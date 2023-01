Szédítő mélység tárul elénk a Pilis vadregényes sziklapereméről

Kevésbé látogatott, mégis több irányból megközelíthető sziklaorom rejtőzik Pilisszentlélek közelében, melynek zord nyúlványáról lenyűgöző kilátás tárul a kirándulók elé.

Az 592 méter magasan fehérlő Fekete-kő sziklakiszögellésére kiérve gyönyörű panoráma nyílik a Pilisszentléleki-medencére és a Visegrádi-hegységre, de még a Börzsöny csúcsai is felsejlenek a háttérben. A káprázatos kilátás mellett félelmetes mélység terül el az ember lába előtt.

A megannyi sziklatorony és -él alkotta természeti képződmény több irányból is megközelíthető. A legkönnyebb út a Két-bükkfa-nyeregből vezet a Fekete-kőhöz, ahol parkolót is kialakítottak. A kihívást keresők választhatják a Pilis-nyereg felől futó meredek utat, amelyen néhol akár fatörzseken is át kell mászni.

A Fekete-kő felé közeledve hatalmas bükkök között érünk ki a zord sziklaszirtre, melynek oldalában ösvény vezet az egyik toronyhoz. Mivel korlát nincs az út mentén, és a talaj is sokszor csúszós lehet, csak tapasztalt kirándulóknak, száraz időben ajánljuk a sziklatornyok felfedezését.

A pilisi sziklaperem nevének eredetéről nem sokat tudni, azonban találhatunk itt egy emléktáblát, amely Peták István, a Magyar Turista Egyesület egykori elnöke előtt tiszteleg.

