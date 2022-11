5 különleges helyszín Budapesten, ha felejthetetlen karácsonyi összejövetelt tervezel

Ha igazán emlékezetessé tennétek a céges karácsonyi vacsorák, nagyobb létszámú év végi összejövetelek és szűk körű ünneplések hangulatát, mutatunk öt budapesti vendéglátóhelyet, ahol nem ér majd benneteket csalódás.

A Gozsdu udvar nyüzsgésétől nem messze, egy helyszínen három különböző, titkos bárral megbújó Her Majesty the Rabbit rendezvényhelyszínként, személyre szabott ajánlatokkal várja vendégeit. Akár egyben, akár külön-külön vennétek birtokotokba a város jelentős párlatválasztékával rendelkező helyszínét, a kiváló kiszolgálásban biztosan nem fogtok csalódni.

Eklektikus bárjuk és unikális közösségi terük, a Rabbit 30-50 fő befogadására alkalmas, itt leginkább koktélokra és párlatokra fókuszálnak, de jelentős pezsgő- és borgyűjteményből is válogathatunk. A 9-30 fős Room Negro egy exkluzív bár családias méretű szórakozáshoz. Az amerikai alkoholtilalom idején működő, illegális bárokat idéző helyszínen a Chesterfield kanapék, krokodilbőr bárszékek, csillárok és a titkos bejárat csak fokozzák a hangulatot. Végül, de nem utolsó sorban exkluzív, bor- és párlatkóstolókra ajánlott a külvilágtól elzárt kupolatermük, a Kóstolószalon, mely privát, 9-13 fős rendezvények hálás otthona. Érdeklődni a honlapon megadott elérhetőségeken tudtok.

1072 Budapest, Holló utca 2. | Weboldal | Facebook

A város felett, a Normafa tetején, 477 méteren vár a hegytető legújabb találkahelye, a Normafa477. Az északi stílusban berendezett vendégtér – a Normafához hűen – a hegyi, valamint téli sportok világát idézi meg a maga bohém egyszerűségével. Emellett a modern, letisztult épület nem mindennapi hangulatot kölcsönöz az otthonát adó parkos környezetnek is. A baráti találkozók, családi összejövetelek és ünnepi koccintások varázslatos helyszínéül szolgáló épület maximum 70 fős társaságok befogadására alkalmas. Érdeklődni az info@normafasihaz.hu e-mail címen tudtok.

1121 Budapest, Eötvös út 50. | Facebook

Pompásabb hely aligha létezik egy felejthetetlen céges, év végi összejövetelhez, mint a reggeltől estig gasztroélménnyel kecsegtető Pompás Budapest. Az ízlelőbimbókat messzemenően gyönyörködtető ételek, prémium burgerek és vagány quesadillák nemcsak családi ebédeknek, brunchoknak, születésnapoknak, de a nagyobb létszámú ünnepléseknek is ünnepelt sztárjai. Az eklektikus, mégis elegáns belső terek, nemes borpárlatok és prémium italok mindenki szívét elnyerik majd. Előzetesen foglalni a +36 70/431-9442 telefonszámon vagy a Pompás Facebook Messengeren keresztül küldött üzenetben tudtok.

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 52. | Weboldal | Facebook

Hol máshol lenne érdemes összekoccintani pezsgőspoharunkat és megünnepelni az elmúlt évet, mint a belváros üde színfoltjának számító Sophisto Champagne Bar-ban. A Szent István Bazilika szomszédságában található exkluzív pezsgőbárban szomjasak biztosan nem maradtok: a több mint negyven tételes buborékos kínálat, az élvezetes pezsgőkülönlegességek és az izgalmas ízvilágú, személyre szabott menü ínycsiklandó fogásai nem csak a pezsgő szerelmeseit varázsolják majd el. További információt és ajánlatot kérni az info@sophisto.hu e-mail címen és a +36 20/414-6666 telefonszámon tudtok.

1051 Budapest, Szent István tér 2. | Weboldal | Facebook

Ha Buda szívének tökéletes rendezvényhelyszínét keresitek, nos, ne is keressetek tovább, hiszen a Meat Again Grill & Wine minden szempontból a legkiválóbb választás. Az egyedi elképzeléseket is minden gond nélkül megvalósító vendéglátóhely, maximum 110 fős társaságnak tud maradéktalan élményt nyújtani. Az ízlésesen berendezett belső térhez nemzetek fogásai, faszénparázson sült húsok, 100%-ban glutén- és laktózmentes ételek, minőségi szomjoltók és kérésre csapatépítő borkvíz is társul. Ajánlatot kérni ide kattintva tudtok, illetve bővebb információkat is ezen az oldalon találtok.

1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2. | Weboldal | Facebook

Ha a karácsonyi céges vacsora előtt vagy után fejest ugranátok a karácsonyi hangulatba: