5 kihagyhatatlan látnivaló a Dunántúl ékköveként emlegetett Pápán

Ha kicsit kizökkennétek a karácsonyi készülődésből és az év végi hajtásból, vegyétek célba a Dunántúl egyik ékkövének tekintett Pápát, ahol izgalmas látnivalók és testi-lelki feltöltődést kínáló programok várnak titeket!

Esterházy-kastély

A város egyik legnépszerűbb látnivalója és egyben emblematikus épülete a barokk stílusú Esterházy-kastély, ami a városközpontban, a Nagytemplom mögött található, a pár éve befejeződött felújításnak köszönhetően pedig jelentősen fellendítette a város idegenforgalmát. Egykor erődítményrendszer állt a helyén, majd miután Esterházy Ferencet kinevezték Pápa főurának, 1743-ban monumentális kastélyt építtetett a területen. Az egyemeletes, versailles-i kastélyokra hajazó rezidenciában az állandó kiállítás mellett különböző programok várják az érdeklődőket, az épületet körülölelő, a pápaiak által csak Várkertként emlegetett park pedig tökéletes úti cél egy hangulatos sétához.

8500 Pápa, Fő tér 1. | Weboldal

Kékfestő Múzeum

A pápai Kékfestő Múzeum nemcsak Magyarország-szerte egyedülálló, hanem európai szinten is kiemelkedő ipartörténeti érték, így a város felfedezésekor mindenképpen érdemes útba ejteni. A kékfestés 2018-ban került be az UNESCO szellemi kulturális örökség jegyzékébe, az összetett és bonyolult eljárás egyes lépéseit és titkait pedig ti is megismerhetitek a kiállítás keretében. A múzeumnak helyszínt adó, több mint 250 éves, háromszintes épületben továbbá ízelítőt kaphattok a magyarországi aktív műhelyek és a legkiemelkedőbb kékfestő mesterek munkáiból is.

8500 Pápa, Március 15. tér 12. | Weboldal

Tapolcafői Forrás Tanösvény

Amennyiben a hűvösebb idő sem tántorít el titeket a természetjárástól, fedezzétek fel a bakonyi vidék világának egyik kevésbé ismert szegletét a rövid, de annál lenyűgözőbb tanösvényen. A tapolcafői templomtól induló ösvény a festői erdőn keresztül, egy kis patak mellett vezet, fénypontja pedig kétségkívül a nádasokkal körbevett Örvény-tó, amihez hasonló képződmény egész Európában csak Franciaországban található. Az alig 600 méter hosszú útvonalat információstáblák kísérik, amikről mindent megtudhattok a helyi élővilágról, illetve az útba ejtett látnivalókról is. A jól kiépített ösvény könnyen járható kisgyerekekkel is.

Pannonia Reformata – Hori titkai

A Pannonia Reformata Múzeumban található Hori titkai című állandó kiállítás egy világviszonylatban is kuriózumnak számító látnivaló: az óegyiptomi koporsó és múmia Hori titkaiba és az óegyiptomi halotti kultuszba enged bepillantást. A kiállítás fő látnivalója a több mint 3000 éves óegyiptomi koporsó és a benne fekvő múmia, ami Markstein Károly kairói nagykereskedő által került Pápára 1884-ben, majd szerencsésen átvészelte a 20. század viszontagságait. Az egészen egyedülálló kiállítást tárlatvezetéssel tekinthetitek meg keddtől szombatig, amihez időpontot a múzeum oldalán tudtok egyeztetni.

8500 Pápa, Fő utca 6-8. | Weboldal

Pápai Gyógy- és Termálfürdő

A város népszerű fürdője nemcsak a külső élménymedencéi miatt izgalmas úti cél, hanem akkor is jó választás, ha maximális kényelemben töltődnétek fel testileg és lelkileg, vagy felmelegednétek a téli városnézés után. A télen is működő belső térben választhattok a masszázzsal kényeztető termálmedence, a 38 fokos gyógyvízzel megtöltött ülőmedence vagy a sportolásra is alkalmas úszómedence közül, a legkisebbek szórakozásáról pedig a gyermekpancsoló gondoskodik. A fürdési lehetőségek mellett szolgáltatások széles felhozatala várja a vendégeket: többek között különböző masszázsokkal, testkezelésekkel és szaunák közül szemezgethettek.

8500 Pápa, Várkert út 5. | Weboldal

