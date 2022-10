5 misztikus helyszín Budapesten halloweenre, ahol kiszakadhatunk a hétköznapokból

Lehet szeretni és lehet utálni, abban mégis egyetérthetünk, hogy a halloweenről mindenkinek van véleménye, és egyre népszerűbbé válik hazánkban is az eredetileg kelta hagyományokra épülő ír szokás. Ezekben a napokban különösen érdemes nyakunkba venni a várost és ellátogatni az alábbi helyszínekre, hogy némi különleges misztikumot csempészhessünk a mindennapjainkba.

Alig néhány évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a budapesti varázslók törzshelye, ahol nem csak az év legrémisztőbb napján érdemes lehörpinteni egy vajsört. Az Opera közelében található The Magic Budapest falai között egy mágikus kastély elevenedik meg, ahol amerre csak szem ellát, varázslényeket, életre kelt képeket és misztikus ereklyéket vehetünk szemügyre közelebbről. Mindeközben boszorkányok készítik el nekünk a fantázianevekkel ellátott mágikus fogásokat, melyek mindegyike különleges köntösben érkezik az asztalhoz. Az étlapot réges-régi szakácskönyvek varázslatos receptjeiből állították össze, így még azon sem lepődhetünk meg, hogy a sült krumpli villámalakú, a hamburger fekete- és aranyszínű, a varázsitalok pedig füstölögnek. Amennyiben kedvet kaptatok egy halloweeni vacsorához, érkezés előtt érdemes asztalt foglalni vagy telefonon érdeklődni a szabad helyekről.

1065 Budapest, Hajós utca 25. | Weboldal

Budapest legújabb tematikus éttermében minden a rettegett kalózok izgalmas, olykor misztikus világáról szól. A Karib-tenger kalózai inspirálta enteriőr tökéletesen tükrözi azt, hogy milyen lehet a tenger bátor banditáinak viszontagságos élete. Ehhez nagy mértékben hozzájárul a környezet, na meg a különböző fantázianevekre hallgató isteni lakomák, mint például a Barbarossa árulása, a Tia Dalma látomása vagy a Feketeszakáll lakomája. Ezeket a fogásokat egyaránt elfogyaszthatjátok a látványos kalózkikötőben, a kalózkapitány kabinjában vagy akár a kalózhajó fedélzetén is, innen úgysem lehet üres hassal távozni. A pontot az i-re a háttérben szóló kalózos dallamok teszik fel. Ha felkeltettük az érdeklődéseteket, foglaljatok asztalt online vagy telefonon, nehogy lemaradjatok a tivornyáról!

1065 Budapest, Nagymező utca 41. | Weboldal

Egész évben várják a borzongani vágyó horrorfanokat a ParaNoir Pub félelmetes falai közé. A háttérben rockzene szól, a falakról a horrorfilmekből ismert vérfagyasztó alakok köszönnek vissza, a mennyezetről pókhálók lógnak, a pultban pedig minőségi kisüzemi söröket csapolnak. Érdemes megkóstolni a pub saját kézműves sörét, ami októberben debütált White Raven néven és nagy sikert aratott a vendégek körében. A halloween ráadásul különösen jelentős egy horrorkocsma életében, ezért október 31-én egy rémisztően jó beöltözős bulival készülnek a bátor látogatóknak. A programot egyelőre homály fedi, ezért érdemes figyelni a Facebook-oldalukat további információkért.

1074 Budapest, Hársfa utca 41. | Weboldal

A mexikói felfogás szerint a halál az élet része, ezért eleget téve tradicionális szokásaiknak, szomorkodás helyett örömünnepléssel készülnek október 30-án és 31-én a Terezában. Señorita Tereza idén is sejtelmes álarcot ölt, és tipikus mexikói halottak napi elemekkel díszítik fel az éttermet. Amennyiben szeretnétek teljesen átszellemülni, arra is van lehetőség a helyszínen, profi maszkmesterek segítségével, ez azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Emellett beöltözni is érdemes, ugyanis a jelmezben érkezők versenyén idén is értékes nyereményekkel lehet gazdagodni. További információk a Facebook-eseménynél.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal

Október 29-től november 1-ig minden a halloweenról szól majd a SUGAR! Shop belvárosi üzletében. Ha beöltözős bulit terveztek és szükségetek van néhány rémisztően cukros finomságra, vagy esetleg meglepnétek egy barátot, családtagot valamilyen jópofa halloweeni sütivel, akkor Budapest első számú cukormennyországában biztosan találtok majd kedvetekre való szellemes, csontvázas, vámpíros, zombis, de még Harry Potteres süteményeket és desszerteket is. A külön ezekre a napokra készített süteményeken felül közel százféle édességből, színes cukorkákból, gumicukrokból, nyalókákból, pillecukrokból válogathattok, de akár az összekészített vegyes cukorkacsomagokból is szemezgethettek.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 48. | Weboldal

Mutatjuk a 2022-es halloween legjobb programjait Budapesten: