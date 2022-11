12 szívbemarkoló film az elmúlásról, a gyászról és az elengedésről

Halottak napja alkalmából összegyűjtöttünk nektek tizenkét elgondolkodtató filmet az elmúlásról, a gyászról, az elengedésről és arról, hogy a legnagyobb veszteségek közepette is meg lehet találni az élet szépségét.

Édesek és mostohák

Két asszony harcol egy családért. Az egyik szép, fiatal és öntudatos (Julia Roberts), a másik is öntudatos de kicsit már megkopott a hosszú mintaanya szerepben (Susan Sarandon). Kettejük között a hadszintér a szeretett férfi (Ed Harris), aki elvált az egyiktől, és feleségül akarja venni a másikat, valamint a felbomlott házasság gyümölcsei, két rosszcsont lurkó. Isabel próbál szerelme gyerekeinek jó anyja lenni, de képtelen fölvenni a versenyt a férfi exfeleségével, a gyerekek édesanyjával. Jackie jól ki is használja ezt a helyzetet, s amikor csak teheti, gyerekeit a csinos mostoha ellen uszítja. És ez így menne az idők végezetéig, ha a sors közbe nem szólna.

Édes november

Nelson Moss magának való, munkamániás üzletember. Egy napon összehozza a sors Sarával, aki miatta bukik meg az autóvezetői vizsgán. A lány csipkelődő modora egyszerre vonzza és taszítja a férfit, aki csak akkor lágyul el végképp, amikor Sara elmondja az igazat magáról. Halálos betegségben szenved, nincs sok ideje hátra. A legfontosabbat viszont elhallgatja a lány: nem akar és nem tud tartós kötöttséget vállalni. Elcsavarja egy-egy feltűnően morcos és kellemetlen alak fejét, majd egy hónap után, a jól végzett munka örömével továbbáll.

P.S. I Love You

A gyönyörű Holly Kennedy-nek (Hillary Swank) nem is lehetne boldogabb élete: nagy szerelméhez, a szenvedélyes Gerryhez (Gerard Butler) ment feleségül, aki bármikor képes mosolyt csalni az arcára. Így mikor a férfi betegségben meghal, Holly összeomlik és ő sem akar tovább élni. Csak egyvalaki tudná felrázni fásultságából, de ő már nincs az élők sorában. Senki sem ismeri jobban Holly vágyait és álmait, mint Gerry. Még szerencse, hogy volt egy terve, mielőtt elment. Halála előtt Gerry számos levelet írt Hollynak, melyek segítségével talán a nő nem csupán gyászán lesz úrrá, de ismét felfedezheti önmagát.

Rém hangosan és irtó közel

Oskar a 2001 szeptember 11-i New York-i terrortámadásban veszítette el az édesapját. A tizenegy éves, szokatlanul érett és érzékeny fiú az apja holmijai közt talál egy kulcsot, és mivel úgy véli, hogy ez egyfajta üzenet tőle, elhatározza, hogy megkeresi a hozzá illő zárat. Miközben a a várost járva kutakodik, sokféle emberrel találkozik, és kezdi felfedezni a hiányzó apjához fűződő láthatatlan szálakat, valamint a zajos, idegen és veszélyes világot, ami körülveszi.

Csillagainkban a hiba (Disney+)

Hazel (Shailene Woodley) és Gus (Ansel Elgort) két csípős humorú, az illemszabályokra és szokásokra fittyet hányó fiatal. Persze, hogy egymásba szeretnek. De az élet (és a halál) nem ilyen egyszerű. John Green világsikerű regényéből.

Váratlan szépség

Mikor Howard Inletet (Will Smith), a sikeres New York-i reklámszakembert személyes tragédia éri, és emiatt teljesen magába zárkózik, a barátai drasztikus tervet dolgoznak ki arra, hogy segítsenek neki visszatalálni az életbe, mielőtt mindent elveszít. Ez a gondolatébresztő dráma arról mesél, hogy még a legnagyobb veszteségek közepette is meg lehet találni az élet szépségét, és hogy csak akkor élünk igazán, ha rájövünk, hogy a szeretet, az idő és a halál kéz a kézben járnak.

Egy kis Mennyország

Marley Corbett (Kate Hudson) fiatal, gyönyörű, vadóc nő. Sűrű hódításai ellenére nem képes átadni magát az igaz szerelemnek, általában humorral öli el komolyra forduló kapcsolatait. Élete alapjaiban változik meg, mikor doktora (Gael Garcia) rákot diagnosztizál nála. Marley úgy dönt, nem adja át magát a betegségnek, sőt egyre elmélyültebben keresi a boldogságot, melyet végül legelhivatottabb segítője révén talál meg.

Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni

Greg magányos, mogorva és mormotaképe van. Végzős gimnazista, de kizárólag a város szegénynegyedében lakó Earllel barátkozik: minden szabadidejüket azzal töltik, hogy klasszikus filmcímekből hülye filmcímet ferdítenek, azután a címhez saját filmet forgatnak. De egy iskolatársuknak leukémiája van, és Greg anyja rákényszeríti fiát, hogy menjen át beszélgetni a beteg lányhoz. A kínos helyzetből különleges, csupa vicc barátság születik – meg talán egy film, ami ha jól sikerül, meggyógyíthatja Rachelt.

Pieces of a Woman (Netflix)

Egy tragikusan végződő otthonszülés után egy nő érzelmi válságba kerül, és gyászában teljesen elszigetelődik a férjétől és a családjától.

Hacsi – A leghűségesebb barát

Amikor Parker professzor (Richard Gere) egy napon a munkából hazafelé egy gazdátlan kutyakölyköt talál a pályaudvaron, még nem sejti, hogy egy rendkívüli barátság veszi kezdetét. Bár felesége (Joan Allen) csak vonakodva fogadja be a kis japán akita kutyát, Parker szívét rögtön meghódítja Hacsi. A vidám kutyus hamarosan minden reggel elkíséri a professzort a pályaudvarra, majd minden este elé megy. Egy nap azonban Hacsi hiába várja gazdája visszatértét.

Fel!

Az öreg Carl a légballon kereskedő nagy kalandról álmodozik, idős kora ellenére a világ felfedezésére indul. Néhai szeretett felesége emléke miatt szeretne eljutni Dél-Amerika legnagyobb vízeséséhez, a Paradise Fallshoz. Remek ötlete támad, így ezer meg ezer luftballont erősít kis otthona tetejére, amíg az fel nem emelkedik a magasba. Így az öreg sikeresen elindul élete legveszélyesebb, és legnagyobb kalandjára, a világ legtitokzatosabb helyére, ahova egy fiatal cserkészfiú is elkíséri, aminek Carl először nem igazán örül.

Coco (Disney+)

Annak ellenére, hogy családja ősidők óta megveti a zenét, Miguel arról ábrándozik, hogy egyszer neves muzsikus lesz, akárcsak bálványa, Ernesto de la Cruz. Rejtélyes események láncolatát követően a fiú előtt megnyílik a holtak bámulatos és színkavalkádos világa, ahol bizonyítani tudja tehetségét. Varázslatos útja során összeakad a simlis Hectorral, s ketten együtt próbálják megfejteni a titkot, ami fényt derít Miguel családjának valódi történetére.