7 ünnepi program Gödöllő csodaszép városában 2022 decemberében

Csillagfényes programok sora várja az érdeklődőket Gödöllő télen is varázslatos városában, amely a fővárosiak egyik kedvenc egynapos úti célja egész évben.

Karácsonyi fényvonatozás (2022. december 9-11., 16-18.)

Idén is ellátogat a Télapó Gödöllőre, aki szánját fényvonatra, rénszarvasait kismozdonyra cseréli. Két hétvégén (december 9-11. és 16-18.) is különleges programok várják a családokat a gödöllői arborétumban, ahol együtt vonatozhatunk a Mikulással, míg a gyerekek karácsonyi díszeket is készíthetnek.

Adventi Kastélynapok (2022. december 10-11., 17-18.)

December 10-11-én és 17-18-án a Gödöllői Királyi Kastély teljes ünnepi díszbe öltözik. A forralt bor és sült gesztenye illatában megmártózva, a karácsonyi kórus dallamaiba merítkezve számtalan programlehetőséggel készültek idén is a szervezők.

A kisebbeket kézműveskedéssel, ahol papír-mézeskalácsházat és fajátékokat készíthetnek, gyermekelőadásokkal és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal varázsolják el. A nagyobbakat pedig karácsonyi kézműves portékákkal, ünnepi koncertekkel, forralt borral, punccsal és persze lacikonyhával csábítják az adventi vásárba.

Gödöllői Advent (2022. december 10-22.)

December 10-től 22-ig meglepetésekkel, karácsonyi koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várnak mindenkit a Művészetek Házánál. A MUZA és a Karácsonyház közötti területen december 9-től kézművesek kínálják portékáikat, téli finomságokat, valamint a Budapesten nagy sikerrel működő, biciklivel hajtott karácsonyfa-projekt Gödöllőre is ellátogat az adventi időszakban.

Északi fény – Ingyenes adventi hangverseny (2022. december 18.)

Az Arte Semplice kamarakórusa magyar szerzők művei és a hagyományos karácsonyi dallamok mellett észak-európai (izlandi, norvég, litván) zeneszerzők darabjaival hangolódik idén a karácsonyra. A gödöllői Szentháromság-plébánián megrendezésre kerülő, december 18-i hangversenyükre a belépés díjtalan.

Pálmaház Karácsony (december végéig)

A Gödöllői Királyi Kastély pálmaházában berendezett kertészet is karácsonyi díszbe öltözik minden év novemberében. A számtalan karácsonyi dekoráció mellett változatos ünnepi programokkal, ötletes ajándéktárgyakkal, forralt borral, kürtőskaláccsal és karácsonyfa-vásárral várják az érdeklődőket egészen december végéig.

2100 Gödöllő, Martinovics Ignác utca 2/a | Facebook

Erzsébet királyné karácsonya (2022. december 28.)

A minden évben december 28-án megrendezésre kerülő Erzsébet királyné karácsonya nevű egész napos családi rendezvényre idén is várják az érdeklődőket a Gödöllői Királyi Kastélyban. A nap során interaktív programokkal, játékokkal és kézműves foglalkozásokkal idézik meg a királyi karácsonyok hangulatát, aminek során még Erzsébet királynéval is találkozhatnak a látogatók.

Karácsonyház (2022. december 29-ig)

A gödöllői Karácsonyház az évek alatt közkedvelt látványossággá és vásárrá nőtte ki magát. A Gödöllő szívében található karácsonyi csodavilág családi vállalkozásként indult: 1999-től kezdve az akkor rekonstruált Gödöllői Királyi Kastély Pálmaházában üzemelt, majd 2015-ben költözött át a Művészetek Háza mellett található épületbe, amit hamar kinőtt. A Karácsonyház megálmodói a Várkapitányi lak épületét (vagy ahogyan a helyiek nevezik, Testőrlaktanyát) bérelték ki új helyeként. Az épület már önmagában is varázslatos atmoszférával rendelkezik, és a dekoratőröknek köszönhetően a belső tereket maximálisan kihasználva egy valódi karácsonyi birodalmat hoztak itt létre. December 29-ig látogatható.

2100 Gödöllő, Szabadság út 2. | Weboldal

