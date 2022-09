Még mindig a műanyag párkány a legnépszerűbb!

Az ablak csak a párkánnyal teljes, s a megfelelő darab kiválasztásának feladata természetesen ránk hárul majd. A legfontosabb kérdés, amit ilyenkor fel kell tennünk magunknak, hogy mire van szükségünk és leginkább, milyen méretben? Nos, annyi bizonyos, hogy a műanyag párkány egy olyan klasszikus kiegészítő, amely szinte minden házban megtalálható.

A következő pár sorban tehát ennek használati előnyeiről, jellegzetességeiről tudhatsz meg egy kicsit többet! Most pedig tarts velem, ha téged is éget a kíváncsiság!

Előítéletek, amelyekre már nincsen szükségünk!

A műanyag megítélése még néhány évtizeddel ezelőtt teljesen más volt, legalábbis a mai szemléletmódhoz hasonlítva. Az emberek nem bíztak ebben az anyagban és a silány minőséggel azonosították. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen tulajdonképpen akkoriban a műanyag tömegtermékek korát éltük. Mára azonban sok minden változott, s ezt a Redőny Diszkont ablakpárkány kínálata is bizonyítja.

Találkozhatunk sokféle párkánnyal, de a műanyag ablakpárkánynak ma elég nagy rajongótábora van. Ezek a strapabíró darabok hosszú éveken át ellenállnak a külső hatásoknak, és természetesen az esztétikus ablakról sem kell lemondanunk.

Ha beltér, akkor műanyag párkány!

A belső párkányokat sokan könyöklőként ismerik és igen, közvetlenül az ablaknál, a belső helyiségekben kapnak helyet. Ennél is pontosabban, az ablak előtt található vízszintes falrészt borítják be. Ez egyrészt jó a falnak, mivel sok külső szennyeződéstől megóvja ezt, s a véletlenül beáramló víz sem tesz kárt abban. Másrészt nekünk is jó, ha van ilyen kiegészítő az ablak körül, mivel jó hőszigetelést biztosít.

A legelterjedtebb változat talán a letisztult, hófehér műanyag, de nem ez az egyetlen lehetőségünk. A fényes, fóliás, aranytölgy árnyalatok és a márványmintás típusok között egyaránt válogathatunk. De a rusztikus stílus kedvelői sem fognak csalódni.

Ha ez nem lenne elég, mi magunk is díszíthetjük azokat virágokkal, dísztárgyakkal!

Milyen előnyei vannak egy műanyag párkánynak?

Ezek az erős műanyagból gyártott termékek nagyon időtálló darabok, s az időjárás szeszélyei, az ingadozó hőmérséklet sem foghat ki rajtuk! Arról nem is beszélve, hogy nyáron a meleg, télen pedig a hideg ellen védenek minket és a lakást!

Nem kell aggódnunk a sérülések, a karcolódások miatt, hiszen erre az anyagra ez szintén nem jellemző. Kitűnően passzolnak valamennyi stílusú bútorhoz, valamint kül- és beltéren egyaránt hasznukat vesszük.

Ma sem lehetetlen tehát praktikus, ellenálló, ugyanakkor mutatós beltéri párkányt beszerezni! Akkor legalábbis biztosan jól jársz vele, ha nem akarsz minden évben párkánycserére költeni! Ez egy olyan megoldás, amit ha egyszer kipróbálsz, biztosan ragaszkodni fogsz hozzá!