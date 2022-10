„Ez a kislány gyöngyöt fűz…”

A gyöngyfűzés régóta kedvelt tevékenység gyerekek és felnőttek körében, persze különböző okokért. A kicsik élvezik a színeket, a növekvő “gyöngy kígyót,” a nagyok pedig azt, hogy kevés munkával látványos ékszereket készíthetnek maguknak vagy akár ajándékba.

A kisiskolások körében nagyon népszerűek a különböző barátságkarkötők, állatfigurás kulcstartók, amelyek szintén készülhetnek gyöngyökből.

A gyöngyfűzés nemcsak jó időtöltés, de fejleszti is a készségeket, a finommotorikus mozgást, így akár terápiás jelleggel is neki lehet állni. A Mesés cuccoknál mindenféle gyöngyöt beszerezhetsz, legyen az hagyományos apró, vagy figura- és betűmintás, ékszerkészítő szett vagy vasalható gyöngykészlet.

Gyöngyözés kicsikkel

A kis ovisok is szeretik a különféle gyöngyfűző játékokat, amelyek bár egyszerű, de annál nagyszerűbb játékszerek, sokáig le tudják kötni a figyelmüket. Jó ötlet esős őszi délutánokon nekiállni a gyerekekkel gyöngyözni, könnyebben repül az idő és még hasznos is.

Figyelj oda, hogy a gyöngyök mérete egyrészt igazodjon a kis kezek ügyeségéhez, másrészt lenyelhető méretű darabokat ne adj a kicsiknek.

A gyöngyfűzés fejleszti a kézügyességet – így felnőttek is bátran fogjanak hozzá – a kreativitást, a szépérzéket, de logikus gondolkodásra is késztet – milyen sorrendbe rakjuk az egyes színeket, mi után mi következzen – és a számolást is gyakoroltatja a gyerekekkel.

Kisebbekkel izgalmas játék lehet vasalható gyöngyökből különböző alakzatokat, figurákat kirakni, ehhez nyújtanak segítséget az előreformázott tüskés alaplapok. A vasalást természetesen ne bízzuk rájuk, elég, ha ők a rakosgatásban élik ki a kreativitásukat.

Színek és formák

Gyöngyök ma már számtalan színben, formában, akár betűkkel, számokkal, figurákkal díszítve is kaphatóak, így a választék biztos nem szab határt a kreativitásnak.

Kellemes és praktikus elfoglaltság gyöngyöt fűzni, abból karkötőket, nyakláncokat, fülbevalókat, kulcstartókat, csecsebecséket készíteni. A gyerekekkel így akár saját készítésű ajándékokat is alkothatunk, ami nagy öröm lesz a megajándékozottnak. A közös tevékenység közben pedig jókat beszélgethetünk, mókázhatunk, ami maradandó élmény lesz minden résztvevőnek.

Célszerű a bonyolultabb ékszereket előre megtervezni és csak azután nekilátni, ha nem akarsz felesleges munkát magadnak, bár a visszafejtés és az újrafűzés is jó időtöltés.

Gyöngyfűző készletek

Ahhoz, hogy egy ajándékba vagy hordásra szánt alkotás igazán mutatós legyen, egyrészt szép, egyenletes gyöngyökre lesz szükség, másrészt annak átgondolására, hogy hogy is oldd meg például a lezárásokat, csatokat.

Az előre összeállított készletek leveszik azt a terhet a válladról, hogy milyen színekből, miből mennyit szerezz be, majd hogyan fűzd esztétikusan össze.

Ezek között is vannak nagyobb kézügyességet, több időt igénylő készletek, de egész egyszerűek is az életkornak, érdeklődésnek megfelelően. Elkészítésükhöz kitartás szükséges, de a végeredmény, a tény, hogy saját kezűleg meg tudtad csinálni, úgyis kárpótol majd mindenért.