A törölközők fajtái (x)

A törölköző egy teljesen hétköznapi tárgy, amely minden fürdőszobában megtalálható. Azonban nemcsak ott találkozhatunk vele, valójában sok más helyen is használunk még törölközőt. Nézzük, milyen főbb fajtái vannak és melyikről mit érdemes tudni!

A törölközők felhasználása

A törölközőt elsősorban fürdés, tusolás, kézmosás után vesszük elő, hiszen amikor vízzel érintkezik a testünk, ebben töröljük meg. Éppen ezért idegenkedünk attól, hogy másét használjuk, mindenki szereti, ha saját törölközője van.

Az emblémázott törölköző kiváló promóciós eszköz is lehet. Adhatjuk ajándékba is, hiszen nagyon hasznos tárgyról van szó, ami valójában fogyóeszköz, így egy szép darabnak mindenki örül.

Gyakran találkozunk törölközővel szállodákban, wellnessközpontokban is, ahol már szinte elvárás, hogy a szolgáltatások között ez is szerepeljen. Jó ötlet ebben az esetben is emblémáztatni, mert ezzel is növelhetjük a brand értékét.

Milyen fajták vannak?

A törölköző szóról legtöbbeknek a tusolás után használt fürdőlepedő, nagyobb méretű törölköző jut az eszébe. Ennek mérete átlagosan 70 x 140 cm, de 100 x 150 cm-es kivitelben is kaphatók. Anyaguk jó nedvszívó képességű, általában pamut.

Ez az a fajta, amelyet ma már tényleg bármilyen színben beszerezhetünk. A szállodákban, panziókban leginkább fehér törölközőkkel kedveskednek a vendégeknek, ami érthető is, hiszen ez tisztítható a legkönnyebben.

Másik nagy méretű törölköző még a strandtörölköző, melyet magunk alá teríthetünk a fövenyen vagy a medence partján. Régebben az emberek csak felkaptak egy törölközőt az otthoni készletből, és azzal mentek ki a strandra, tópartra. Ma pedig már itt is hatalmas a választék, színben, mintában is többféle áll rendelkezésre.

Ha a strandolás a családi program, akkor számtalan törölközőre lesz szükség, az egyik strandtáska valószínűleg csak ezzel lesz tele. Gondoskodni kell ugyanis a fürdés után is egyről, de lábtörlő is kellhet, főleg, ha kisgyerekkel vagyunk.

Kisebb törölközők

A kisebb méretű törölközők közé tartozik a kéztörlő és az arctörlő. A kéztörlő helye a mosdó melletti fogason van. Ha vendégek jönnek hozzánk, ezt biztosan használni fogják, ezért érdemes rendszeresen cserélni. Mérete jellemzően 35 x 75 cm.

Az arctörlő mérete általában 30 x 30 centiméter, igazán kicsire is összehajtható. Fontos, hogy ez is mindig tiszta legyen. A legjobb, ha bambuszból készül, akkor igazán puha érzést nyújt, ha az arcunkhoz érintjük.

A törölközők mosásakor kerüljük az öblítőt, mert az anyaguk így veszít nedvszívó képességéből. És végezetül még egy hasznos tipp: ha szárítógépbe tesszük őket mosás után, akkor még puhábbak lesznek.