5 remek színházi előadás, amire most 20% kedvezménnyel válthatsz jegyet

Molnár Ferenc utánozhatatlan vígjátékától Csukás István szeretnivaló meséjéig nagyszerű színházi előadásokkal várja a közönséget az Art-Színtér, ahova most különleges kedvezménnyel válthatunk jegyet.

A "Funzine" kód beírásával 20% kedvezménnyel válthatsz jegyet az Art-Színtér előadásaira az artszinter.jegy.hu-n!

A testőr

Az ünnepelt színész házaspár szalonjában vagyunk. A férj, az országos hírű Színész barátjának, a Kritikusnak arról panaszkodik, hogy félti a házasságát; fél év nász után talán már meg is unta őt a felesége, a Színésznő – sőt, lehet, hogy az asszony már ki is szeretett belőle. Ilyenkor egy férfinek lépnie kell: vissza kell hódítania a feleségét. A Színész erre egy kissé bizarr, de hibátlannak tűnő ötletet talál ki: testőrnek öltözik, s így, a katonatiszt személyében kezd el udvarolni a saját nejének, illetve megpróbálja zavarba hozni, hűtlenségen kapni. El is kezdődik a nagy visszaszerző hadművelet, ám nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogy a Színész és a nézők sejtik…

Rendező: Vass György

Szereplők: Debreczeny Csaba, Járó Zsuzsa, Kútvölgyi Erzsébet, Dolmány Attila, Kakasy Dóra, Koleszár Bazil Péter

Tovább a honlapra >>

Három magas nő

3 nő 1-1 életszakaszban vagy 1 nő 3 életszakaszban? Játsszunk! Az életünkkel! Játsszuk azt, hogy előre tudjuk a sorsunkat! Mikor a legjobb, ha már túl vagyunk rajta, ha benne vagyunk a közepében, vagy ha még minden előttünk áll? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Pulitzer-díjas darab szereplői és talán mindannyian. De vajon megkapjuk-e a választ…

Rendező: Jantyik Csaba

Szereplők: Hegyi Barbara, Nagy Enikő, Marjai Virág

Tovább a honlapra >>

Ketten egyedül

Egy pincérnő és egy szakács. Frankie és Johnny. És bár nem lehet csak azért járni valakivel, mert van egy ilyen dal, ők kölcsönösen kinézik egymást maguknak az étteremben. A félszeg, mégis kitartó munkahelyi flörtből idővel mozi és vacsora, végül egy szenvedélyes éjszaka lesz, ezzel pedig kezdetét veszi egy hajnalig tartó, sziporkázóan mulatságos és kíméletlenül őszinte huzavona. Ezen az éjszakán az óvatos távolságtartás találkozik a szeretetteljes rohamtempóval, a higgadt érvek a sors esztelen kergetésével, hegek a sebezhetőséggel. Nyitni, bezárni? Tele ezernyi kétséggel. Dőlni, nem dőlni? Vajon elkap-e a másik? Vagy csak újabb sebet ejt? Hol körülbástyázzák magukat, hol pedig pimaszul ledöntik egymás falait.

Rendező: Dicső Dániel

Szereplők: Ullmann Mónika és Makranczi Zalán

Tovább a honlapra >>

Mr. és Mrs.

A Mr. és Mrs. egy olyan prózai előadást ígér, amelyben megpróbáljuk létrehozni a kapcsolatot az öt különböző élethelyzetben lévő női és férfi karakter között. Rettentő sok humorral, drámai pillanattal szeretnénk megajándékozni a nézőket. Janza Kata és Szabó P. Szilveszter számára is sok új kihívást tartogat a produkció. Kik ezek a férfiak és nők, akiket megformálnak? Lehet, hogy ők mindig ugyanazok a személyek, csak a körülmények változnak? Ha változnak, miért változnak? Furcsa titok lappang a háttérben. A Művészetek Völgye és az Art-Színtér közös előadása.

Rendező: Somogyi Szilárd

Szereplők: Janza Kata és Szabó P. Szilveszter

Tovább a honlapra >>

A téli tücsök meséi

A zsályaszagú hátizsák zsebében került be a szobába, itt tölti nagy unalomban a telet. Kiugrik a hátizsák zsebéből, felszökken az írógép billentyűire, és le-leüt egy-egy betűt. Valamennyi leütött betű egy-egy szép nyári emléket idéz fel, a szigeten hagyott barátaira emlékezteti, és már nem szomorkodik, vidáman telnek a napok. A finoman érzelmes, szép mese erről szól: hogyan lehet a szomorúságot örömmé változtatni. Csukás István meseregénye alapján.

Rendező: Kautzky Armand

Szereplők: Jerger Balázs, Ozsgyáni Mihály, Pánics Lilla, Litauszky Lilla, Zsichla Dániel, Gábor Márkó

Tovább a honlapra >>

Ne hagyd ki a február legizgalmasabb kiállításait se: