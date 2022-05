7 elbűvölő botanikus kert hazánkban, ami lélegzetelállító tavasszal

Színpompás virágok, zöldellő fák, különleges kaktuszok és növényfélék. Ezekben mind gyönyörködhetünk hazánk botanikus kertjeiben, melyekből néhány világszerte ismertté vált növényállományának köszönhetően. Válasszatok egyet a válogatásunkból, és élvezzétek a tavaszt a természet lágy ölén!

1961. május 1-jén nyitotta meg kapuit Vácrátóton a helyi botanikus kert, amelynek hazánk leggazdagabb élőnövény-gyűjteményét köszönhetjük. A nyitást követő években rengeteg változás történt a területen, az ezredforduló óta pedig egy nemrégiben kialakított tanösvény mentén, itt-ott kihelyezett informatív ismertetőtáblák segítségével mélyülhetünk el jobban a természetben. Nemrégiben készült el az új kaktusz- és pozsgásház, valamint jelenleg is folyik az üvegházak átépítése. A Berkenyeház időszakos kiállításai mellett az április 30-án indult Kert a Köbön nevű rendezvénysorozat keretein belül bemutatják a kultúra, az ökológia és a botanika ötvözött élményét a látogatóknak.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.

Budapest első és egyben legnépszerűbb füvészkertje egyértelműen a VIII. kerületben található, az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez tartozó ELTE Füvészkert. Az itt megfigyelhető, körülbelül 12 ezer növényfajt számláló gyűjtemény az évek alatt nemzetközi hírnévre tett szert. Hazánkban azután lett igazán népszerű, hogy Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényében a történet kulcsjelentőségű helyszínének választotta a kertet. A füvészkert 2006 óta az ELTE különleges oktatóegységeként működik, ettől az évtől pedig már a Kulturális Örökség részét képezi a Budapest szívében kialakított zöld terület, ahol elvonulhatunk kicsit a főváros zajától.

1083 Budapest, Illés u. 25.

A Szegedi Tudományegyetem fenntartásában működő Szegedi Füvészkert a tanulók oktatásának és kutatásának segítése mellett a nagyközönség számára nyitott látnivalóként is működik. A füvészkert azután jött létre, hogy az egyetem Kolozsvárról Szegedre költözött, és a város egy hatalmas területet ajándékozott az SZTE-nek, a kert létrehozásának céljából. A füvészkert terjedelmes területéhez tartozik egy különlegesség is, a trópusi lepkekert, ahol karnyújtásnyira figyelhetjük meg a ritkaságnak számító trópusi pillangókat. Utunk során 10 lepkefajt és közel 400 gyönyörű egyedet láthatunk testközelből.

6726 Szeged, Lövölde út 42.

Amennyiben épp a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély közelében jártok, érdemes a környéket is körbejárnotok, hiszen számtalan meglepetést tartogat. A kastély udvarában található ugyanis a mesés, 22,5 hektáros botanikus kert és arborétum, amely egyben természetvédelmi terület is, a maga több mint százéves, hatalmas fáival. Az őshonos fák mellett egy néhány évvel ezelőtti rekonstrukciónak köszönhetően frissen telepített növényekkel gazdagodott az alapvetően is figyelemreméltó kert állománya. A mesebeli hangulathoz a csónakázótó látványa is nagy mértékben hozzájárul, az itt kihelyezett padokon pedig megpihenhetünk néhány percre.

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2.

A Tuzson János Botanikus Kert a Sóstói erdő szomszédságában, a Nyíregyházi Egyetem különböző karainak ölelésében helyezkedik el. A kert ötlete már 1962-ben megfogalmazódott, de végül csak 1973-ban kezdték el kialakítani. Az 5,6 hektáros botanikus kert természetvédelmi területnek számít, hiszen számtalan őshonos növényfajt megtalálhatunk a területén. Az elmúlt években több átalakítás történt a kertben, így a látogatók már egy labirintust, egy sziklakertet és egy rózsakertet is körbejárhatnak. Érdemes az év különböző szakaszaiban ellátogatnotok ide, hiszen minden alkalommal más arcát mutatja meg a természet.

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./B.

Budapesttől néhány kilométerre várja látogatóit az idén 60 éves Soroksári Botanikus Kert. A terület kialakítását a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Tanácsa találta ki, majd valósította meg 1962-ben. Az általuk létrehozott gyűjteménynek az oktatás mellett nagy szerepe van a botanikus kutatások segítésében is. A kert legértékesebb és egyben legsérülékenyebb része a láprétrezervátum területe, ahol 12 hektáron őrzik ritka és védett növényfajok nagy egyedszámú populációit annak érdekében, hogy minél tovább fennmaradhassanak az utókornak. A láprét az év különböző szakaszaiban mindig más arcát mutatja meg, de május és június között a legszebb.

1238 Budapest, Túri István út 2.

A Debreceni Egyetem mögött alakították ki a 15,5 hektáros Debreceni Botanikus Kertet, még 1928-ban. A kertben több mint 750 féle fásszárú faj található, ennek részét képezi a világon ma ismert négy cédrusfaj is, emellett különleges lágyszárúak, trópusi gyűjtemények és a Nyírség egyik legértékesebb növénytársulása, a gyöngyvirágos tölgyes is megtekinthető itt. A hatalmas zöldterületen található kaktusz- és pozsgásgyűjtemény országszerte ismert, hiszen a több mint 1300 kaktusz és 1000 féle pozsgásfajával Közel- és Kelet-Európa egyik legnagyobbikává nőtte ki magát.

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.