12 meghitt karácsonyi forgatag országszerte az adventi időszakra

Az adventi időszakban nemcsak a főváros utcáit tölti meg az ünnepi hangulat, hanem számos vidéki település is különböző, egyedi karácsonyi programmal örvendezteti meg a helyieket és a látogatókat egyaránt.

Adventi Kastélynapok Gödöllőn

December 10. és 11., valamint 17. és 18. között újra ünneplőt ölt a különleges hangulatú Gödöllői Királyi Kastély. Az ünnepi díszben tündöklő kastélyban lesznek koncertek, színházi előadások, hangversenyek és vetítések, melyek közül számtalan ingyenes programot is kínálnak a résztvevőknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A kultúra mellett a gasztronómiai élvezetekből sem lesz hiány, hiszen ételek tekintetében Lacikonyha, foodtruck, gluténmentes finomságok és sült gesztenye közül válogathatunk, séta közben pedig forralt borral és punccsal melegedhetünk fel. Ebben az impozáns környezetben, családunk körében töltődhetünk fel karácsony előtt.

2100 Gödöllő, Grassalkovich Kastély 5852 hrsz. | Weboldal

Geresdlaki Mézeskalácsfalu

A Baranya megyei falu már 14 éve kihagyhatatlan úti cél a karácsonyi lázban égők számára, hiszen a régi iskolaépületben megelevenedik a falu pontos mása mézeskalácsból. Az óriási népszerűségnek örvendő Mézeskalácsfaluban a házak, templomok és a focipálya mellett a fákat és az állatokat is megformálják, kisebb jelenetek pedig előidézik a település híresebb rendezvényeit. A Mézeskalácsfalu kitalálója egy lelkes anyuka volt, aki kezdetben csak gyermekeivel készítette a mennyei illatú épületeket, mára már a falu apraja-nagyja besegít, hogy az adventi időszakra elkészüljön a remekmű. A 70 kg liszt és 30 kg porcukor felhasználásával megálmodott csodavilág előzetes bejelentkezést követően ingyenesen megtekinthető.

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 21.

Karácsonyi Meseház, Csákánydoroszló

A karácsonyi amerikai filmekből sokak által irigyelt téli csodavilág 11. alkalommal is megelevenedik Csákánydoroszlón. A főszervező, Gyurján János idén közel 2000 négyzetméteren építi fel a fényekben és színekben pompázó karácsonyi udvart. Az elemek és díszek száma minden évben növekszik: a nagy kedvencnek számító mézeskalácsház és -betlehem mellett idén számos újabb állatfigurával bővül a látkép. Az igazán egyedülálló, mesébe illő látványosság ingyenesen látogatható, azok számára pedig, akik hozzájárulnának, hogy jövő adventkor még szebb lehessen a meseház, egy becsületkassza áll rendelkezésükre.

9919 Csákánydoroszló, Fő utca 102. | Facebook

Eger Advent

A barokk város utcái idén decemberben ünnepi díszbe öltöznek, hogy csillogó fényekkel, csodálatos díszekkel és izgalmas programokkal csempésszék be a karácsonyi hangulatot az erre járók szívébe. Az adventi Eger középpontja a Dobó tér, ahol a hagyományos és hamisítatlan vásár mellett térzene, koncertek és színes programok várnak kicsiket és nagyokat egyaránt. A fényekben úszó kis bódékban forralt bor és egyéb adventi finomságok végeláthatatlan kínálatát fedezhetitek fel, a tér közepén álló, kivilágított építmény pedig csak még tovább fokozza az ünnepi hangulatot.

Szegedi Karácsonyi Hetek

A szegedi adventi készülődés fő helyszíne idén a Dóm tér lesz, ahol a karácsonyi vásárban a kézművesek és kereskedők egyedi és különleges portékáiból válogathattok, és természetesen a kürtőskalács és a forralt bor sem maradhat el. Az ünnepi hangolódás egyik újdonsága a Dómmal szemben felállított óriáskerék, aminek tetejéről elképesztő panoráma nyílik a fényekben pompázó belvárosra és az ünnepi forgatagra. A november 25. és december 24. között megrendezett vásár mindennapjait izgalmas programok színesítik, péntekenként például tűzzsonglőrshow-n vehetnek részt az arra járók, vasárnaponként pedig közös gyertyagyújtásra kerül sor az óriási adventi koszorúnál.

