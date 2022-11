Varázslatos programsorozattal készül az ünnepekre a Gödöllői Királyi Kastély

Huszonegyedik alkalommal rendezik meg az Adventi Kastélynapokat a Gödöllői Királyi Kastélyban. Idén ráadásul két hétvégén is adventi vásárral és programok sokaságával várják az ünnepi hangulatra vágyókat!

December 10-11-én és 17-18-án a Gödöllői Királyi Kastély teljes ünnepi díszbe öltözik. A forralt bor és sült gesztenye illatában megmártózva, a karácsonyi kórus dallamaiba merítkezve számtalan programlehetőséggel készültek idén is a szervezők.

Adventi programok a Gödöllői Királyi Kastélyban 2022-ben

A kisebbeket kézműveskedéssel, ahol papír-mézeskalácsházat és fajátékokat készíthetnek, gyermekelőadásokkal és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal varázsolják el.

Erzsébet királyné a hagyományokhoz híven a Díszteremben várja a látogatóit, akik közös képet is készíthetnek vele és udvarhölgyeivel. Az Erzsébet királyné követőinek gyűjteményét felsorakoztató „Az én Sisim” időszaki kiállításon óránként indul majd tárlatvezetés, amelyen a belépőjegyet megvásárlók díjmentesen vehetnek részt.

A nagyobbakat karácsonyi kézműves portékákkal, ünnepi koncertekkel, forralt borral, punccsal és persze lacikonyhával csábítják az adventi vásárba.

A jászol mellett, amelyben élő állatokat találhatnak majd az érdeklődők, még egy meglepetéssel is készülnek. A máriabesnyői bazilika közössége idén mutatja be „Besnyői Betlehem” c. játékát, amely egy misztériumjáték lesz a Gödöllői Királyi Kastély Díszudvarán.

Mindemellett bemutatásra kerül Tolnayné Kiss Mária könyvének második kiadása, az „Útközben Erzsébet királynéval”. Érdemes lesz tehát ellátogatni Gödöllőre december második és harmadik hétvégéjén!

A részletes program ide kattintva elérhető.

