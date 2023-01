Mire figyeljünk, ha télen is a szabadban sportolunk?

Rövidülő nappalok, metsző, hideg szelek, nyirkos levegő. A téli időjárás nemcsak a testünket, de a hangulatunkat is megviseli. Nem csoda, hogy ilyenkor sokkal nehezebben szánjuk rá magunkat az aktív mozgásra. Bár jól esik egy meleg teával bekuckózni lakásunk melegébe, kedvenc sorozatunk elé, ne feledjük, hogy a mindennapi mozgásra szervezetünknek télen is alapvető szüksége van. Az alábbi néhány jó tanács arra szolgál, hogy akkor is egészségesek és erősek maradhassunk, ha rávesszük magunkat a kültéri sportra a leghidegebb hónapokban is.

Amiért megéri kipróbálni

A szabadtéri sportolásnak számos kedvező élettani hatása van. Karbantartja az izomzatot, a vérkeringést és pozitív hatása van hangulatunkra is, amit a zord téli időjárás és a sötétség erősen meg tud tépázni. Bármilyen sportot, mozgásformát is választunk, nagyot dob az élményfaktoron, ha azt családunkkal, barátainkkal együtt végezhetjük. Így egyszerre óvhatjuk egészségünket, erősítjük immunrendszerünket, elkerülhetjük a téli depressziót és jól érezhetjük magunkat azokkal, akiket szeretünk. Ha ezek után rászántuk magunkat a kinti sportolásra, figyeljünk az alábbi néhány szabály betartására!

A megfelelő téli ruházat

Fizikai igénybevétel esetén hőérzetünk megcsalhat minket. Sportolás során testünk nem érzékeli a hideget megfelelően, és ezért hajlamosak vagyunk vékonyabb öltözetben kint tartózkodni. Jusson eszünkbe nagyanyáink intelme, miszerint felhevült testtel lehet télen a legkönnyebben megfázni! Fontos tehát, hogy rétegesen, az időjárási viszonyoknak megfelelően öltözzünk fel. Emellett olyan ruhadarabokat válasszunk, melyek a legkevésbé akadályoznak a szabad mozgásban. Mivel a téli hónapokban korán sötétedik, hasznos, ha valamilyen fényvisszaverő kiegészítőt viselünk. A csúszós utak miatt hordjunk csúszásmentes cipőt, csizmát, különben könnyen a baleseti sebészeten érhet véget a sportolás.

A hidratálásra nem csak nyáron kell odafigyelni

Nyáron a megfelelő folyadékbevitel biztosítása evidencia. Szervezetünk fizikai igénybevétel esetén azonban télen is folyadékot veszít annak ellenére, hogy a hőérzethez hasonlóan testünk ebben is megtréfálhat minket. A kiszáradás elkerülése érdekében figyeljünk a megfelelő mennyiségű és gyakori ivásra. Bár ilyenkor adná magát a forralt bor és a krampampuli fogyasztása, alkohol helyett természetesen inkább ásványvizet, vagy valamilyen multivitaminokkal dúsított italt válasszunk! Akkor is fogyasszunk valamilyen innivalót, ha nem érzünk kínzó szomjúságot, szervezetünk meg fogja hálálni!

A vitaminpótlás télen a legfontosabb

Nyáron, amennyiben változatosan étkezünk, a zöldségek és gyümölcsök biztosítanak számunkra minden ásványi anyagot és vitamint, amire testünknek az egészséges működéshez szüksége van. Testünk vitaminkészletei ekkor kerülnek feltöltésre, mivel télen hiába eszünk továbbra is sok zöldséget és gyümölcsöt, azok vitamintartalma erősen lecsökken. Ekkor szervezetünk a nyáron felhalmozott tartalékot kezdi el felhasználni. Fontos, hogy a kiürült vitaminok folyamatos pótlásáról ilyenkor is gondoskodjunk. Támogassuk immunrendszerünket multivitaminok fogyasztásával, hogy tavasszal minél kevésbé legyünk fogékonyak a különböző alsó- és felsőlégúti megbetegedésekre.

Gyerünk ki a szabadba!

A téli sportok tekintetében hazánk földrajzi fekvése és éghajlata nem tekinthető ideálisnak. Egyre ritkább a tartósan megmaradó hótakaró, és vizeink egyre kevesebbszer fagynak be annyira, hogy biztonságosan jégre tudjunk menni. Ez azonban ne szegje kedvünket, hiszen egy kis futás, hegymászás, esetleg egy kerékpáros kirándulás bármilyen évszakban gyakorolható. Ha az első lépést megtettük és felálltunk kedvenc kanapénkról, hogy kimenjük a friss levegőre, válasszuk a fizikai állapotunknak, kedvünknek leginkább megfelelő mozgásformát! Ha így teszünk, kevésbé fog a tél a megfázásokról, náthákról, gyógyszerekről szólni, és kevesebbet fogunk kiesni egy betegség miatt a munkahelyünkről is.