Vörsi betlehem

Közép-Európa legnagyobb betlehemének története egészen 1948-ra nyúlik vissza, amikor egy falubeli kezdeményezés hatására lebontották a Jézus Szíve-oltárt a Szent Márton-templomon belül, és a helyébe egy kisebb betlehemet építettek. Az akkor még szerény, csak a környékbélieket megmozgató kezdeményezés hamar kinőtte magát, ma már egyre több látogatót vonz a Somogy-megyei községbe. Idén november 27. és január 23. között minden nap megcsodálhatjuk a több mint 60 négyzetméteren elterülő, gipszből és természetes anyagokból elkészült építményt. A betlehem minden évben más elrendezéssel, folyamatos újításokkal várja a látogatókat, így érdemes évről évre visszalátogatni.

8711 Vörs, Ady Endre utca 6. | Weboldal

Debreceni Advent

Minden adventi hétvégén szabadtéri programokkal, helyi és országosan is ismert előadókkal, számos gyerekprogrammal – az Adventi Kuckóban játszóházzal és kézműves foglalkozásokkal – lehet majd találkozni Debrecen belvárosának sétálóutcáin. Emellett idén is 750 négyzetméteres korcsolyapálya szolgál szórakozásként a téli sport szerelmeseinek, amely egészen január 8-áig, mindössze 1.000 Ft-os belépőjeggyel vehető igénybe. Az adventi vasárnapok fő attrakciója a gyertyagyújtás, hiszen ezen szimbolikus események mutatják a fényt az ünnepek felé.

Advent az Óváros Piacon, Veszprém

Az adventi várakozás jegyében karácsonyig minden vasárnapon 9 órától 15 óráig vásárral kedveskednek nektek Veszprémben, az Óváros téri piacon. A változatos termelői felhozatal mellett több helyi kézműves árus is kitelepül a bódékhoz, így még ajándék vásárlásra is lesz lehetőség. Emellett számíthattok még isteni kürtőskalácsra, forralt borra és még sok más finom falatra, na meg izgalmas programokra is!

8200 Veszprém, Óváros tér | Weboldal

Adventi Kézműves- és Mesevásár, Pécs

Koncertekkel, gyerekprogramokkal, gasztroudvarral, kézműves vásárral és fényfestéssel várják a látogatókat a XI. Adventi Kézműves- és Mesevásáron, Pécs belvárosában. A Széchényi téri ünnepi forgatagában több mint félszáz árus portékájából válogathatunk, de a meghitt koncertekkel, mesékkel és programokkal kiegészült eseményt egyértelműen a Dzsámira vetített fényfestés, na meg a 3D-s karácsonyi fotóelemek lenyűgöző látványa teszi igazán különlegessé.

7621 Pécs, Széchenyi tér | Weboldal

Adventi Téli Fesztivál és Vásár Győrben

Idén sem maradunk Közép-Európa egyik leghangulatosabb adventi vására nélkül, hiszen az ünnepi készülődés időszaka alatt újra megtelik élettel és árusokkal Győr belvárosa. A Széchenyi téren a tavalyihoz képest ugyan visszafogottabb fényekkel, de változatlan hangulattal és ünnepi programokkal kedveskednek az egész családnak. A tér legfőbb éke a közel 10 méteres karácsonyfa, amely teljes pompájában tündököl majd, a köré épített fabódékkal együtt. A kisvasút és díszes körhinta mellett a Dunakapu téren kihelyezett óriáskerék tetejéről gyönyörködhetünk a város fényeiben.

9022 Győr, Széchenyi tér | Facebook

Méz- és Mézeskalács Fesztivál, Gyula

December 9. és 10. között ismét megrendezésre kerül az év legédesebb eseménye Gyulán, a Méz- és Mézeskalács Fesztivál. Az esemény keretein belül mézfajták, mézeskalácsok, cukrászati különlegességek bemutatása, kóstolása és vására várja a látogatókat. A pénteki nap egy fáklyás felvonulással zárul, szombaton pedig egy mézédes vigasságra invitálják az érdeklődőket.

Esztergomi adventi vásár

Az idei évben kicsit visszafogottabban, de nem kevésbé meghitt és különleges adventi programokkal várnak benneteket az esztergomi Széchenyi téren. Az adventi hétvégéken tematikus ünnepi programokra, finom forralt borral és gasztronómiai élményekkel teli faházakat járhatunk végig, melyek péntek délután 14 órakor nyitják meg kapuikat. A vásár minden pénteken, szombaton és vasárnap nyitva tart, egészen december 18-ig. Ráadásként adventi komolyzenei koncertet is láthatnak az érdeklődők az aranyvasárnapon, amelynek az Esztergomi Bazilika ad otthont.

2500 Esztergom, Széchenyi tér | Weboldal

