Ingyenes burgerfesztivált rendeznek szeptemberben a Békás-tó gyönyörű partján

Szeptember 3-án, egy késő nyári, kora őszi napon igazi közösségi élményben és szabadtéri sütögetésen vehetnek részt a hamburgereket, minőségi húsokat, szabadban grillezéseket kedvelő baráti társaságok és családok a Szaft ’N Burger eseményén.

Évente egyszer, ezen az egy napon találkoznak a kézműves hamburgerek szerelmesei Debrecenben, a Békás-tó gyönyörű környezetében. A streetfood-kioszkokat több hazai kézműves sörfőzde kínálata kíséri majd, miközben versenyeken mutatkoznak be a legínycsiklandozóbb falatok.

Az esemény szakmai iránymutatásért Jancsa Jani gasztroblogger, a budapesti Bamba Marha Burger Bár kulináris vezetője, a Nagy Burgerkönyv szerzője felel, aki egyúttal a zsűri elnöke is. Az ország legnagyobb követőbázissal rendelkező burgerfanatikus csoportjának házigazdája a színpadon elkészíti a Hortobágy Angus kolosszus burgert, ezután pedig személyesen is lehet kérdezni tapasztalatairól, fortélyairól.

A versenyre Bécsből érkezik Sebestyén András, az osztrák Darose és Olive éttermek szakmai vezetője, a Culinary World Cup aranyérmese, aki többek között a steakverseny zsűrijének a vezetője.

A profi kategóriában 350 000 forintos összdíjazásért folyik a küzdelem, továbbá a győztes burger Az ország burgere címet is megkapja, ami az övé lehet a jövő évi versenyig. Emellett amatőr kategóriákban is megmérettethetik magukat a kihívások kedvelői: egyénileg, csapatversenyben és junior kategóriában is biztosítják a szervezők a Hortobágy Angus prémium pogácsáit a sütéshez.

A versenyzők freestyle stílusban is kipróbálhatják magukat, de egyéb húsokkal, halakkal vagy éppen vegán összetevőkkel is lehet kísérletezni. A több, mint 90 egyéni- és 17 csapatnevezés 100 fölötti versenyzői létszámot jelent, melyre az ország számos pontjáról érkeznek jelentkezések.

Az idei évben steakversennyel bővül a program, „vendégül látva” a hátszínt az eseményen, mely megmozdulás előfutára egy következő évre tervezett nemzetközi versenynek. Az egynapos rendezvényen bemutatkozik egy vadonatúj szósz is, a Grillakadémia pedig hátszínes fogást készít a közönségnek. A belépés ingyenes!

A Szaft ’N Burger 2022-es programterve:

10:00 Kapunyitás és a verseny kezdete

11:00 – 11:15 A tavalyi győztes átadja a vándorkupát

13:00 – 13:45 Főzőshow: Nagy Bence (Grillakadémia) hátszínes receptje – főzés, kóstolás

14:00 – 14:20 Főzőshow: ChiliYard bemutató és HA grillkolbászkóstoló az új szósszal

14:20 – 14:30 Nem minden Angus egyforma: Hortobágy Angus és Igazolt Magyar Angus – beszélgetés

16:30 – 17:00 Főzőshow: Jancsa Jani: Hortobágy Angus Kolosszus – burgersütés

18:15-19:00 Eredményhirdetés

21:00 Kapuzárás

További részleteket a weboldalon vagy a Facebook-eseményben találhattok.

Mutatjuk mit érdemes bejárni kerékpárral, ha a környéken jártok: