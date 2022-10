40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Temérdek tartalmas hétvégi programmal vár bennünket Budapest és környéke ezúttal is. Vásárok, koncertek, kulturális, gasztro- és moziélmények. Összegyűjtöttük nektek a legjobbakat!

Többnapos hétvégi programok:

World Press Photo-kiállítás (egész hétvégén)

Idén ismét megnyílt Budapesten az év egyik legjobban várt kiállítása, a minden ősszel hatalmas érdeklődés övezte World Press Photo. A fővárosi közönség szeptember 23. és október 30. között tekintheti meg a tárlatot a Magyar Nemzeti Múzeumban.

ARC plakátkiállítás (egész hétvégén)

Idén ősszel is megrendezik a hatalmas népszerűségnek örvendő ARC szabadtéri plakátkiállítást, melynek 2022-es hívószava a buborék. Az ország leglátogatottabb köztéri tárlatára ezúttal olyan, a jelenünkkel rezonáló plakátokat vártak a szervezők, amelyek valamiképpen reflektálnak a buborékra, amelyben mind élünk. A zsűri által válogatott kreatív pályaművek szeptember 8. és október 8. között lesznek megtekinthetők az immár bejáratott helyszínen, a panelházak ölelte Bikás parkban. Kötelező őszi program mindenkinek.

Országos Étterem Hét (egész hétvégén)

Minden évben izgalomban tartja az ízelőbimbókat a DiningCity által életre hívott étteremhét, amelyet idén 22. alkalommal szerveznek meg. Október 6. és 16. között mintegy 100 hazai top étterem kínálja baráti áron háromfogásos menüsorát. Az asztalfoglalás szeptember 21-től, kizárólag online lehetséges.

Liszt Ünnep (péntektől)

Lenyűgöző új produkciók, ősbemutatók, klasszikus és kortárs zenei együttműködések, színházi és táncelőadások, ingyenes orgonakoncertek, szenzációs jazz- és könnyűzenei formációk, irodalmi, valamint képzőművészeti programsorozatok és minifesztiválok, zseniális szólisták és társulatok a világ minden pontjáról – október 7-én kezdődik és egészen október 22-ig tart a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál!

Benne: Art Market Budapest

Az Art Market Budapest október 6. és 9. között minden korábbinál nagyobb választékkal, 30 országból érkező, mintegy 120 kiállítóval és 500 feletti művész több ezer alkotásával vár titeket a Bálna Budapest épületének négy emeletén, összesen mintegy 8000 négyzetméteren.

Oktober Biergarten a Gellértben (péntek-vasárnap)

A Serfőző csapata 4 napra beveszi magát a Gellért Hotel teraszára, ahol október 6 és 9 között literes korsóba mérik a könnyed világosokat, bajor ruhákban mászkálnak a csapos lányok, és a sörkorcsolyákat a Serfőző kiállítói készítik.

Új Körút – a város a tiéd! (péntektől)

Kölcsönvesznek október 7-13. közöttre 10 parkolóhelyet az Új körúton (a VI. kerületi Székely Mihály, a VII. kerületi Kazinczy és a VIII. kerületi Szentkirályi utcában), ahol 10 parkletet alakítanak ki kényelmes székekkel, asztalokkal és növényekkel. Várnak ide, hogy ülj le a parkletnél, olvasgass, beszélgess többedmagaddal, kávézgass, vagyis egyszerűen csak próbáld ki, hogy milyen az, ha a város az emberekről szól. A parkletek a késő délutáni és kora esti órákra kb. 45-50 perces koncerteknek is helyet adnak.

Jazz, Pezsgő & Osztriga Napok // SHO BEACH (péntek-vasárnap)

Az osztriga és friss tengeri hal különlegességek a legkiválóbb pezsgőkkel érkeznek idén is a SHO BEACH-re, amit esténként finom jazz koncertek kísérnek.

Programkavalkád a Gödöllői Királyi Kastélyban (szombat-vasárnap)

Az októberi hétvégéken is számos programmal várja az érdeklődőket a Gödöllői Királyi Kastély, a különleges kosztümös tárlatvezetésen bepillantást nyerhettek, hogyan élt Gödöllőn a királyi család, vagy a rendhagyó parksétán megtudhatjátok mit kedvelt Erzsébet királyné a kastélyt körbevevő parkban, de külön családok részére összeállított több érzékszervre ható élményprogram, időszaki kiállítás és interaktív, felfedezőjáték közül is válogathattok. A programok részletes leírását az alábbi oldalon találjátok.

Állat- és Növényszeretet Ünnep (szombat-vasárnap)

A kétnapos rendezvény során találkozhattok a Vadállatmentő Központ állataival, megismerkedhettek a tengerek és óceánok világával és betekintést nyerhettek a Föld legapróbb élőlényeinek életébe.

NÉP-SZÍN-HÁZ Járdafesztivál (szombat-vasárnap)

A hírhedt Népszínház utca ad otthont az alulról szerveződő, zenei, gasztronómiai és legfőképpen civil Járdafesztiválnak október második hétvégéjén. Az underground esemény célja, hogy megmutassa, városi környezetben is jól érezhetik magukat az emberek. A fesztivál központja az újonnan nyílt Zsír kocsma.

Nemzetközi Macskakiállítás (szombat-vasárnap)

A kiállításon naponta több száz különleges macska, gyerekprogramok, táp- és felszerelésvásár vár titeket. A macskák mellett vadászgörények, tengerimalacok, sünök valamint egzotikus állatok is részt vesznek a rendezvényen.

SPAR Budapest Maraton® Fesztivál (szombat-vasárnap)

Budapest első számú őszi futóünnepére a klasszikus maratonisták mellett a rövidebb távok futóit várják, sőt azokat az egyéni indulókat, baráti társaságokat és családokat is, akik életükben először kóstonának bele egy ilyen esemény hangulatába.

Budapesti programok csütörtökön (2022. október 6.)

FRENK akusztik koncert

Frenk stílusát nehéz lenne behatárolni. Nem egyszerűen rock&roll, ennél jóval több: egyszerre érzelmes és dögös, sanzonos és populáris. Zenéjében felfedezhető pár ismerős hatás, de sikeresen vegyítve ezeket, saját stílust tudott kialakítani, amely a koncerteken is visszaköszön. Nagyvárosi éjszakák, David Bowie, Zappa, Elvis, korábbi és legújabb saját dalok, valamint feldolgozások is szerepelnek a koncert repertoárján.

Barlangzajz – zajzene koncert // Barlang

A Pörkölt Projekt és a Kettő kettő tánczenekar tagjaiból álló formáció Garábon, a Tű fokán fesztivál szabadzenei workshopján találkozott, és kezdett el közösen zenélni 2018-ban. Azóta is összejárnak, hogy kísérletezgessenek a zajzene és szabadzene határvidékén garázdálkodva. Októberi vendégeik Kenderesi Gabriella Shanti (ének) és Sinkó Bori (elektronika) lesznek.

shishi (LT) // A38 Hajó

A shishi – litván trió kb pont arról énekel, amire gondolsz minden nap. Gitárokkal felfegyverkezve és kedvenc olasz neveik alteregója alatt, Benadetta, Victoria és Maria Rosa néven kísérleteznek a punk / rap / soul / trash és lo-fi között. Az eredmény pedig kiváló.

BOBBY PERU, utána BUJDOSÓ János // Gödör

A Bobby Peru a 2000-es évek elején rendszeres fellépője volt a Gödör Klubnak. A zenekar ismét összeállt, hogy dalaikkal meséljenek az életről. A koncerttermi program után BUJDOSÓ-szóló a kávézóban.

Budapesti programok pénteken (2022. október 7.)

Filmvetítés: WHY PLASTIC? – Az újrahasznosítás mítosza

Pénteken 18 órától filmvetítés lesz a Humusz Házban. Az 50 perces dokumentumfilm után maradhattok beszélgetni is.

Pál Feri & Dr. Bánki György: Romboló kapcsolatok

Romboló kapcsolatok – Miért bántjuk egymást? Hogyan csinálhatnánk jobban? Pál Feri és Dr. Bánki György előadásai a Nyitott Akadémia Pódiumon.

Cari Cari live // A38

Margarita a sivatagban, szex a szabad ég alatt és hosszú éjszakai utazások a tenger mellett. A Cari Cari Lana del Rey zenéjének találkozása a Queens Of The Stone Age-dzsel: Gondtalan napok, vörös naplementék és az indián nyári blues. Stephanie Louise Widmer és Alexander Köck először egy backstage-ben találkoztak, majd az egész nyarat együtt töltötték egy tóparti házban zeneszerzéssel. Azóta az egész világot körbejárták.

Újhold @ MANYI

Az Újhold zenekart Krasznahorkai László magyartanár-zenész és Hellenpárt György billentyűs alapította kimondottan versek megzenésítésére. Jelenleg legújabb kislemezükön dolgoznak Müller Péter Sziámi és Pajor Tamás közreműködésével. Vendég: The Neverlandings.

Éjszakai kalandtúra a Vadasparkban

Szeptemberben és októberben kalandos éjszakai szakvezetések során fedezheted fel a Budakeszi Vadaspark izgő-mozgó éjszakai állatainak életét.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. október 8.)

Zenélő Piac: Busa Pista & Dj Mango // Fény utcai Piac

A Budapest Tuning városformáló projektjének keretén belül hallhatjátok Busa Pistát és Dj Mangót igazi hip-hop muzsikát játszani.

PAZARLÁSMENTES KONYHA – mentsd meg, ami ehető!

Ötleteket adnak nektek, hogy mit tehettek a megvásárolt élelmiszerek utolsó morzsáig való felhasználásáért, és bemutatnak pár szervezetet is, akik a megmaradt élelmiszerek (legyenek azok éttermek el nem adott, de még tökéletesen fogyasztható fogásai vagy üzletek közeli lejáratú termékei) rászorulókhoz való eljuttatásán fáradoznak nap mint nap.

