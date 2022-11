Varázslatos őszi kirándulás Bakonybélben és környékén

A Kőris-hegy közelében, a Gerence-patak partján fekvő község és környéke tökéletes úti cél, ha a természetben töltenétek az utolsó hűvös, de napos novemberi napokat, a káprázatos táj mellett pedig a vidék történelmi és kulturális érdekességeket is rejt.

Szent-kút

A Szent-kút, más néven Borostyán-kút, a mai napig két, a Bakonybél történelmében fontos szerepet betöltő szentek emlékét őrzi: a legenda szerint ugyanis Szent Günther és Szent Gellért is ezen a helyen töltött el néhány évet remeteként. A község tagjai először 1826-ban emeltek kápolnát a tiszteletükre, ezt váltotta fel a ma is látható, az angol romantika stílusjegyeit viselő épület a 19. században. A kápolna előtt három forrás fakad, amik a tavat táplálják, ezeket köti össze a kőből készült kút. A Szent-kút és környéke elképesztő nyugalmat áraszt, az őszi színekben pompázó természettel pedig igazán mesebeli látványt nyújt.

Szent Mauríciusz Monostor

Az 1018-ban Szent István király által alapított monostor történetében számos kiemelkedő esemény követi egymást, többek között itt remetéskedett 7 éven át az egyik leghíresebb magyar szent, Szent Gellért is. A ma álló templom felszentelésére 1754-ben került sor, ám egy végzetes tűzvész miatt az épület nagy része megsemmisült, az akkori újjáépítést pedig számos kisebb felújítás követte. A jelenleg 8 bencés szerzetes otthonaként szolgáló monostor mára fontos kulturális és közigazgatási központ lett, ahol különböző programokkal várják az érdeklődőket: a felhozatalban szerepelnek workshopok, beszélgetések és koncertek, amikről a honlapon tudtok tájékozódni.

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1. | Weboldal

Vajda Péter-kilátó

Ha belevágnátok egy nagyobb túrába, kapaszkodjatok fel a 709 méter magas Kőris-hegy tetejére, ahol az 1920-ban épített, azóta már többször is felújított, faszerkezetes kilátóból vehetitek szemügyre a csodálatos vidéket. A kilátóig vezető kalandos és néha kaptatós út hatalmas bükkök erdőjén vezet keresztül, majd amikor a Bakony legmagasabb pontjára érve kitisztul a láthatár, elképesztő látvány tárul a szemünk elé. A már több felújításon is átesett kilátó tetejéről káprázatos panoráma nyílik a fenyvesekkel tarkított bakonyi tájra, a Kab-hegy vonulataira, a Pannonhalmi Apátság épületére és a környező aprófalvakra is.

Erdők háza

A zirci apátság egykori gazdasági épületegyüttesének felújításakor, az egykori magtárban jött létre a természetvédelmi és erdészeti gyűjtemény, ami széles tárlaton keresztül mutatja be a Bakony élővilágát, a hegység sajátosságait és a környékre jellemző természeti érdekességeket. A földszinti teremben mindent megtudhattok a vidék földtörténeti múltjáról, kőzeteiről és érdekes földtani jelenségeiről, az emeleten pedig megismerhetitek az erdész, a vadász és a faműves mesterségek fortélyait.

Az Erdők háza csak csoportokban (10+fő) tekinthető meg, előzetes bejelentkezés után.

8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 9. | Weboldal

Hubertlaki-tó

Az erdélyi Gyilkos-tó szinte tökéletes mását fedezhetitek fel Bakonybéltől nem messze, Hubertlakon. A hatalmas fák ölelésében, mesterségesen kialakított Hubertlaki-tó igazi nyugalomsziget, a kihelyezett padok miatt pedig ideális pihenőhely lehet a túrázók számára. A tavat eredetileg az itt élő vadak itatására hozták létre, helyén korábban népes égerliget terült el, ennek nyomait láthatjuk ma a vízfelszín felett ágaskodva. A misztikus hangulatú, vadregényes tó mellett ma Szent Hubertus, a vadászok védőszentjének emlékműve áll.

