Miért a márkafüggetlen iPhone szerviz a jó megoldás?

A divat- és státuszszimbólumnak számító iPhone-ok kecsegtető ajánlatnak tűnnek, és valóban meg is érik az árukat, gond csak akkor van, ha a garanciális időn túl hibásodnak meg, vagy a sérülés a te hibádból következik be. Ilyen esetben ugyanis a hivatalos márkaszervizekben jókora összeget kérhetnek a javításért, akár egy új készülék árát is, ráadásul általában hosszú átfutási idővel is dolgoznak.

Amennyiben már garanciád sincs a mobilodra, és hetekre sem tudod nélkülözni, plusz csillagászati összeget sem szeretnél otthagyni a javításra, a márkafüggetlen iPhone szervizekben szakértő kezek várják a készüléket.

Megbízható márkafüggetlen szerviz

Szerencsés esetben könnyen és gyorsan orvosolhatók az egyes problémák, így ha márkafüggetlen szervizt választasz, akár 1 órán belül is visszakaphatod a mobilodat. Már a GSM Pont szervizébe is viheted iPhone-odat, megbízható, tapasztalt és szakértő csapat várja, hogy segíthessen.

Tudnod kell, hogy a márkafüggetlen szervizekben eredeti gyári alkatrészeket nem tudnak biztosítani, mivel azt az Apple üzletpolitikája csak a hivatalos szervizeknek tartja fent, azonban a minőségi utángyártott alkatrészekkel ugyanolyan jól jársz. Kevesebbért. Ehhez azonban megbízható szervizt kell találnod. Sokat segíthetnek az ajánlások, illetve a nyilvános vevőértékelések.

Javítás gyorsan és kedvező áron

Akinek munkaeszköze is az okostelefonja, illetve élete szerves része, hiszen ma már szinte minden intézhető a segítségével, a bankolástól kezdve a vásárlásokon, fizetéseken át a zenehallgatásig, tévézésig, játszásig, az nehezen tudja napokra, hetekre nélkülözni mobilját akár javítás miatt is.

Számukra ideálisak lehetnek a márkafüggetlen javítóműhelyek, amelyek gyorsan és a márkaszervizeknél kedvezőbb áron vállalják a készülékek javítását. A gyorsaság feltétele a tartozékok rendelkezésre állása, amely kiterjedt partnerhálózattal és készlettel rendelkező szerviz esetén teljesülhet. Számukra nem jelent gondot sem egy kijelző, sem egy akkumulátor vagy kamera cseréje, akár 1 órán belül sem, ráadásul a helyszínen elvégzik a műveletet, így akár meg is várhatod.

Hogyan történik a javítás?

A hivatalos iPhone márkaszervizek a készülék bevizsgálása után általában külföldi javítóbázisra küldik a felvett készülékeket, így akár 1-2 hétbe is telhet, mire visszakapod. Biztos lehetsz benne, hogy eredeti alkatrészt kapsz, azonban ennek kőkemény ára van. Amennyiben nem garanciális a javítás, elképzelhető, hogy soknak fogod tartani.

Megoldás lehet ebben az esetben, ha beviszed az okostelefonodat egy márkafüggetlen szervizbe, ahol az ingyenes állapotfelmérést követően, a hiba pontos ismeretében, a beleegyezésedet követően látnak csak hozzá a készülék javításához. A megbízható, nagy múltú szervizek a legtöbb márkájú és típusú készülék, tehát az iPhone-ok javítását meg tudják oldani. Szakmai tapasztalatuknak köszönhetően teljes körű szervizszolgáltatást nyújtanak, az alkatrészekre, javítási munkákra pedig garanciát nyújtanak.