Állatok világnapja a Bikás parkban

Háztáji parasztudvar, állatsimogató (alpaka, láma, racka juh, törpekecske, szamár és póniló), kutyás bemutató, terápiás kutyák, beszélgetés a felelős állattartásról, orvosi tanácsadás, hüllők és egyéb “csodabogarak”és állatos játszópark vár titket a Bikás parkban.

Asia GasztroFesztivál // AsiaCenter

Október 8-án mindenmentes ízparádéra várja az ázsiai konyha kedvelőit az AsiaCenter. Az egésznapos fesztivál alkalmával a látogatók bekukkanthatnak Gáspár Bea és Annuskám látványkonyhájába, és sushikészítő workshopon is részt vehetnek. Az eseményt kísérőprogramok, például koncertek sora fűszerezi.

Kikerics mezők a Naszály körül

Ezen a túrán átkelhettek hazánk leghosszabb függőhídján, megmászhatjátok a Cserhát emblematikus hegyét, a Naszályt, és bónuszként megcsodálhatjátok a réteken nyíló őszi kikericsek lila virágszőnyegét is.

PiciPiros Szigetmonostoron

Szigetmonostor Fő utcáján bemutatkoznak a helyi alkotók, művészek, termelők, kisebb- és nagyobb közösségek, megelevenednek a helyi hagyományok.

Pestújhelyi Mini Sörfesztivál

Fesztiválhangulat, csúcs sörök, ínycsiklandó ételek, játszóház és koncert vár titeket a Szuterén Gasztrotérben szombaton.

Bebiciklizés Erzsébetvárosban

Szeptember 24-én bringázd be Erzsébetvárost és környékét a Velo Budapest felnőtt kerékpárosiskolával és szerezz gyakorlatot a városi közlekedésben! A képzés ingyenes.

Állatok világnapja a Magyar Természettudományi Múzeumban

Családi nap állatsimogatóval, rovarpreparálással, interaktív foglalkozásokkal a Magyar Természettudományi Múzeumban.

Balkonada találkozó és növénycsere

A padokkal ellátott, gondozott parkban kedvetekre cserélhetitek növényeiteket, leülhettek, cseveghettek, kinek mi tetszik.

Yettel Stage 5G Koncert // Szabadság tér

Hatórányi ingyenes megakoncert hazai sztárokkal, feltörekvő tehetségekkel, közös zenéléssel – erre számíthattok október 8-án, Budapesten, a Szabadság téren. A színpadon Majka, a Punnany Massif, a Margaret Island, valamint Perrin, a Kacaj és a The Pontiac.

Vágtázó Csodaszarvas // Fonó

Elszabadulnak a boldogító életlángok: újra a Fonóban a Vágtázó Csodaszarvas.

Boban Marković Orkestar // KOBUCI

A Boban Marković Orkestar mindent elért, amit zenekar elérhet a világ ezen szegletében. Produkciójuk minden közönséget mindig megbabonáz, és olyan Kusturica filmek hangulatát idéző, vérbeli balkán temperamentummal telíti meg a teret, hogy a hallgatóság életre szóló élményekkel gazdagodik.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. október 9.)

ReMarket – Közösségi Bolhapiac

Nem használt vagy megunt jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében. Bárki csatlakozhat árusként, csak regisztrálni kell.

Cifra Palota – Interaktív családi programok

A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

Gomba világnap a vasárnapi Czakó Mini Piaczon

A termelői finomságokon túl gombakiállítás és -vásár is vár ezen a vasárnapon a Mini Piaczon.

Taven baxtale! // Hagyományok Háza

Az előadás legfőbb célkitűzése, hogy a lehető legsokrétűbben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket. Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos cigány táncait, zenei és énekes anyagát használja eszközéül.

WAMP // Millenáris Üvegcsarnok

Az októberi WAMP beköltözik a Millenáris Üvegcsarnokába (D épület). Az igazi őszi hangulatú designvásáron, a WAMP kiállítók színe-java egyedi tervezésű ruhákkal, táskákkal, grafikákkal, kerámiával, ékszerekkel, kiegészítőkkel, lakás dekorációkkal várják az érdeklődőket.

Caprera, Naplás, reptér – 3 természetséta Pesten

A Kertvárosi időutazó három könnyű természetsétával vár titeket Pesten: a Caprera-forrástól a vadregényes Csobaj-bányáig; Naplás-tó környéki könnyű túra, új kilátóval; Mátyásföldi reptér és a Felsőrákosi-rétek zoológussal. A sétákról részletes leírásokat a Facebook-eseménynél találtok.

Trópusi ehető gyümölcsök – tematikus szakvezetés

Rengeteg olyan élelmet fogyasztunk, amelyről nem tudjuk honnan jön. Mi fán terem a kesudió? Honnan érkezik a kávé? A főzés népszerűségének köszönhetően ma már sokan tudják, hogy egyes kaktuszok is fogyaszthatóak, viszont nem mindenki látott még termő banánokat Budapest szívében. A séta során ezeket és más izgalmas ehető növényeket ismerhettek meg.

Quiz @ KEG

A Magyarországon egyedi kérdésköröket tartalmazó vetélkedőben, a kreatív gondolkozásra is szükséged lesz, a szerencse is a kezedre játszhat, és a taktikai érzékedet is használhatod.

