorát a 60-as, 70-es évek során élő Utasellátó modern igényekhez szabott utódját. A régi idők restijeit megidéző egységből nem hiányozhat a csokis roló és a bomba fantázianevet viselő rumos desszert, ahogy a retró hamburger, a pudingos forró csoki és a sör sem, míg az újdonság varázsát keresők lepényekkel és bagelekkel múlathatják az időt.

1027 Budapest, Batthyány tér, aluljáró

CAUSE Roastery

Kedves kiszolgálás, hibátlan croissantok és még annál is jobb kávék. Ezt nyújtja a belváros koffeindús ékszerdoboza, a kézműves pörkölésű filteres feketék hívogató lelőhelye, a CAUSE Roastery. A kávébabok egy kis méretű Ikawa házi pörkölőben érik el a tökéletes ízvilágot, hogy aztán ledarálva és lefőzve szolgáltassák számunkra a napi boldogságforrást. Ha kávé helyett valami mással dobnátok fel a reggeleteket, próbáljátok ki a vérpezsdítő matcha tonikot, és semmi esetre se hagyjátok ki a luibudapest péksüteményeit!

1051 Budapest, Zrínyi utca 12.

