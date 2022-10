5 őszi színekben tündöklő arborétum romantikus erdei sétákhoz

Mielőtt téli álomba szenderülnétek, élvezzétek ki a legszínesebb évszakunk ajándékait és tegyetek egy sétát a tarka erdeink mélyén. Összegyűjtöttünk nektek öt, ámulatba ejtő arborétumot, hogy teljes legyen a hétvégi kikapcsolódás.

Agostyáni Arborétum, Tata

Budapesttől alig egy órára, Tatától pedig mindössze hét kilométerre, a Bocsájtó-völgyben található az Abostyáni Arborétum, amelyet a Gerecse Tájvédelmi Körzet gyöngyszemeként tartanak számon. A hatalmas, összesen 30,5 hektáros terület több százféle fafaj otthona, amelyek legidősebbjeit (szlavóntölgy, vörösfenyő) még az Esterházy család telepítette 1912-ben. Az arborétumot az év bármely szakaszában érdemes körbejárni, ugyanis különleges növényvilága minden évszakban tartogat meglepetéseket. Megközelítése gyalogosan, kerékpárral, autóval és tömegközlekedéssel is lehetséges, családdal, barátokkal és kutyával is látogatható, a nemrégiben felújított kulcsosházban pedig meg is aludhatunk.

2835, Tata | Weboldal

Alcsúti Arborétum, Alcsútdoboz

Magyarország egyik legrégebbi, angolpark-jellegű arborétuma körülbelül 40 hektárt tudhat magáénak a Székesfehérvár és Tata között megbúvó, mesés Csaplári-erdőben, ahol megfér egymás mellett az öblök, szigetek, sétaösvények, hidak és reménytelenül romantikus kastélyromok sokasága. A Budapesttől autóval alig egy órára található Alcsútdoboz községében évi kétszer hirtelen megugrik a látogatók száma, ugyanis az arborétum által meghirdetett hóvirágünnep és szentjánosbogár-rajzás mágnesként vonzza a természetimádókat. A szentjánosbogarak nyáron világítják be igazán a zöldülő rengeteget, de persze a két, jeles alkalmon kívül, tavasszal és ősszel sem fogunk csalódni, ha az Alcsúti Arborétum felfedezésére adjuk a fejünket.

8087 Alcsútdoboz | Weboldal

Folly Arborétum, Badacsonytomaj

Az egész évben nyitva tartó, 5 hektáros Folly Arborétum minden évszakban különleges cédrusokkal, ciprusokkal, fenyőfélékkel és színes virágokkal várja a látogatókat. Az arborétum története már közel 120 éves, a hatalmas kertet jelenleg a negyedik Folly generáció gondozza. Az arborétum szerves részét képezi egy hozzá közel eső birtokelem, ahol 7 hektáron folyik a szőlőtermelés, az itt készült főként fehérborok pedig generációk óta képviselik a minőséget. Itt mindenki megtalálja a megfelelő időtöltést, ugyanis a kisebbeket egyedi játszótérrel, a nagyobbakat pedig különleges, szezonális kínálattal várják az arborétumhoz tartozó étteremben. Nem is beszélve a helyben készült, kézműves háziszörp-választékról.

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25. | Weboldal

Fedezzétek fel hazánk legszebb botanikus kertjeit is:

Kámoni Arborétum, Szombathely

A Kámoni Arborétum első fáit Sághy Mihály ültette még 1860-ban, az ő munkáját vitte tovább a fia, aki tőle örökölte a növények iránti érdeklődését. A háború során a kert kétharmada elpusztult, ezután az Erdészettudományi Egyetem vette át az arborétum gondozását. Ez idő alatt gyarapodott 4 hektárról 20 hektárra a hatalmas kert területe, majd 2010 és 2011 között zajlott az arborétum teljes rekonstrukciója. Ekkor bővült az itt található növényállomány 21 ezer új egyeddel, így elérve mai, színpompás külsejét. Ősszel rengeteg gomba és bogyós termésekkel teli bokor várja a látogatókat, míg a felújított ösvények sétára, a kihelyezett padok pedig pihenésre és gyönyörködésre hívogatnak.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B | Facebook-oldal

Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót

Budapest belvárosától mindössze 40 perces autóútra fekszik Vácrátót aprócska községének titkos kis ékszerdoboza, az egykori kastélykertben kialakított Nemzeti Botanikus Kert. Az ország leggazdagabb tudományos növénygyűjteményével rendelkező tájképi kert jelenleg kettős védettség alatt áll: kerttörténeti örökségként műemléki, természeti örökségként pedig természetvédelmi oltalmat élvez. Az egész évben látogatható, hatalmas területet önállóan vagy élményséták keretein belül, a kert kurátorainak vezetésével is bejárhatjuk. Utóbbiak célja a felfedezés öröme.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. | Weboldal